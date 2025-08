Iga Świątek - Clara Tauson Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz w WTA Montreal?

Clara Tauson w poprzednim meczu w Montrealu pokonała 6:3, 6:0 Ukrainkę Julię Starodubcewą. Iga Świątek ograła ją niedawno Tauson 6:4, 6:1 na drodze do triumfu w Wimbledonie. Dunka w trakcie tego spotkania opadła z sił, potem skarżyła się, że nie czuła się dobrze. Tauson zajmuje 19. miejsce w rankingu WTA. Ma 23 lata. Polka i Dunka w Montrealu zagrają ze sobą po raz czwarty. Iga Świątek wygrała trzy poprzednie mecze - najpierw 6:3, 7:6 w Fed Cup w 2019 r. czyli już bardzo dawno, a następnie 6:7, 6:2, 6:1 w Indian Wells w 2022 r. Potem był wspomniany już mecz w tegorocznym Wimbledonie.

Clara Tauson już jako juniorka - tak jak Iga Świątek - odnosiła duże sukcesy. Wygrała juniorski Australian Open 2019. W seniorskim tourze wygrała już trzy turnieje WTA. Wysoka (182 cm) tenisistka z Danii wykorzystuje świetne warunki fizyczne, znakomicie serwując, ale jej gra to nie tylko potężny serwis i mocne uderzenia z głębi kortu. Tauson jest bardzo dobrze wyszkolona technicznie. Potrafi zaskoczyć, slajsem, dobrymi skrótami czy skuteczną grą przy siatce. Problemy ma często z przygotowaniem kondycyjnym oraz ze zwrotnością.

Clara Tauson przed meczem z Igą Świątek na Wimbledonie komplementowała Polkę. - Iga jest wielką, wielką mistrzynią. Jest niesamowitą tenisistką, nie ma tu nic do dodania. Myślę, że jej intensywność jest inna niż u każdej innej zawodniczki. Jej praca nóg jest poza wszelką konkurencją moim zdaniem. To naprawdę kluczowy czynnik w jej grze, że jest tak intensywna i zawsze tak dobrze przygotowana mentalnie - powiedziała Dunka.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Tauson w Montrealu?

Mecz Iga Świątek - Clara Tauson w 4. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek 3/4 sierpnia. Początek meczu o godzinie 24 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Tauson u na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek w poprzednim meczu w Montrealu pokonała 6:2, 6:2 reprezentującą Niemcy Evę Lys. Pytana o mecz z Clarą Tauson, stwierdziła: - To będzie pierwszy raz, kiedy zagram z tutaj z rywalką uderzającą piłki bardzo mocno, więc myślę, że będę musiała się do tego dostosować. Kiedy ona gra swoje, to gra świetnie - powiedziała Iga Świątek o Clarze Tauson. - Kiedy grałyśmy ze sobą, czułam, że byłam wystarczająco solidna, żeby zmusić ją do większej liczby błędów, ale wiem, że to zawodniczka, która jak poczuje grę, to gra dobrze, więc to na pewno będzie wyzwanie. Lubi też szybko serwować, więc zobaczymy. Zobaczę też, ile mogę wziąć z meczu na trawie, bo to oczywiście co innego. Ostatnim razem grałyśmy na twardej nawierzchni, chyba w Indian Wells, tam było dużo wolniej. Więc tak, przygotuję się taktycznie jak przed każdym innym meczem i to wszystko.