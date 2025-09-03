US Open DRABINKA kobiet WYNIKI. Z kim gra Iga Świątek? TERMINARZ

Iga Świątek walczy w US Open i jest już w ćwierćfinale. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka. Iga Świątek nie czuje się jednak główną faworytką w US Open. W swoim stylu stara się obniżać oczekiwania. - Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby nazywanie kogokolwiek faworytką miało sens - powiedziała Iga Świątek. - Tenis kobiecy nie jest nieprzewidywalny, ponieważ są zawodniczki, które nieustannie utrzymują się na szczycie i udowadniają, że mogą grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele tenisistek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać ten turniej. Przyzwyczaiłam się już do oczekiwań. Oczywiście po wygraniu tylu turniejów one zawsze będą obecne - dodała mistrzyni Wimbledonu.

US Open 2025 TERMINARZ kobiet

1. runda - niedziela 24 sierpnia, poniedziałek 25 sierpnia, wtorek 26 sierpnia

2. runda - środa 27 sierpnia, czwartek 28 sierpnia

3. runda - piątek 29 sierpnia, sobota 30 sierpnia

4. runda - niedziela 31 sierpnia, poniedziałek 1 września

1/4 finału - wtorek 2 września, środa 3 września

1/2 finału - czwartek 4 września

finał - sobota 6 września

US Open 2025 DRABINKA i WYNIKI kobiet

1/4 finału

Aryna Sabalenka - Marketa Vondrousova walkower

Jessica Pegula - Barbora Krejcikova 6:3, 6:3

---

Karolina Muchova - Naomi Osaka

Amanda Anisimova - Iga Świątek

4. runda

Aryna Sabalenka - Cristina Bucsa 6:1, 6:4

Jelena Rybakina - Marketa Vondrousova 4:6, 7:5, 2:6

---

Jessica Pegula - Ann Li 6:1, 6:2

Barbora Krejcikova - Taylor Townsend 1:6, 7:6(13), 6:3

---

Marta Kostiuk - Karolina Muchova 3:6, 7:6(0), 3:6

Naomi Osaka - Coco Gauff 6:3, 6:2

---

Amanda Anisimova - Beatriz Haddad Maia 6:0, 6:3

Jekaterina Aleksandrowa - Iga Świątek 3:6, 1:6

3. runda

Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez 6:3, 7:6(2)

Elise Mertens - Cristina Bucsa 6:3, 5:7, 3:6

---

Jelena Rybakina - Emma Raducanu 6:1, 6:2

Marketa Vondrousova - Jasmine Paolini 7:6(4), 6:1

---

Jessica Pegula - Wiktoria Azarenka 6:1, 7:5

Priscialla Horn - Ann Li 5:7, 3:6

---

Emma Navarro - Barbora Krejcikova 6:4, 4:6, 4:6

Taylor Townsend - Mirra Andriejewa 7:5, 6:2

---

Dianne Parry - Marta Kostiuk 6:3, 4:6, 2:6

Linda Noskova - Karolina Muchova 7:6(5), 4:6, 2:6

---

Daria Kasatkina - Naomi Osaka 0:6, 6:4, 3:6

Magdalena Fręch - Coco Gauff 3:6, 1:6

---

Amanda Anisimova - Jaqueline Cristian 6:4, 4:6, 6:2

Beatriz Haddad Maia - Maria Sakkari 6:1, 6:2

---

Jekaterina Aleksandrowa - Laura Siegemund 6:0, 6:1

Anna Kalinska - Iga Świątek 6:7(2), 4:6

