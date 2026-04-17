O której gra dzisiaj Iga Świątek z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie? Zacznie po tym meczu! TRANSMISJA

Iga Świątek - Mirra Andriejewa
6:3, 4:6, 3:6
KONIEC. IGA ŚWIĄTEK ODPADA Z TURNIEJU W STUTTGARCIE. Polka przegrała z Mirrą Andriejewą 6:3, 4:6, 3:6. W trzecim secie prowadziła 2:0 i miała breakpointa na 3:0. Nie wykorzystała go. Potem bardzo słabo serwowała
30-40 Ładny forhend Polki po crossie
15-40 Piłki meczowe
15-30 Podwójny błąd serwisowy Andriejewej
0-30 Mirra szybko wygrywa kolejne punkty
0-15
6:3, 4:6, 3:5
Gem Świątek. Iga jeszcze walczy, obroniła podanie. Statystyki pokazują, że dramatycznie spadł procent trafianego przez nią pierwszego podania
40-30 Ładny odwrotny forhend Igi
30-30 Polka zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny
30-15 Błąd Rosjanki
15-15 Bardzo niecelny forhend Igi
15-0 Ładny bekhend Igi po dobrym drugim serwisie
6:3, 4:6, 2:5
Gem Andriejewa. Na koniec znów błąd Igi, bekhend w siatkę
30-40 Polka miała inicjatywę, ale zagrała w siatkę. Za dużo tych błędów
30-30 Po dobrym serwisie Rosjanka zagrała w aut
15-30 Mocny serwis Andriejewej
15-15 Teraz przestrzeliła Mirra
0-15 Bardzo niecelny return Igi
6:3, 4:6, 2:4
Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci znów serwis. Znów słabo teraz serwowała
30-40 Iga miała inicjatywę i otwarty już kort, ale zagrała za końcową linię. Breakpoint
30-30 Iga ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki
15-30 Podwójny błąd serwisowy Polki
15-15 Ładny bekhend Igi wzdłuż linii
0-15 Mocny return Andriejewej po słabym drugim serwisie Świątek
6:3, 4:6, 2:3
Gem Andriejewa. Rosjanka obejmuje prowadzenie. Na koniec popisała się ładnym skrótem
30-40 Po mocnym serwisie Mirra miała już otwarty kort
30-30 Mocny forhend Polki wzdłuż linii
15-30 Autowy return Polki
15-15 Return Igi teraz w siatkę
15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
6:3, 4:6, 2:2
Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis w trzecim secie
30-40 Piękna akcja Igi przy siatce
15-40 Kapitalny skrót Mirry. Breakpointy
15-30 Iga pod presją zagrała w aut
15-15 Iga ładnie dokładnym zagraniem przejęła inicjatywę. Potem był jej pewny bekhend na półkorcie
0-15 Iga pod presją zagrała w aut
6:3, 4:6, 2:1
Gem Andriejewa. Iga miała w nim breakpointa, ale zabrakło dokładności. Na koniec gema mocny serwis Mirry
Przewaga Andriejewa. Iga wywróciła się na kort, ale wszystko OK
Równowaga. Niestety błąd Polki, a miała inicjatywę w tej wymianie
Iga ma breakpointa. Niecelny forhend młodej rywalki
Równowaga. Błąd Mirry
Przewaga Andriejewa. Dobry drive-volley 18-latki
40-40 Iga dyktowała tempo, a na koniec popisała się pewnym wolejem
30-40 Dobry serwis Mirry na zewnątrz a potem bekhend w otwarty kort
30-30 Kapitalny return Igi
15-30 Nieudany skrót Andriejewej
0-30 Niecelny return Polki
0-15 Mocny bekhend Mirry, Iga nie dała rady odegrać w kort
6:3, 4:6, 2:0
Gem Świątek. Iga poszła za ciosem, obroniła podanie
40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
40-15 Iga głębokim uderzeniem pod końcową linię wymusiła błąd rywalki
30-15 Autowy bekhend Igi. Próbowała zagrać mocno po crossie
30-0 Dokładny forhend Polki
15-0 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
6:3, 4:6, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczyna trzeciego seta, przełamując podanie rywalki
Iga ma breakpointa po mocnym returnie
40-40 Teraz błąd Mirry
30-40 Pewny smecz Andriejewej po dobrym serwisie
30-30 Niecelny return Polki
30-15 Iga dobrym slajsem wymusiła błąd rywalki
15-15 Dobry smecz Mirry
15-0 Ładny bekhend Igi po crossie
Początek trzeciego seta. Serwuje Andriejewa
Iga korzysta z przerwy toaletowej
6:3, 4:6
GEM I SET ANDRIEJEWA. Na koniec bardzo dobry return 18-latki z Rosji. Przed nami trzeci set
30-40 Błąd Polki i jest piłka setowa
30-30 Return Andriejewej w siatkę
15-30 Duży aut po forhendzie Świątek
15-15 Seria mocnych i dobrych forhendów Polki
0-15 Autowy forhend Igi
6:3, 4:5
Gem Andriejewa. Na koniec piękna akcja Rosjanki przy siatce. Ładny techniczny wolej
30-40 Autowy return Polki
30-30 Świetny lob Rosjanki
30-15 Iga wymusiła błąd Mirry
15-15 Iga próbowała bronić się lobem, ale nie trafiła w kort
15-0 Piękny bekhend Igi, co za precyzja!
