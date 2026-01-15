Australian Open: Historyczny sukces Polki! Linda Klimovicova zagra w turnieju głównym. Świetny wynik

Linda Klimovicova kolejną zawodniczką z Polski w turnieju głównym Australian Open

Polska tenisistka przeszła przez kwalifikacje i dostała się do drabinki głównej

Australian Open: Linda Klimovicova w turnieju głównym!

Polska reprezentacja w tegorocznym Australian Open powiększyła się o kolejne nazwisko. Linda Klimovicova, po zaciętym, ale kontrolowanym meczu, wywalczyła przepustkę do turnieju głównego. To życiowy sukces 21-latki, która od roku występuje pod biało-czerwoną flagą.

Urodzona w czeskim Ołomuńcu zawodniczka zajmuje obecnie 134. miejsce w rankingu WTA, ale na korcie w Melbourne nie przestraszyła się wyżej notowanej Greet Minnen. Klimovicova zagrała dojrzały tenis, zwyciężając Belgijkę w dwóch setach – 6:4, 6:4.

Dla nowej reprezentantki Polski ten awans ma wymiar symboliczny. W poprzednim sezonie Klimovicova dwukrotnie stawała przed szansą na debiut w Wielkim Szlemie – docierała do ostatnich rund kwalifikacji w Roland Garros (Paryż) i US Open (Nowy Jork), jednak za każdym razem przegrywała decydujące starcia. Tym razem w Melbourne "klątwa" została przełamana. Niedzielny start turnieju głównego będzie jej oficjalnym debiutem w imprezie tej rangi.

Maja Chwalińska odpadła z Australian Open

Niestety, sukcesu koleżanki nie powtórzyła Maja Chwalińska. Polka (145. WTA) miała szansę na powtórzenie wyniku z ubiegłego roku, gdy grała w 1. rundzie AO, ale na jej drodze stanęła Anhelina Kalinina.

Mecz rozpoczął się obiecująco – Chwalińska wygrała pierwszego seta 7:5. Później jednak do głosu doszła bardziej doświadczona Ukrainka. 28-letnia Kalinina, która wraca do gry po półrocznej przerwie (w przeszłości była 25. rakietą świata), zdominowała kolejne partie, wygrywając 6:2, 6:1. Wcześniej, w pierwszej rundzie kwalifikacji, z turniejem pożegnała się Katarzyna Kawa.