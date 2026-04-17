O której gra dzisiaj Iga Świątek z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie? Zacznie po tym meczu! TRANSMISJA

Michał Chojecki
2026-04-17 16:54

Iga Świątek czeka na mecz z Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie i z pewnością czeka ją bardzo ciężki mecz. 18-letnia Rosjanka ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę i znana jest z tego, że dobrze gra na mączce. Dwa poprzednie mecze z tą tenisistką Polka przegrała. Sprawdź, o której mecz Świątek - Andriejewa w Stuttgarcie.

WTA Stuttgart: Kiedy mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

Autor: Asanka Brendon Ratnayake/ Associated Press
Iga Świątek - Mirra Andriejewa

6:3, 4:6, 3:6

KONIEC. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z TURNIEJU W STUTTGARCIE. Polka przegrała z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6. W trzecim secie prowadziła 2:0 i miała breakpointa na 3:0. Nie wykorzystała go. Potem bardzo słabo serwowała

30-40 Ładny forhend Polki po crossie

15-40 Piłki meczowe

15-30 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej

0-30 Mirra szybko wygrywa kolejne punkty

0-15

6:3, 4:6, 3:5

Gem Świątek. Iga jeszcze walczy, obroniła podanie. Statystyki pokazują, że dramatycznie spadł procent trafianego przez nią pierwszego podania

40-30 Ładny odwrotny forhend Igi

30-30 Polka zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny

30-15 Błąd Rosjanki

15-15 Bardzo niecelny forhend Igi

15-0 Ładny bekhend Igi po dobrym drugim serwisie

6:3, 4:6, 2:5

Gem Andriejewa. Na koniec znów błąd Igi, bekhend w siatkę

30-40 Polka miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę. Za dużo tych błędów

30-30 Po dobrym serwisie Rosjanka zagrała w aut

15-30 Mocny serwis Andriejewej

15-15 Teraz przestrzeliła Mirra

0-15 Bardzo niecelny return Igi

6:3, 4:6, 2:4

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci znów serwis. Znów słabo teraz serwowała

30-40 Iga miała inicjatywę i otwarty już kort, ale zagrała za końcową linię. Breakpoint

30-30 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki

15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki

15-15 Ładny bekhend Igi wzdłuż linii

0-15 Mocny return Andriejewej po słabym drugim serwisie Świątek

6:3, 4:6, 2:3

Gem Andriejewa. Rosjanka obejmuje prowadzenie. Na koniec popisała się ładnym skrótem

30-40 Po mocnym serwisie Mirra miała już otwarty kort

30-30 Mocny forhend Polki wzdłuż linii

15-30 Autowy return Polki

15-15 Return Igi teraz w siatkę

15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

6:3, 4:6, 2:2

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis w trzecim secie

30-40 Piękna akcja Igi przy siatce

15-40 Kapitalny skrót Mirry. Breakpointy

15-30 Iga pod presją zagrała w aut

15-15 Iga ładnie dokładnym zagraniem przejęła inicjatywę. Potem był jej pewny bekhend na półkorcie

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

6:3, 4:6, 2:1

Gem Andriejewa. Iga miała w nim breakpointa, ale zabrakło dokładności. Na koniec gema mocny serwis Mirry

Przewaga Andriejewa. Iga wywróciła się na kort, ale wszystko OK

Równowaga. Niestety błąd Polki, a miała inicjatywę w tej wymianie

Iga ma breakpointa. Niecelny forhend młodej rywalki

Równowaga. Błąd Mirry

Przewaga Andriejewa. Dobry drive-volley 18-latki

40-40 Iga dyktowała tempo, a na koniec popisała się pewnym wolejem

30-40 Dobry serwis Mirry na zewnątrz a potem bekhend w otwarty kort

30-30 Kapitalny return Igi

15-30 Nieudany skrót Andriejewej

0-30 Niecelny return Polki

0-15 Mocny bekhend Mirry, Iga nie dała rady odegrać w kort

6:3, 4:6, 2:0

Gem Świątek. Iga poszła za ciosem, obroniła podanie

40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

40-15 Iga głębokim uderzeniem pod końcową linię wymusiła błąd rywalki

30-15 Autowy bekhend Igi. Próbowała zagrać mocno po crossie

30-0 Dokładny forhend Polki

15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

6:3, 4:6, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczyna trzeciego seta, przełamując podanie rywalki

