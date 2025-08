Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Montrealu! Porażka z Clarą Tauson w 4. rundzie!

Iga Świątek ograła Clarę Tason niedawno 6:4, 6:1 na drodze do triumfu w Wimbledonie. Dunka w trakcie tego spotkania opadła z sił, a potem skarżyła się, że nie czuła się dobrze. Teraz rozegrała zupełnie inne spotkanie. Zawiesiła Polce wysoko poprzeczkę, grając bardzo dobrze od początku do końca.

Świątek - Tauson WYNIK NA ŻYWO Relacja live z Montrealu

Przed meczem Iga Świątek, pytana o mecz z Clarą Tauson, stwierdziła: - To będzie pierwszy raz, kiedy zagram z tutaj z rywalką uderzającą piłki bardzo mocno, więc myślę, że będę musiała się do tego dostosować. Kiedy ona gra swoje, to gra świetnie. Kiedy grałyśmy ze sobą, czułam, że byłam wystarczająco solidna, żeby zmusić ją do większej liczby błędów, ale wiem, że to zawodniczka, która jak poczuje grę, to gra dobrze, więc to na pewno będzie wyzwanie. Lubi też szybko serwować, więc zobaczymy.

Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj w WTA Montreal

Wysoka Clara Tauson (182 cm) wykorzystuje świetne warunki fizyczne, znakomicie serwując, ale jej gra to nie tylko potężny serwis i mocne uderzenia z głębi kortu. Jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie. Potrafi zaskoczyć slajsem, dobrymi skrótami czy skuteczną grą przy siatce. Problemy ma często z przygotowaniem kondycyjnym oraz ze zwrotnością. Teraz od początku spotkania grała bardzo skutecznie, a najlepiej w kluczowych momentach, gdy broniła breakpointów.

W pierwszym secie Iga Świątek szybko straciła serwis. Potem w kolejnych gemach przy podaniu Clary Tauson miała kolejne szanse na przełamanie, ale Dunka grała wtedy dobrze i szczęśliwie. Dopiero przy stanie 4:5, gdy rywalka serwowała już po zwycięstwo w pierwszym secie, Polka zdołała wyrównać. Niestety w tie-breaku popełniała błędy. Przegrała go 1-7.

W drugim secie Idze Świątek znów przytrafiały się słabsze momenty, w czasie których jakby gubiła koncentrację. W efekcie po serii błędów znów straciła podanie i przegrywała już 6:7, 1:3. W końcówce odrobiła stratę przełamania, ale po chwili znów po podwójnym błędzie serwisowym przegrywała 6:7, 3:5. Zaraz potem było po meczu. Clara Tauson w nagrodę zagra w ćwierćfinale z Madison Keys. A przed Igą Świątek występ w Cincinnati, ostatni turniej przed wielkoszlemowym US Open. Poniżej zapis relacji na żywo z tego meczu.