6:3, 4:4
Gem Świątek. Iga obroniła breakpointa i wygrała gema po grze na przewagi
Przewaga Świątek. Błąd rywalki
40-40 Dobry serwis Igi na ciało rywalki
30-40 Po forhendzie Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła w aut
30-30 Bardzo dobry return Mirry. Iga nie trafia pierwszym podaniem
30-15 Długa wymiana. Na koniec Mirra zagrała w siatkę
15-15 Za długi return Rosjanki
0-15 Skuteczny smecz Andriejewej
6:3, 3:4
Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła serwis i wraca na prowadzenie w drugim secie
30-40 Return Igi w siatkę
30-30 Mirra uderzyła w siatkę
15-30 As serwisowy Andriejewej
15-15 Teraz ładny bekhend Rosjanki. Polka złapana na wykroku
15-0 Błąd Mirry
6:3, 3:3
Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! Polka zaczęła gema od błędu, ale potem grała bardzo dobrze
40-15 Świetny bekhend po linii Igi
30-15 Rosjanka z konieczności ruszyła do siatki. Polka ładnie ją minęła
15-15 Niecelny return Mirry
0-15 Duży aut po forhendzie Igi
6:3, 2:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Seria przełamań trwa. Iga znów łapie kontakt
Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki
Równowaga. Świetny bekhend wzdłuż linii Andriejewej
40-30 Podwójny błąd serwisowy 18-latki. Breakpoint
30-30 Kiks Mirry, zagrała ramą rakiety
15-30 Bardzo dobry serwis Mirry na zewnątrz
15-15 Błąd Rosjanki
0-15 Niecelny return Polki
6:3, 1:3
Gem Andiejewa PRZEŁAMANIE. Niestety Iga znów traci serwis. W ostatniej akcji miała inicjatywę, ale zagrała w aut
30-40 Piękny bekhend Igi w sam narożnik kortu!
15-40 Dobry return Rosjanki i są breakpointy
15-30 Teraz return Mirry w aut
0-30 Agresywny return Rosjanki
0-15 Autowy bekhend Polki
6:3, 1:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga grała teraz bardzo dokładnie. W ostatniej akcji znów precyzyjne zagranie Polki i wymuszony błąd rywalki
40-15 Znów kapitalny forhend Igi w sam narożnik kortu i są breakpointy
30-15 Piękny forhend Polki. Po crossie i z dużą rotacją
15-15 Nieudany skrót Andriejewej
0-15 Duży aut po forhendzie Igi
6:3, 0:2
Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Mirry. Iga traci podanie
30-40 Mocny return Mirry. Iga broni breakpointa
30-30 Znów bardzo duży aut po forhendzie 18-latki
15-30 Duży aut po forhendzie Andriejewej
0-30 Głęboki return Rosjanki. Polka odegrała w aut
0-15 Dobry serwis Igi, ale zaraz potem jej autowy bekhend
6:3, 0:1
Gem Andriejewa. Rosjanka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta
Przewaga Andriejewa. Dobry serwis Mirry na zewnątrz, a potem bekhend w otwarty kort
40-40 Błąd Mirry
30-40 As serwisowy Rosjanki
30-30 Andriejewa chciała zagrać mocno po linii, ale uderzyła w siatkę
15-30 Return Polki w siatkę
15-15 As serwisowy Mirry
15-0 Znakomity return Igi
Początek drugiego seta. Serwuje Andriejewa
6:3
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! Polka w ostatniej akcji popisała się potężnym bekhendem po crossie!
