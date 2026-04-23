Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Madryt? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie.

Na otwarcie rywalizacji w La Caja Magica Polka pokonała Darię Snigur.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie po zwycięstwie nad Darią Snigur. - Cieszę się, że wreszcie będę mogła zagrać na mączce i w słońcu - nie ukrywała przed tym meczem radości Polka, która chce, aby trener Francisco Roig pomógł jej odnaleźć na korcie słynną hiszpańską solidność.

W czasie spotkania z dziennikarzami w Madrycie została zapytana, dlaczego po latach dominacji zaczęła gorzej spisywać się nawet na kortach ziemnych. - Myślę, że to kwestia sposobu trenowania. Mam wrażenie, że stosowałam wiele zamkniętych schematów, a wymiany na moich treningach były czasami dość krótkie. Potrzebowałam poczucia, że gram naprawdę solidnie i tego czucia w ręce, że nie spudłuje się przy uderzeniu piłki - analizowała Iga.

To właśnie dlatego rozstała się z Wimem Fissettem i zatrudniła Francisco Roiga. Hiszpan ma przywrócić w jej grze większą solidność i cierpliwość. - Uważam, że ten hiszpański styl treningu naprawdę mi w tym pomaga. Hiszpańscy zawodnicy są zazwyczaj bardzo solidni, walczą o każdy punkt i są gotowi na długie wymiany. Mamy te same cele co Francis. Czuję, że po tych treningach na Majorce udaje mi się unikać na korcie pochopnych decyzji - stwierdziła.

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie pozna po meczu dwóch Amerykanek - Alycia Parks - Ann Li. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek ok. godziny 15.

Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski. Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie - dzieliła się spostrzeżeniami nasza gwiazda.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra w sobotę 25 kwietnia 2026. Transmisja TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport2.

