Iga Świątek przegrała z Mirrą Andriejewą, choć prowadziła w trzecim secie [RELACJA NA ŻYWO]

Na żywo Iga Świątek - Mirra Andriejewa 6:3, 4:6, 3:6 KONIEC. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z TURNIEJU W STUTTGARCIE. Polka przegrała z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6. W trzecim secie prowadziła 2:0 i miała breakpointa na 3:0. Nie wykorzystała go. Potem bardzo słabo serwowała 30-40 Ładny forhend Polki po crossie 15-40 Piłki meczowe 15-30 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej 0-30 Mirra szybko wygrywa kolejne punkty 0-15 6:3, 4:6, 3:5 Gem Świątek. Iga jeszcze walczy, obroniła podanie. Statystyki pokazują, że dramatycznie spadł procent trafianego przez nią pierwszego podania 40-30 Ładny odwrotny forhend Igi 30-30 Polka zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny 30-15 Błąd Rosjanki 15-15 Bardzo niecelny forhend Igi 15-0 Ładny bekhend Igi po dobrym drugim serwisie 6:3, 4:6, 2:5 Gem Andriejewa. Na koniec znów błąd Igi, bekhend w siatkę 30-40 Polka miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę. Za dużo tych błędów 30-30 Po dobrym serwisie Rosjanka zagrała w aut 15-30 Mocny serwis Andriejewej 15-15 Teraz przestrzeliła Mirra 0-15 Bardzo niecelny return Igi 6:3, 4:6, 2:4 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci znów serwis. Znów słabo teraz serwowała 30-40 Iga miała inicjatywę i otwarty już kort, ale zagrała za końcową linię. Breakpoint 30-30 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki 15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki 15-15 Ładny bekhend Igi wzdłuż linii 0-15 Mocny return Andriejewej po słabym drugim serwisie Świątek 6:3, 4:6, 2:3 Gem Andriejewa. Rosjanka obejmuje prowadzenie. Na koniec popisała się ładnym skrótem 30-40 Po mocnym serwisie Mirra miała już otwarty kort 30-30 Mocny forhend Polki wzdłuż linii 15-30 Autowy return Polki 15-15 Return Igi teraz w siatkę 15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 6:3, 4:6, 2:2 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis w trzecim secie 30-40 Piękna akcja Igi przy siatce 15-40 Kapitalny skrót Mirry. Breakpointy 15-30 Iga pod presją zagrała w aut 15-15 Iga ładnie dokładnym zagraniem przejęła inicjatywę. Potem był jej pewny bekhend na półkorcie 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 6:3, 4:6, 2:1 Gem Andriejewa. Iga miała w nim breakpointa, ale zabrakło dokładności. Na koniec gema mocny serwis Mirry Przewaga Andriejewa. Iga wywróciła się na kort, ale wszystko OK Równowaga. Niestety błąd Polki, a miała inicjatywę w tej wymianie Iga ma breakpointa. Niecelny forhend młodej rywalki Równowaga. Błąd Mirry Przewaga Andriejewa. Dobry drive-volley 18-latki 40-40 Iga dyktowała tempo, a na koniec popisała się pewnym wolejem 30-40 Dobry serwis Mirry na zewnątrz a potem bekhend w otwarty kort 30-30 Kapitalny return Igi 15-30 Nieudany skrót Andriejewej 0-30 Niecelny return Polki 0-15 Mocny bekhend Mirry, Iga nie dała rady odegrać w kort 6:3, 4:6, 2:0 Gem Świątek. Iga poszła za ciosem, obroniła podanie 40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-15 Iga głębokim uderzeniem pod końcową linię wymusiła błąd rywalki 30-15 Autowy bekhend Igi. Próbowała zagrać mocno po crossie 30-0 Dokładny forhend Polki 15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 6:3, 4:6, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczyna trzeciego seta, przełamując podanie rywalki Iga ma breakpointa po mocnym returnie 40-40 Teraz błąd Mirry 30-40 Pewny smecz Andriejewej po dobrym serwisie 30-30 Niecelny return Polki 30-15 Iga dobrym slajsem wymusiła błąd rywalki 15-15 Dobry smecz Mirry 15-0 Ładny bekhend Igi po crossie Początek trzeciego seta. Serwuje Andriejewa Iga korzysta z przerwy toaletowej 6:3, 4:6 GEM I SET ANDRIEJEWA. Na koniec bardzo dobry return 18-latki z Rosji. Przed nami trzeci set 30-40 Błąd Polki i jest piłka setowa 30-30 Return Andriejewej w siatkę 15-30 Duży aut po forhendzie Świątek 15-15 Seria mocnych i dobrych forhendów Polki 0-15 Autowy forhend Igi 6:3, 4:5 Gem Andriejewa. Na koniec piękna akcja Rosjanki przy siatce. Ładny techniczny wolej 30-40 Autowy return Polki 30-30 Świetny lob Rosjanki 30-15 Iga wymusiła błąd Mirry 15-15 Iga próbowała bronić się lobem, ale nie trafiła w kort 15-0 Piękny bekhend Igi, co za precyzja! 