Iga ma breakpointa po mocnym returnie

40-40 Teraz błąd Mirry

30-40 Pewny smecz Andriejewej po dobrym serwisie

30-30 Niecelny return Polki

30-15 Iga dobrym slajsem wymusiła błąd rywalki

15-15 Dobry smecz Mirry

15-0 Ładny bekhend Igi po crossie

Początek trzeciego seta. Serwuje Andriejewa

Iga korzysta z przerwy toaletowej

6:3, 4:6

GEM I SET ANDRIEJEWA. Na koniec bardzo dobry return 18-latki z Rosji. Przed nami trzeci set

30-40 Błąd Polki i jest piłka setowa

30-30 Return Andriejewej w siatkę

15-30 Duży aut po forhendzie Świątek

15-15 Seria mocnych i dobrych forhendów Polki

0-15 Autowy forhend Igi

6:3, 4:5

Gem Andriejewa. Na koniec piękna akcja Rosjanki przy siatce. Ładny techniczny wolej

30-40 Autowy return Polki

30-30 Świetny lob Rosjanki

30-15 Iga wymusiła błąd Mirry

15-15 Iga próbowała bronić się lobem, ale nie trafiła w kort

15-0 Piękny bekhend Igi, co za precyzja!

6:3, 4:4

Gem Świątek. Iga obroniła breakpointa i wygrała gema po grze na przewagi

Przewaga Świątek. Błąd rywalki

40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

30-40 Po forhendzie Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła w aut

30-30 Bardzo dobry return Mirry. Iga nie trafia pierwszym podaniem

30-15 Długa wymiana. Na koniec Mirra zagrała w siatkę

15-15 Za długi return Rosjanki

0-15 Skuteczny smecz Andriejewej

6:3, 3:4

Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie w drugim secie

30-40 Return Igi w siatkę

30-30 Mirra uderzyła w siatkę

15-30 As serwisowy Andriejewej

15-15 Teraz ładny bekhend Rosjanki. Polka złapana na wykroku

15-0 Błąd Mirry

6:3, 3:3

Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Polka zaczęła gema od błędu, ale potem grała bardzo dobrze

40-15 Świetny bekhend po linii Igi

30-15 Rosjanka z konieczności ruszyła do siatki. Polka ładnie ją minęła

15-15 Niecelny return Mirry

0-15 Duży aut po forhendzie Igi

6:3, 2:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań trwa. Iga znów łapie kontakt

Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki

Równowaga. Świetny bekhend wzdłuż linii Andriejewej 

40-30 Podwójny błąd serwisowy 18-latki. Breakpoint

30-30 Kiks Mirry, zagrała ramą rakiety

15-30 Bardzo dobry serwis Mirry na zewnątrz

15-15 Błąd Rosjanki

0-15 Niecelny return Polki

6:3, 1:3

Gem Andiejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów traci serwis. W ostatniej akcji miała inicjatywę, ale zagrała w aut

30-40 Piękny bekhend Igi w sam narożnik kortu!

15-40 Dobry return Rosjanki i są breakpointy

15-30 Teraz return Mirry w aut

0-30 Agresywny return Rosjanki

0-15 Autowy bekhend Polki

6:3, 1:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dokładnie. W ostatniej akcji znów precyzyjne zagranie Polki i wymuszony błąd rywalki

