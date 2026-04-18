Iga Świątek gra w WTA Madryt. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Madrycie.

Iga Świątek kontynuuje walkę na kortach ziemnych. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już trzeciej z rzędu porażce z Mirrą Andriejewą (6:3, 4:6, 3:6). Czasu na rozpamiętywanie tego niepowodzenia nie ma, bo rusza turniej WTA 1000 w Madrycie. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) Iga Świątek triumfowała raz i było to spektakularne zwycięstwo. Dwa lata temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff.

Iga Świątek gra w Madrycie. Kiedy pierwszy mecz?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Madrycie zacznie w 2. rundzie. Polka pierwszy mecz zagra zatem w czwartek 23 kwietnia lub w piątek 24 kwietnia. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

Kiedy losowanie WTA Madryt 2026 DRABINKA będzie znana w niedzielę!

Losowanie drabinki WTA Madryt 2026 zaplanowano na niedzielę 19 kwietnia. Początek ceremonii losowania o godzinie 18.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie