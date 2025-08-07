Iga Świątek rywalizację w Cincinnati zacznie w 2. rundzie, tak jak wszystkie rozstawione zawodniczki, w tym Magdalena Fręch i Magda Linette. Dla polskich tenisistek będzie to próba generalna przed US Open, który zacznie się 24 sierpnia w Nowym Jorku. Korty w Cincinnati uważane były za bardzo szybkie, najszybsze w tourze. Jednak teraz cały kompleks tenisowy gruntownie przebudowano. Nowa nawierzchnia nie jest już tak szybka jak w poprzednich latach.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już zagra i będzie bronić tytułu. Iga Świątek w Cincinnati nie broni żadnych punktów, bo wywalczony ro temu dorobek (punkty i pieniądze) został jej odebrany po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, który przeprowadzono właśnie w Cincy tuż przed turniejem (skażona melatonina).

Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz w Cincinnati?

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zagra z Anastazji Potapową. Rosjanka pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. W obu setach odrobiła stratę przełamania. Świątek i Potapowa znają się dobrze z czasów juniorskich. Wtedy górą była Rosjanka. Jedyny mecz w seniorskim tourze rozegrały w Roland Garros 2024. Świątek zdemolowała wtedy Potapową 6:0, 6:0. Rosjanka gra agresywny, siłowy tenis, ale popełnia też sporo błędów. Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Polką i Rosjanką były napięte po prowokacyjnym zachowaniu Potapowej, która paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek skrytykowała wtedy zachowanie tej tenisistki.

Kiedy gra Iga Świątek z Potapową w WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Anastasja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 9 sierpnia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2. Polka rozstawiona jest z numerem 3, a poza nią w Kanadzie zagrają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.

