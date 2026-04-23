Iga Świątek pewnie ograła Darię Snigur! RELACJA NA ŻYWO z WTA Madryt [WYNIK]

KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! Polka pewnie ogrywa 6:1, 6:2 Ukrainkę Darię Snigur
40-0 Piłki meczowe po pięknym bekhendzie Igi po crossie
30-0
15-0 Pewny forhend Igi wzdłuż linii
6:1, 5:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje serwis rywalki i jest już bardzo blisko zwycięstwa
40-30 Iga ma szansę na przełamanie
30-30 Podwójny błąd serwisowy Snigur
15-30 Teraz świetny return Igi, bekhend po crossie
0-30 Błąd Polki. Znów nadmierny pośpiech z kończeniem akcji
0-15
6:1, 4:2
Gem Świątek. Iga obroniła podanie, na koniec bardzo ładna akcja
40-30 Świetny skrót Ukrainki. Polka dała się zaskoczyć
40-15 Polka znów trafiła idealnie w końcową linię. Lepiej teraz gra Iga
30-15 Iga zagrała w końcową linię. Rywalka odegrała w aut
15-15 Snigur zagrała w siatkę
15-0 Snigur ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt
6:1, 3:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec potężny return Igi, forhend wzdłuż linii
40-30 Iga miała otwarty kort, ale jej bekhend był niecelny
40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki
30-15 Podwójny błąd serwisowy Snigur
15-15 Niecelny forhend Polki
15-0 Błąd Snigur przy siatce
6:1, 2:2
Gem Świątek. Iga bardzo dobrze teraz serwowała. Seria dobrych pierwszych serwisów
40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi
30-0 Dobry serwis Polki
15-0 Ładny forhend Igi, po crossie i z dużą rotacją
6:1, 1:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrabia stratę przełamania.
40-15 Iga ma breakpointy. Mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
30-15 Błąd Snigur, bardzo niecelny bekhend
15-0 Ukrainka pod presją zagrała w aut
6:1, 0:2
Gem Snigur PRZEŁAMANIE. Niepokojąco dużo błędów popełnia Iga w drugim secie. Na koniec tego gema znów przestrzeliła z forhendu
30-40 Znów niecelny return Snigur
15-40 Autowy return Ukrainki
0-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i są breakpointy
0-30 Iga miała inicjatywę, ale spudłowała z bekhendu
0-15 Dobry return Snigur po drugim serwisie Świątek
6:1, 0:1
Gem Snigur. Ukrainka obroniła podanie. Seria błędów Polki, na koniec znów autowy return
15-40 Niecelny return Polki
15-30 Prosty błąd Polki. Bekhend w siatkę
15-15 Szybka wymiana, na koniec bardzo niecelny forhend Ukrainki
0-15 Return Igi mocny ale w siatkę
Początek drugiego seta. Serwuje Daria Snigur
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pewnie pierwszego seta. Na koniec ładna akcja czterokrotnej mistrzyni Roland Garros
40-30 Ładny forhend Igi na koniec dłuższej wymiany
30-30
15-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz
0-30 Kolejny błąd Igi, bekhend w aut
0-15 Znów ładny bekhend Snigur. Zaskoczyła Świątek kierunkiem uderzenia
5:1
Gem Snigur. Najpierw seria błędów Polki, a na koniec piękny bekhend wzdłuż linii Ukrainki, która zgarnia pierwszego gema
0-40 Za długi return Igi Świątek
0-30 Dobry return Polki, ale po chwili zagrała w siatkę
0-15 Długa wymiana, na koniec spory aut po forhendzie Igi
5:0
Gem Świątek. Długi gem, walka na przewagi. Polka obroniła aż trzy breakpointy. Rywalka podniosła swój poziom
Przewaga Świątek. Kluczowy był dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu
Równowaga. Po krótszym zagraniu Igi zaskoczona rywalka odegrała w siatkę
Iga znów broni breakpointa po autowym forhendzie
Równowaga. Ciekawa wymiana po ciasnym crossie. Na koniec błąd Igi popełniony pod presją
Przewaga Świątek. Snigur gra coraz lepiej i coraz odważniej, ale teraz na koniec dłuższej wymiany zagrała w siatkę
Równowaga. Iga obroniła breakpointa asem serwisowym
Autowy forhend Polki, duży aut. Znów jest breakpoint