6:3, 4:4 Gem Świątek. Iga obroniła breakpointa i wygrała gema po grze na przewagi Przewaga Świątek. Błąd rywalki 40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 30-40 Po forhendzie Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła w aut 30-30 Bardzo dobry return Mirry. Iga nie trafia pierwszym podaniem 30-15 Długa wymiana. Na koniec Mirra zagrała w siatkę 15-15 Za długi return Rosjanki 0-15 Skuteczny smecz Andriejewej 6:3, 3:4 Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie w drugim secie 30-40 Return Igi w siatkę 30-30 Mirra uderzyła w siatkę 15-30 As serwisowy Andriejewej 15-15 Teraz ładny bekhend Rosjanki. Polka złapana na wykroku 15-0 Błąd Mirry 6:3, 3:3 Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Polka zaczęła gema od błędu, ale potem grała bardzo dobrze 40-15 Świetny bekhend po linii Igi 30-15 Rosjanka z konieczności ruszyła do siatki. Polka ładnie ją minęła 15-15 Niecelny return Mirry 0-15 Duży aut po forhendzie Igi 6:3, 2:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań trwa. Iga znów łapie kontakt Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki Równowaga. Świetny bekhend wzdłuż linii Andriejewej 40-30 Podwójny błąd serwisowy 18-latki. Breakpoint 30-30 Kiks Mirry, zagrała ramą rakiety 15-30 Bardzo dobry serwis Mirry na zewnątrz 15-15 Błąd Rosjanki 0-15 Niecelny return Polki 6:3, 1:3 Gem Andiejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów traci serwis. W ostatniej akcji miała inicjatywę, ale zagrała w aut 30-40 Piękny bekhend Igi w sam narożnik kortu! 15-40 Dobry return Rosjanki i są breakpointy 15-30 Teraz return Mirry w aut 0-30 Agresywny return Rosjanki 0-15 Autowy bekhend Polki 6:3, 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dokładnie. W ostatniej akcji znów precyzyjne zagranie Polki i wymuszony błąd rywalki 40-15 Znów kapitalny forhend Igi w sam narożnik kortu i są breakpointy 30-15 Piękny forhend Polki. Po crossie i z dużą rotacją 15-15 Nieudany skrót Andriejewej 0-15 Duży aut po forhendzie Igi 6:3, 0:2 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Mirry. Iga traci podanie 30-40 Mocny return Mirry. Iga broni breakpointa 30-30 Znów bardzo duży aut po forhendzie 18-latki 15-30 Duży aut po forhendzie Andriejewej 0-30 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut 0-15 Dobry serwis Igi, ale zaraz potem jej autowy bekhend 6:3, 0:1 Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta Przewaga Andriejewa. Dobry serwis Mirry na zewnątrz, a potem bekhend w otwarty kort 40-40 Błąd Mirry 30-40 As serwisowy Rosjanki 30-30 Andriejewa chciała zagrać mocno po linii, ale uderzyła w siatkę 15-30 Return Polki w siatkę 15-15 As serwisowy Mirry 15-0 Znakomity return Igi Początek drugiego seta. Serwuje Andriejewa 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Polka w ostatniej akcji popisała się potężnym bekhendem po crossie! Iga ma znów piłkę setową po dobrym serwisie na zewnątrz 40-40 Długa wymiana. Niestety Polka zagrała w siatkę 40-30 Iga ma piłkę setową 30-30 Świetny bekhend Mirry. Trafiła w boczną linię 30-15 Znakomity serwis Polki na zewnątrz 15-15 Po głębokim zagraniu Igi rywalka pod presją odegrała w siatkę 0-15 Błąd Igi, autowy bekhend 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Andriejewa w ostatniej akcji zagrała w aut. Polka blisko wygrania pierwszego seta 40-30 Polka ma szansę na przełamanie 30-30 Iga dyktowała tempo w wymianie, ale na koniec popełniła dziwny błąd 30-15 Rosjanka pod presją zagrała daleko za końcową linię 15-15 Taśma teraz bardzo pomogła Polce 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 4:3 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Gem wygrany do zera 40-0 Return Rosjanki w siatkę 30-0 A teraz dobry pierwszy serwis 15-0 Dobry drugi serwis Igi 3:3 Gem Andriejewa. Na koniec błąd Igi. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie. W ważnych momentach Polka popełniała błędy Przewaga Andriejewa. As serwisowy Mirry Równowaga. Autowy forhend Polki Przewaga Świątek. Dobra akcja Igi przy siatce Równowaga. Niestety Iga wpakowała piłkę w siatkę Iga ma breakpointa po dziwnym błędzie rywalki 40-40 Niestety niecelny return Igi 40-30 Ładny bekhend po linii Mirry. Iga nie zdołała odegrać 40-15 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointy 30-15 Pewny drive-volley Andriejewej 30-0 Znakomity return Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!" 