Wimbledon: Nie będzie meczu Iga Świątek - Serena Williams! Legenda poległa w 1. rundzie

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-01 7:48

Wielki powrót Sereny Williams po 4 latach do gry w singlu zakończył się na 1. rundzie Wimbledonu. Legendarna 44-letnia Amerykanka, która była potencjalną rywalką Igi Świątek w 3. rundzie turnieju, przegrała po 2,5 godziny gry z 20-letnią Australijką Mayą Joint (3:6, 7:6, 3:6), dla której było to pierwsze zwycięstwo w głównym cyklu WTA od stycznia!

Serena Williams w białym stroju sportowym z logo Nike podczas meczu tenisa, obok Iga Świątek w białym topie z logo Oshee Hydration i Infosys. Zdjęcie ilustruje brak oczekiwanego meczu między tenisistkami na Wimbledonie, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Associated Press Serena Williams, Iga Świątek
  • Serena Williams, która po prawie czterech latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mayą Joint 3:6, 7:6 (8-6), 3:6 w 1. rundzie Wimbledonu.
  • 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa była potencjalną rywalką Igi Świątek w 3. rundzie turnieju.
  • 44-letnia Amerykanka wystąpi jeszcze w deblu, w parze ze swoją siostrą Venus.

Wimbledon: Nie będzie meczu Iga Świątek - Serena Williams

Serena Williams ostatni poważny turniej rozegrała w 2022 roku, gdy odpadła w trzeciej rundzie US Open. To miał być jej „last dance”, choć młodsza z sióstr Williams nigdy oficjalnie nie ogłosiła zakończenia kariery i nawet podkreślała, że jej przyszłość w sporcie cały czas pozostaje sprawą otwartą. Jej rywalka, 20-letnia Joint, urodziła się sześć lat po pierwszym wielkoszlemowym tytule Williams. W rankingu zajmuje 87. miejsce, wcześniej w Szlemie wygrała tylko dwa spotkania, a od połowy stycznia wygrała tylko jeden mecz - z Katarzyną Kawą w imprezie challengerowej rangi 125 w chorwackim mieście Makarska.

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Z taką rywalką 23-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema była w stanie toczyć wyrównany pojedynek. W tie-breaku drugiego seta Amerykanka obroniła piłkę meczową i doprowadziła do trzeciej partii. Na trybunach wybuchła wówczas wrzawa. W decydującym secie Williams przełamała Joint na 2:1. Australijka natychmiast jednak odrobiła stratę i na dobre przejęła kontrolę, wygrywając cztery gemy z rzędu.

W 2. rundzie jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Zwyciężczyni zmierzy się z broniącą tytułu Igą Świątek lub Czeszką Karoliną Pliskovą. Serena Williams zagra jeszcze na Wimbledonie w deblu ze starszą siostrą Venus.

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