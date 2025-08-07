Iga Świątek poznała rywalkę w WTA Cincinnati! Ich ostatni mecz był kuriozalny!

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zagra z Anastazją Potapową. Rosjanka pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. W obu setach odrobiła stratę przełamania. Świątek i Potapowa znają się dobrze z czasów juniorskich. Wtedy górą była Rosjanka. W juniorskim Roland Garros 2016 15-letnia Świątek przegrała z 15-letnią Potapową w ćwierćfinale. Jedyny mecz w seniorskim tourze rozegrały w Roland Garros 2024 i jego wynik był kuriozalny. Świątek zdemolowała wtedy Potapową 6:0, 6:0. Potrzebowała na to zaledwie... 39 minut. W całym spotkaniu przegrała tylko... 10 punktów. Rosjanka po tym meczu skarżyła się, że była niewyspana.

Anastazja Potapowa gra agresywny, siłowy tenis, ale popełnia też sporo błędów. Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Polką i Rosjanką były napięte po prowokacyjnym zachowaniu Potapowej, która paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek skrytykowała wtedy zachowanie tej tenisistki.

Kiedy gra Iga Świątek z Potapową w WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Anastazja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 9 sierpnia. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2. Polka rozstawiona jest z numerem 3, a poza nią w Kanadzie zagrają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.

Iga Świątek rywalizację w Cincinnati zacznie w 2. rundzie, tak jak wszystkie rozstawione zawodniczki, w tym Magdalena Fręch i Magda Linette. Dla polskich tenisistek będzie to próba generalna przed US Open, który zacznie się 24 sierpnia w Nowym Jorku. Korty w Cincinnati uważane były za bardzo szybkie, najszybsze w tourze. Jednak teraz cały kompleks tenisowy gruntownie przebudowano. Nowa nawierzchnia nie jest już tak szybka jak w poprzednich latach.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już zagra i będzie bronić tytułu. Iga Świątek w Cincinnati nie broni żadnych punktów, bo wywalczony ro temu dorobek (punkty i pieniądze) został jej odebrany po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, który przeprowadzono właśnie w Cincy tuż przed turniejem (skażona melatonina).