Na żywo Iga Świątek - Clara Tauson 6:7, 3:6 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ODPADŁA Z TURNIEJU WTA W MONTREALU. W 4. rundzie Polka przegrała 6:7(1), 3:6 z Clarą Tauson 15-40 Niecelny lob Polki. Piłki meczowe 15-30 Po skrócie Tauson Iga odegrała w siatkę, nieudany slajs 15-15 Mocny bekhend Tauson, skuteczny 15-0 Serwująca po zwycięstwo Dunka zagrała w siatkę 6:7, 3:5 Gem Tauson PRZEŁAMANIE. Na koniec niestety podwójny błąd serwisowy Polki 30-40 Kapitalny bekhend Polki. Mocny i dokładny 15-40 Co za wymiana! Iga została przelobowana, ale zdołała wygrać punkt. Na koniec mocny forhend 0-40 Zabójcza kontra Tauson. Iga broni breakpointów 0-30 Iga w prostej sytuacji zagrała w siatkę. Szkoda takich błędów i to w takim momencie meczu 0-15 Podwójny błąd serwisowy Igi 6:7, 3:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE! Iga odrabia stratę przełamania! Na koniec nieudany skrót Tauson Iga ma szansę na przełamanie po świetnym returnie! 40-40 Znakomita akcja mistrzyni Wimbledonu 30-40 Iga była zaskoczona, że po zagraniu rywalki piłka wpadła w kort. Okazało się, że o milimetry zawadziła o linię 30-30 Ciekawa wymiana. Na koniec precyzyjny forhend Polki 15-30 As serwisowy Tauson 15-15 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 0-15 Dobry serwis Tauson 6:7, 2:4 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Na koniec ładny cięty serwis na zewnątrz 40-15 Błąd Tauson 30-15 Dobry forhend Igi zagrany nisko na nogach 15-15 As serwisowy Polki 0-15 Iga w prostej sytuacji uderzyła mocno w taśmę. Piłka podskoczyła na niej i wyszła w aut 6:7, 1:4 Gem Tauson. Dunka na koniec zaserwowała znowu asa Przewaga Tauson. As serwisowy 40-40 Teraz pomyliła się Dunka 30-40 Iga spóźniona do uderzenia zagrała w aut 30-30 Błąd Dunki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Tauson 0-30 Bardzo niecelny return Igi 0-15 Autowy return Polki 6:7, 1:3 Gem Tauson PRZEŁAMANIE. Na koniec znów prosty błąd Igi, forhend w siatką. Polka traci serwis 15-40 Błąd Polki, forhend w siatkę. Broni breakpointów 15-30 Potężny return Tauson 15-15 Znakomity forhend Polki, mocny i głęboki 0-15 Agresywny return Dunki 6:7, 1:2 Gem Tauson. Dunka wraca na prowadzenie w drugim secie 15-40 Autowy return Polki 15-30 Dunka świetnie się broniła, ale Iga skończyła punk sprytnym zagraniem 0-30 Iga w biegu znów zagrała za końcową linię 0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Świątek 6:7, 1:1 Gem Świątek. Na koniec dobry serwis Polki. Podanie obronione 40-30 Piękny wolej Dunki, techniczne zagranie 40-15 Tauson odpowiada znakomitym returnem 40-0 Świetny bekhend Igi, bardzo ciasny cross 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Pewny forhend Igi w otwarty już kort 6:7, 0:1 Gem Tauson. Iga zaczyna się irytować. W ostatniej akcji miała inicjatywę, ale zagrała w aut 15-40 Podwójny błąd serwisowy Dunki 0-40 Pewny smecz Tauson 0-30 A teraz autowy forhend Polki 0-15 Niecelny return Igi Początek drugiego seta. Serwuje Clara Tauson Polka wróciła na kort Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 6:7 GEM I SET TAUSON. Iga Świątek przegrywa pierwszego seta 6:7. Tie-break jej zupełnie nie wyszedł (1-7) 1-7 Na koniec podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 1-6 Potężny serwis Tauson. Piłki setowe 1-5 Autowy forhend Igi 1-4 Znów agresywny return Dunki. Polka odegrała w aut pod presją 1-3 Świetny agresywny return Tauson 1-2 Dobra reakcja Dunki na mocny return Polki 1-1 Podwójny błąd serwisowy Tauson 0-1 Błąd Igi. Bekhend w siatkę 6:6 Gem Tauson. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Dobra kontra Polki. Wymusiła błąd rywalki 15-40 Iga miała inicjatywę, ale uderzyła w siatkę 15-30 As serwisowy Dunki przy drugim podaniu 15-15 Nieudany return Polki 15-0 Iga mocnym bekhendem wzdłuż linii wymusiła błąd Clary 6:5 Gem Świątek. Iga wychodzi na prowadzenie! W ostatniej akcji błysnęła świetną defensywą 40-30 Długa wymiana. Na koniec Dunka uderzyła w siatkę 30-30 Return Tauson w siatkę 15-30 Autowy forhend Polki 15-15 Iga dość szczęśliwie trafiła w końcową linię mimo nieczystego uderzenia 0-15 Błąd Polki. Bekhend w siatkę 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! No wreszcie! Piękny