Rywalka Chwalińskiej grała dla Putina. Wcale się tego nie wstydzi, żenujące tłumaczenia

Szeroką dyskusję wywołał jej udział w pokazowym turnieju rozegranym w listopadzie ubiegłego roku w Sankt Petersburgu. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Gazpromu, rosyjskiego państwowego giganta energetycznego (którego nie sposób nie łączyć z Władimirem Putinem). Krytycy oceniali imprezę jako element działań propagandowych związanych z rosyjskim reżimem.
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Temat powrócił podczas tegorocznego Rolanda Garrosa za sprawą Ołeksandry Olijnykowej. Ukrainka przed swoim meczem z Rosjanką w 3. rundzie ostro skrytykowała udział Sznajder w tym wydarzeniu. Podczas spotkania z mediami pokazała nawet zdjęcie rywalki z imprezy sponsorowanej przez Gazprom, nie szczędząc przy tym mocnych słów pod adresem tenisistki.
Maja Chwalińska kiedyś i dziś [zobacz zdjęcia]
Sznajder nie podziela tych zarzutów. Zapytana o wypowiedzi Ukrainki stwierdziła, że nie interesuje jej cała sprawa. Jak tłumaczyła w rozmowie cytowanej przez ESPN, większość roku spędza w podróżach i rzadko ma okazję spotykać się z rodziną oraz przyjaciółmi. Jej zdaniem turniej w Petersburgu był przede wszystkim szansą na występ przed bliskimi i spędzenie czasu w domu. – Przez prawie cały rok jestem w podróży i nie widuję się z rodziną ani przyjaciółmi. To była jedyna szansa, by zagrać przed nimi i spędzić więcej czasu w domu – stwierdziła przeciwniczka Chwalińskiej.
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Rosjanka, zajmująca obecnie 23. miejsce w rankingu WTA, zmierzy się z notowaną na 114. pozycji Chwalińską w walce o miejsce w sobotnim finale paryskiego turnieju.