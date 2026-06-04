Rywalka Chwalińskiej grała dla Putina. Wcale się tego nie wstydzi, żenujące tłumaczenia

Szeroką dyskusję wywołał jej udział w pokazowym turnieju rozegranym w listopadzie ubiegłego roku w Sankt Petersburgu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Gazpromu, rosyjskiego państwowego giganta energetycznego (którego nie sposób nie łączyć z Władimirem Putinem). Krytycy oceniali imprezę jako element działań propagandowych związanych z rosyjskim reżimem.

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Temat powrócił podczas tegorocznego Rolanda Garrosa za sprawą Ołeksandry Olijnykowej. Ukrainka przed swoim meczem z Rosjanką w 3. rundzie ostro skrytykowała udział Sznajder w tym wydarzeniu. Podczas spotkania z mediami pokazała nawet zdjęcie rywalki z imprezy sponsorowanej przez Gazprom, nie szczędząc przy tym mocnych słów pod adresem tenisistki.

Maja Chwalińska kiedyś i dziś [zobacz zdjęcia]

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Oleksandra Oliynykova pulls out her phone mid-press conference at Roland Garros and shows photos of Diana Shnaider playing in the Gazprom tournament, ‘I think it's the same as playing in Nazi Germany in front of Gestapo officers in the tournament organized by a company which… pic.twitter.com/Yg5kHTGmoG— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Sznajder nie podziela tych zarzutów. Zapytana o wypowiedzi Ukrainki stwierdziła, że nie interesuje jej cała sprawa. Jak tłumaczyła w rozmowie cytowanej przez ESPN, większość roku spędza w podróżach i rzadko ma okazję spotykać się z rodziną oraz przyjaciółmi. Jej zdaniem turniej w Petersburgu był przede wszystkim szansą na występ przed bliskimi i spędzenie czasu w domu. – Przez prawie cały rok jestem w podróży i nie widuję się z rodziną ani przyjaciółmi. To była jedyna szansa, by zagrać przed nimi i spędzić więcej czasu w domu – stwierdziła przeciwniczka Chwalińskiej.

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Rosjanka, zajmująca obecnie 23. miejsce w rankingu WTA, zmierzy się z notowaną na 114. pozycji Chwalińską w walce o miejsce w sobotnim finale paryskiego turnieju.