40-15 Znów kapitalny forhend Igi w sam narożnik kortu i są breakpointy

30-15 Piękny forhend Polki. Po crossie i z dużą rotacją

15-15 Nieudany skrót Andriejewej

0-15 Duży aut po forhendzie Igi

6:3, 0:2

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Mirry. Iga traci podanie

30-40 Mocny return Mirry. Iga broni breakpointa

30-30 Znów bardzo duży aut po forhendzie 18-latki

15-30 Duży aut po forhendzie Andriejewej

0-30 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut

0-15 Dobry serwis Igi, ale zaraz potem jej autowy bekhend

6:3, 0:1

Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta

Przewaga Andriejewa. Dobry serwis Mirry na zewnątrz, a potem bekhend w otwarty kort

40-40 Błąd Mirry

30-40 As serwisowy Rosjanki

30-30 Andriejewa chciała zagrać mocno po linii, ale uderzyła w siatkę

15-30 Return Polki w siatkę

15-15 As serwisowy Mirry

15-0 Znakomity return Igi

Początek drugiego seta. Serwuje Andriejewa

6:3

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Polka w ostatniej akcji popisała się potężnym bekhendem po crossie!

Iga ma znów piłkę setową po dobrym serwisie na zewnątrz

40-40 Długa wymiana. Niestety Polka zagrała w siatkę

40-30 Iga ma piłkę setową

30-30 Świetny bekhend Mirry. Trafiła w boczną linię

30-15 Znakomity serwis Polki na zewnątrz

15-15 Po głębokim zagraniu Igi rywalka pod presją odegrała w siatkę

0-15 Błąd Igi, autowy bekhend

5:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Andriejewa w ostatniej akcji zagrała w aut. Polka blisko wygrania pierwszego seta

40-30 Polka ma szansę na przełamanie

30-30 Iga dyktowała tempo w wymianie, ale na koniec popełniła dziwny błąd

30-15 Rosjanka pod presją zagrała daleko za końcową linię

15-15 Taśma teraz bardzo pomogła Polce

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

4:3

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Gem wygrany do zera

40-0 Return Rosjanki w siatkę

30-0 A teraz dobry pierwszy serwis

15-0 Dobry drugi serwis Igi

3:3

Gem Andriejewa. Na koniec błąd Igi. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie. W ważnych momentach Polka popełniała błędy

Przewaga Andriejewa. As serwisowy Mirry

Równowaga. Autowy forhend Polki

Przewaga Świątek. Dobra akcja Igi przy siatce

Równowaga. Niestety Iga wpakowała piłkę w siatkę

Iga ma breakpointa po dziwnym błędzie rywalki

40-40 Niestety niecelny return Igi

40-30 Ładny bekhend po linii Mirry. Iga nie zdołała odegrać

40-15 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointy

30-15 Pewny drive-volley Andriejewej

30-0 Znakomity return Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!"

15-0 Rosjanka miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła 

3:2

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Bardzo długi gem, zacięta walka na przewagi. Iga obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie

Przewaga. Iga ładnie otworzyła sobie kort. Potem był jej pewny forhend wzdłuż linii

Równowaga. Duży aut po forhendzie Mirry

Iga miała inicjatywę, ale zagrała w aut. Breakpoint

Równowaga. Świetny return Rosjanki

Przewaga Świątek. Rywalka returnowała w siatkę

Równowaga. Po głębokim returnie rywalki Polka odegrała w aut

Przewaga Świątek. Piękny bekhend wzdłuż linii naszej gwiazdy

Równowaga. Autowy bekhend Polki

Przewaga Świątek. Mocny forhend po crossie i bojowe "JAZDA" Igi

Równowaga. Autowy forhend Polki po głębokim zagraniu rywalki

Przewaga Świątek. Iga z konieczności ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd

40-40 Błąd Mirry

30-40 Niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa

30-30 Oj szkoda... Iga otworzyła sobie ładnie kort, ale minimalnie przestrzeliła

30-15 Autowy forhend Rosjanki. Iga wywierała presję

15-15 Teraz błąd Igi. Forhend w siatkę

15-0 Niecelny return Mirry

2:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wyrównuje! W ostatniej akcji przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i spokojnie skończyła punkt

