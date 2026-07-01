Wimbledon: Nie będzie meczu Iga Świątek - Serena Williams! Legenda poległa w 1. rundzie

Serena Williams, która po prawie czterech latach wróciła do gry w singlu, przegrała z Australijką Mayą Joint 3:6, 7:6 (8-6), 3:6 w 1. rundzie Wimbledonu.

23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa była potencjalną rywalką Igi Świątek w 3. rundzie turnieju.

44-letnia Amerykanka wystąpi jeszcze w deblu, w parze ze swoją siostrą Venus.

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Serena Williams ostatni poważny turniej rozegrała w 2022 roku, gdy odpadła w trzeciej rundzie US Open. To miał być jej „last dance”, choć młodsza z sióstr Williams nigdy oficjalnie nie ogłosiła zakończenia kariery i nawet podkreślała, że jej przyszłość w sporcie cały czas pozostaje sprawą otwartą. Jej rywalka, 20-letnia Joint, urodziła się sześć lat po pierwszym wielkoszlemowym tytule Williams. W rankingu zajmuje 87. miejsce, wcześniej w Szlemie wygrała tylko dwa spotkania, a od połowy stycznia wygrała tylko jeden mecz - z Katarzyną Kawą w imprezie challengerowej rangi 125 w chorwackim mieście Makarska.

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Z taką rywalką 23-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema była w stanie toczyć wyrównany pojedynek. W tie-breaku drugiego seta Amerykanka obroniła piłkę meczową i doprowadziła do trzeciej partii. Na trybunach wybuchła wówczas wrzawa. W decydującym secie Williams przełamała Joint na 2:1. Australijka natychmiast jednak odrobiła stratę i na dobre przejęła kontrolę, wygrywając cztery gemy z rzędu.

W 2. rundzie jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala z Filipin. Zwyciężczyni zmierzy się z broniącą tytułu Igą Świątek lub Czeszką Karoliną Pliskovą. Serena Williams zagra jeszcze na Wimbledonie w deblu ze starszą siostrą Venus.

Maya Joint odwróciła losy trzeciego seta i pokonała Serenę Williams ✅Duże słowa uznania dla Amerykanki za poziom, jaki zaprezentowała w swoim pierwszym singlowym występie od blisko czterech lat.Brawa także dla reprezentantki Australii, że podniosła się po trudnej końcówce… pic.twitter.com/hf5p8srSDk— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 30, 2026