bekhend po linii Polki zakończył gema. Mamy remis 40-15 A teraz znakomity bekhend Igi wzdłuż linii. Są znów breakpointy 30-15 Kapitalny bekhend Polki po crossie 15-15 Return Igi w siatkę 15-0 Dobra reakcja Igi na skrót rywalki, która po chwili zagrała w siatkę 4:5 Gem Świątek. Na koniec precyzyjny bekhend Igi. Za chwilę ostatnia szansa na uratowanie tego seta 40-15 Zaskakujący return Tauson 40-0 Autowy forhend Dunki 30-0 Pewny wolej Igi 15-0 Najpierw mocny serwis, a po chwili świetny bekhend wzdłuż linii Polki 3:5 Gem Tauson. Iga prowadziła w nim 40-0, ale potem punkty wygrywała już Dunka. Szkoda tych niewykorzystanych szans... Przewaga Tauson. Return Igi w siatkę 40-40 Świetny serwis Dunki. A było 40-0... 40-30 Przytomne zagranie Dunki po krótszym uderzeniu Polki 40-15 As serwisowy Tauson 40-0 Świetny skrót Tauson, ale jeszcze lepsza odpowiedź Igi! Są breakpointy 30-0 Świetna akcja Polki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Tauson 3:4 Gem Świątek. Iga w dobrym stylu obroniła podanie, łapiąc znów kontakt z rywalką 40-15 Kolejny as serwisowy Igi Świątek 30-15 Dobry drugi serwis Polki 15-15 Świetny return Tauson mimo mocnego serwisu Igi na ciało 15-0 As serwisowy Igi 2:4 Gem Tauson. Iga miała w nim kilka szans na przełamanie, ale nie udało się żadnej wykorzystać Przewaga Tauson. Szybka wymiana po crossie. Iga w końcu zagrała w siatkę Równowaga. As serwisowy Tauson Iga ma kolejną szansę na przełamanie Równowaga. Iga odpowiada mocnym forhendem po crossie Przewaga Tauson. Potężny forhend Dunki. Wcześniej serwisem otworzyła sobie kort Równowaga. Świetny serwis Tauson Iga ma breakpointa. Znów mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 40-40 Return Igi w siatkę 40-30 Szybka wymiana. Na koniec świetny bekhend Dunki 40-15 Kapitalny return Igi! Są breakpointy 30-15 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w aut 15-15 Skuteczny drive-volley Polki. W dobrym momencie poszła ofensywnie do przodu 0-15 Najpierw dobry serwis, a po chwili dokładny bekhend Tauson 2:3 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Polki! Świetnie teraz serwowała 40-15 Znów świetny serwis mistrzyni Wimbledonu 30-15 As serwisowy Igi Świątek! 15-15 Dobry drugi serwis Igi 0-15 Świetny return Tauson 1:3 Gem Tauson. Dunka wygrała go do zera. Seria błędów Igi z forhendu 0-40 A teraz return ramą rakiety 0-30 Znów duży aut po forhendzie Igi. Nie może złapać rytmu gry 0-15 Bardzo niecelny forhend Polki. Szkoda, bo miała przewagę w punkcie po dobrym returnie 1:2 Gem Tauson PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Dunki. Iga traci podanie. Niestety nie trafiała w tym gemie w ogóle pierwszym serwisem Tauson ma breakpointa. Duży aut po forhendzie Igi 40-40 Dobry return Dunki. Iga odegrała w aut 40-30 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 40-15 Tauson zagrała mocno w siatkę, próbując przejąć inicjatywę 30-15 Świetna kontra Dunki. Mocny forhend wzdłuż linii 30-0 Autowy return Tauson 15-0 Iga dokładnym bekhendem wymusiła błąd rywalki 1:1 Gem Tauson. Na koniec mocny forhend Dunki. Trafiła w boczną linię. Na korcie wieje bardzo mocny wiatr Przewaga Tauson. Dłuższa wymiana. Iga miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę 40-40 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała w siatkę 30-40 Kluczowy w tej wymianie był znakomity return Polki 15-40 Wymiana przez środek kortu. Pierwsza pomyliła się Dunka 0-40 Dokładny serwis Tauson, na zewnątrz 0-30 Niecelny return Polki 0-15 Potężny forhend Dunki 1:0 Gem Świątek. Iga przegrywała w nim 0-30, ale potem grała bardzo skutecznie. Na koniec gema as serwisowy 40-30 Najpierw mocny serwis Igi, a po chwili jej potężny forhend 30-30 Autowy forhend Tauson 15-30 As serwisowy Polki 0-30 Nieudana akcja Igi przy siatce GRAMY! Serwuje Iga Świątek Iga Świątek i Clara Tauson są już na korcie. Trwa rozgrzewka Na lepszą w meczu Iga Świątek - Clara Tuson czeka już w ćwierćfinale Madison Keys. Amerykanka obroniła dwie piłki meczowe i pokonała 4:6, 6:3, 7:5 Karolinę Muchovą. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Clara Tauson w 4. rundzie turnieju WTA w Montrealu. Początek spotkania o godzinie 24 w nocy z niedzieli na poniedziałek