Przewaga Świątek. Świetny return Igi, trafiła w boczną linię

40-40 Ciekawa i bardzo długa wymiana. Na koniec zaskakujący skrót Andriejewej

40-30 Niecelny return Polki

40-15 Iga ma breakpointy po autowym zagraniu rywalki

30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy nastolatki

15-15 A teraz dobry serwis Mirry

15-0 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki

1:2

Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Wygrała go do zera

40-0 Znów dokładny pierwszy serwis Igi, teraz na zewnątrz

30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi

15-0 Autowy return Andriejewej

0:2

Gem Andriejewa. Na koniec return Igi w siatkę. Była szansa na przełamanie, ale rywalka wybroniła się i powiększyła przewagę

Przewaga Andriejewa. Bardzo dobry serwis 18-latki

40-40 Niestety niecelny bekhend Polki

40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki

30-30 Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Mirry

15-30 Teraz dobry, głęboki return Igi i błąd rywalki

0-30 Znów niecelny return Polki

0-15 Duży aut po returnie Igi

0:1

Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Iga słabo zaczęła mecz. Kiepsko serwowała w gemie otwarcia. Na koniec autowy forhend Polki

15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i broni breakpointów

15-30 Mocny return Rosjanki po słabym drugim serwisie Polki

15-15 Dobry return Andriejewej, ale zaraz potem zagrała w aut

0-15 Rosjanka przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Polki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa rozgrzewka

Losowanie wygrała Iga i wybrała tradycyjnie serwis. Zatem Polka zacznie

Iga Świątek i Mirra Andriejewa właśnie pojawiły się na korcie

Mecz Muchova - Gauff właśnie się skończył. Czeszka wygrała 6:3, 5:7, 6:3. Iga Świątek na korcie ok. godziny 17.10-17.15

Dobiega końca mecz Muchova - Gauff,. Końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu mecz Igi Świątek

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa. Początek spotkania po godzinie 17, po zakończeniu meczu Karolina Muchova - Coco Gauff.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

Iga Światek - Mirra Andriejwa w ćwierćfinale WTA Stuttgart

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Będzie nią Mirra Andriejewa. Utalentowana Rosjanka na otwarcie rywalizacji na niemieckiej mączce pokonała 5:7, 6:2, 6:4 broniącą tytułu Jelenę Ostapenko (w trzecim secie przegrywała 2:4), a następnego dnia ograła 7:6, 6:3 silną fizycznie Alycię Parks. 18-letnia Andriejewa w poprzednim sezonie i na początku 2026 roku miała duże wahania formy, a kibiców szokowała atakami furii na korcie. Ostatnio jednak prezentuje się bardzo dobrze. Kilka dni temu wygrała w bardzo dobrym stylu turniej WTA 500 w Linz i widać, że ten triumf dodał jej dużo pewności siebie.

Iga Świątek po meczu dała się zupełnie zaskoczyć grupie hałaśliwej młodzieży [WIDEO]

Iga Świątek i Mirra Andriejewa grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla młodej Rosjanki. Rok temu nastolatka ograła Polkę dwa razy w krótkim odstępie czasu i były to dla Świątek bardzo bolesne porażki - 3:6, 3:6 w Dubaju i 6:7, 6:1, 3:6 w Indian Wells. Oba te turnieje Andriejewa wtedy wygrała. Tenisistka z Rosji gra bardzo wszechstronny tenis. Poza mocnymi serwisami i returnami potrafi też dobrze operować slajsem i umiejętnie zmieniać rytm. Często jednak traci panowanie nad sobą.

Iga Świątek występ w Stuttgarcie zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:3 nad Laurą Siegemund. Teraz poprzeczka z pewnością zawieszona będzie dużo wyżej.

Kiedy mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Świątek - Andriejewa nie przed godziną 17 (trzeci mecz od godz. 12.30, po zakończeniu meczu Muchova - Gauff). Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu przed Australian Open
SuperSport
CZY LEWANDOWSKI POWINIEN ODEJŚĆ Z KADRY | SuperSport
SuperSport
Mediateka.pl