15-0 Rosjanka miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła 3:2 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Bardzo długi gem, zacięta walka na przewagi. Iga obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie Przewaga. Iga ładnie otworzyła sobie kort. Potem był jej pewny forhend wzdłuż linii Równowaga. Duży aut po forhendzie Mirry Iga miała inicjatywę, ale zagrała w aut. Breakpoint Równowaga. Świetny return Rosjanki Przewaga Świątek. Rywalka returnowała w siatkę Równowaga. Po głębokim returnie rywalki Polka odegrała w aut Przewaga Świątek. Piękny bekhend wzdłuż linii naszej gwiazdy Równowaga. Autowy bekhend Polki Przewaga Świątek. Mocny forhend po crossie i bojowe "JAZDA" Igi Równowaga. Autowy forhend Polki po głębokim zagraniu rywalki Przewaga Świątek. Iga z konieczności ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd 40-40 Błąd Mirry 30-40 Niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa 30-30 Oj szkoda... Iga otworzyła sobie ładnie kort, ale minimalnie przestrzeliła 30-15 Autowy forhend Rosjanki. Iga wywierała presję 15-15 Teraz błąd Igi. Forhend w siatkę 15-0 Niecelny return Mirry 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wyrównuje! W ostatniej akcji przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i spokojnie skończyła punkt Przewaga Świątek. Świetny return Igi, trafiła w boczną linię 40-40 Ciekawa i bardzo długa wymiana. Na koniec zaskakujący skrót Andriejewej 40-30 Niecelny return Polki 40-15 Iga ma breakpointy po autowym zagraniu rywalki 30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy nastolatki 15-15 A teraz dobry serwis Mirry 15-0 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki 1:2 Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Wygrała go do zera 40-0 Znów dokładny pierwszy serwis Igi, teraz na zewnątrz 30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi 15-0 Autowy return Andriejewej 0:2 Gem Andriejewa. Na koniec return Igi w siatkę. Była szansa na przełamanie, ale rywalka wybroniła się i powiększyła przewagę Przewaga Andriejewa. Bardzo dobry serwis 18-latki 40-40 Niestety niecelny bekhend Polki 40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki 30-30 Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Mirry 15-30 Teraz dobry, głęboki return Igi i błąd rywalki 0-30 Znów niecelny return Polki 0-15 Duży aut po returnie Igi 0:1 Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Iga słabo zaczęła mecz. Kiepsko serwowała w gemie otwarcia. Na koniec autowy forhend Polki 15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i broni breakpointów 15-30 Mocny return Rosjanki po słabym drugim serwisie Polki 15-15 Dobry return Andriejewej, ale zaraz potem zagrała w aut 0-15 Rosjanka przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Polki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa rozgrzewka Losowanie wygrała Iga i wybrała tradycyjnie serwis. Zatem Polka zacznie Iga Świątek i Mirra Andriejewa właśnie pojawiły się na korcie Mecz Muchova - Gauff właśnie się skończył. Czeszka wygrała 6:3, 5:7, 6:3. Iga Świątek na korcie ok. godziny 17.10-17.15 Dobiega końca mecz Muchova - Gauff,. Końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu mecz Igi Świątek Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa. Początek spotkania po godzinie 17, po zakończeniu meczu Karolina Muchova - Coco Gauff.

Iga Świątek i Mirra Andriejewa grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla młodej Rosjanki. Rok temu nastolatka ograła Polkę dwa razy w krótkim odstępie czasu i były to dla Świątek bardzo bolesne porażki - 3:6, 3:6 w Dubaju i 6:7, 6:1, 3:6 w Indian Wells. Oba te turnieje Andriejewa wtedy wygrała. Tenisistka z Rosji gra bardzo wszechstronny tenis. Poza mocnymi serwisami i returnami potrafi też dobrze operować slajsem i umiejętnie zmieniać rytm. Często jednak traci panowanie nad sobą.

Świątek - Andriejewa NA ŻYWO. Relacja live z WTA w Stuttgarcie

Iga Świątek występ w Stuttgarcie zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:3 nad Laurą Siegemund. Teraz poprzeczka z pewnością zawieszona będzie dużo wyżej. Mirra Andriejewa na otwarcie rywalizacji na niemieckiej mączce pokonała 5:7, 6:2, 6:4 broniącą tytułu Jelenę Ostapenko (w trzecim secie przegrywała 2:4), a następnego dnia ograła 7:6, 6:3 silną fizycznie Alycię Parks. 18-letnia Rosjanka w poprzednim sezonie i na początku 2026 roku miała duże wahania formy, a kibiców szokowała atakami furii na korcie. Ostatnio jednak prezentuje się bardzo dobrze. Kilka dni temu wygrała w bardzo dobrym stylu turniej WTA 500 w Linz i widać, że ten triumf dodał jej dużo pewności siebie.