Równowaga. Iga trafiła mocno w boczą linię. Dokładny forhend
Iga broni breakpointa
40-40 Długa i szybka wymiana. Na koniec Iga pod presją zagrała w aut
40-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz
30-30 Ładny return Snigur
30-15 Za długi return Ukrainki
15-15 Minimalnie niecelny forhend Snigur
0-15 Autowy bekhend Polki na koniec nieco dłuższej wymiany
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec prosty błąd Snigur. Uderzyła w siatkę
40-15 Piękny forhend Igi, dokładny i z zabójczą rotacją. Są breakpointy
30-15 Niecelny return Polki
30-0 Iga gra szybko i wymusza kolejne błędy Ukrainki
15-0 Mocny return Igi, bekhend po crossie
3:0
Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem dobrze serwowała, wygrywając szybko i pewnie kolejne punkty
40-30 Dokładny bekhend Igi
30-30 Świetny pierwszy serwis Polki
15-30 Iga spychała rywalkę do defensywy, otwierając sobie kort. Potem był jej pewny forhend
0-30 Głęboki return Snigur pod nogi Igi, która odegrała w siatkę
0-15 Wymiana forhend na forhend po crossie. Pierwsza błąd popełniła Iga. Zagrała w aut
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Aż trzy podwójne błędy serwisowe Ukrainki w gemie. Na koniec kolejny
40-15 Podwójny błąd serwisowy Ukrainki
30-15 Return Igi w siatkę
30-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka odegrała w aut
15-0 Podwójny błąd serwisowy Snigur
1:0
Gem Świątek. Iga na koniec gema zaserwowała asa. Dobre otwarcie w wykonaniu naszej gwiazdy
40-15 Niecelny forhend Igi
40-0 Znów dobry serwis Polki i niecelny return Ukrainki
30-0 Dobry serwis Igi a potem pewny forhend w otwarty kort
15-0 Snigur pod presją zagrała w taśmę i piłka spadła po jej stronie siatki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie
Trwa już rozgrzewka
Mecz Igi ze Snigur to... derby Warszawy. Ukrainka mieszka w naszej stolicy i dużo trenuje na kortach Mery. Pomaga jej Dawid Celt
Iga Świątek i Daria Snigur właśnie pojawiły się na korcie
Iga i jej rywalka czekają już w korytarzu. Polka dziś w czarnym stroju z białymi elementami
Carreno Busta właśnie pokonał Fucsovica! Iga Świątek ok. godziny 13.50 powinna pojawić się na korcie!
W meczu Carreno Busta - Fucsovics będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie pewnie dopiero przed godziną 14, może nieco wcześniej.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania po godzinie 13, po zakończeniu meczu Carreno Busta - Fucsovics.
Iga Świątek gra z Darią Snigur w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Ukrainka najpierw przeszła kwalifikacje, a potem pokonała 6:3, 3:6, 7:6(15-13) Darię Kasatkinę, broniąc w końcówce piłek meczowych. Snigur ma 24 lata i mierzy 173 cm wzrostu. Zajmuje 98. miejsce w rankingu WTA. W juniorskiej karierze była prawdziwą sensacją – w 2019 roku jako nierozstawiona zawodniczka wygrała turniej Wimbledon w singlu dziewcząt. Dotarła też do finału juniorskich Masters ITF, kończąc sezon jako nr 2 na świecie w rankingu juniorek.
Te sukcesy Darii Snigur zapowiadały świetlaną przyszłość. Przejście na poziom zawodowy nie było jednak łatwe. Daria Snigur regularnie wygrywała turnieje ITF (ma na koncie 11-13 tytułów singlowych, głównie na kortach twardych), ale przez wiele lat oscylowała wokół drugiej setki rankingu WTA. Przełomem okazał się US Open 2022 – jako kwalifikantka sensacyjnie wyeliminowała w pierwszej rundzie byłą nr 1 świata Simonę Halep (6:2, 0:6, 6:4). W 2026 roku Daria Snnigu zaliczyła dobry start sezonu, odnosząc sukcesy w turniejach niższej rangi. Dzięki temu w końcu zadebiutowała w pierwszej setce rankingu WTA.
Z powodu wojny w Ukrainie Daria Snigur znalazła bazę treningową w Warszawie. Tutaj ma wsparcie środowiska polskiego tenisa. Od dłuższego czasu współpracuje z nią Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski pomaga jej podczas okresowych zgrupowań.