Iga ma znów piłkę setową po dobrym serwisie na zewnątrz
40-40 Długa wymiana. Niestety Polka zagrała w siatkę
40-30 Iga ma piłkę setową
30-30 Świetny bekhend Mirry. Trafiła w boczną linię
30-15 Znakomity serwis Polki na zewnątrz
15-15 Po głębokim zagraniu Igi rywalka pod presją odegrała w siatkę
0-15 Błąd Igi, autowy bekhend
5:3
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. JAZDA! Andriejewa w ostatniej akcji zagrała w aut. Polka blisko wygrania pierwszego seta
40-30 Polka ma szansę na przełamanie
30-30 Iga dyktowała tempo w wymianie, ale na koniec popełniła dziwny błąd
30-15 Rosjanka pod presją zagrała daleko za końcową linię
15-15 Taśma teraz bardzo pomogła Polce
0-15 Iga pod presją zagrała w aut
4:3
Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie. Gem wygrany do zera
40-0 Return Rosjanki w siatkę
30-0 A teraz dobry pierwszy serwis
15-0 Dobry drugi serwis Igi
3:3
Gem Andriejewa. Na koniec błąd Igi. Szkoda tych niewykorzystanych szans na przełamanie. W ważnych momentach Polka popełniała błędy
Przewaga Andriejewa. As serwisowy Mirry
Równowaga. Autowy forhend Polki
Przewaga Świątek. Dobra akcja Igi przy siatce
Równowaga. Niestety Iga wpakowała piłkę w siatkę
Iga ma breakpointa po dziwnym błędzie rywalki
40-40 Niestety niecelny return Igi
40-30 Ładny bekhend po linii Mirry. Iga nie zdołała odegrać
40-15 Błąd Rosjanki i Polka ma breakpointy
30-15 Pewny drive-volley Andriejewej
30-0 Znakomity return Igi i bojowy okrzyk "JAZDA!"
15-0 Rosjanka miała inicjatywę, ale na koniec przestrzeliła
3:2
Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Igi! Bardzo długi gem, zacięta walka na przewagi. Iga obroniła podanie i wychodzi na prowadzenie
Przewaga. Iga ładnie otworzyła sobie kort. Potem był jej pewny forhend wzdłuż linii
Równowaga. Duży aut po forhendzie Mirry
Iga miała inicjatywę, ale zagrała w aut. Breakpoint
Równowaga. Świetny return Rosjanki
Przewaga Świątek. Rywalka returnowała w siatkę
Równowaga. Po głębokim returnie rywalki Polka odegrała w aut
Przewaga Świątek. Piękny bekhend wzdłuż linii naszej gwiazdy
Równowaga. Autowy bekhend Polki
Przewaga Świątek. Mocny forhend po crossie i bojowe "JAZDA" Igi
Równowaga. Autowy forhend Polki po głębokim zagraniu rywalki
Przewaga Świątek. Iga z konieczności ruszyła do siatki. Rywalka popełniła błąd
40-40 Błąd Mirry
30-40 Niecelny bekhend Igi. Broni breakpointa
30-30 Oj szkoda... Iga otworzyła sobie ładnie kort, ale minimalnie przestrzeliła
30-15 Autowy forhend Rosjanki. Iga wywierała presję
15-15 Teraz błąd Igi. Forhend w siatkę
15-0 Niecelny return Mirry
2:2
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wyrównuje! W ostatniej akcji przejęła inicjatywę, otworzyła sobie kort i spokojnie skończyła punkt
Przewaga Świątek. Świetny return Igi, trafiła w boczną linię
40-40 Ciekawa i bardzo długa wymiana. Na koniec zaskakujący skrót Andriejewej
40-30 Niecelny return Polki
40-15 Iga ma breakpointy po autowym zagraniu rywalki
30-15 Kolejny podwójny błąd serwisowy nastolatki
15-15 A teraz dobry serwis Mirry
15-0 Podwójny błąd serwisowy Rosjanki
1:2
Gem Świątek. Iga zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Wygrała go do zera
40-0 Znów dokładny pierwszy serwis Igi, teraz na zewnątrz
30-0 Wreszcie dobry pierwszy serwis Igi
15-0 Autowy return Andriejewej
0:2
Gem Andriejewa. Na koniec return Igi w siatkę. Była szansa na przełamanie, ale rywalka wybroniła się i powiększyła przewagę
Przewaga Andriejewa. Bardzo dobry serwis 18-latki
40-40 Niestety niecelny bekhend Polki
40-30 Iga ma breakpointa po podwójnym błędzie serwisowym rywalki
30-30 Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Mirry
15-30 Teraz dobry, głęboki return Igi i błąd rywalki
0-30 Znów niecelny return Polki
0-15 Duży aut po returnie Igi
0:1
Gem Andriejewa PRZEŁAMANIE. Iga słabo zaczęła mecz. Kiepsko serwowała w gemie otwarcia. Na koniec autowy forhend Polki
15-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i broni breakpointów
15-30 Mocny return Rosjanki po słabym drugim serwisie Polki
15-15 Dobry return Andriejewej, ale zaraz potem zagrała w aut
0-15 Rosjanka przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Polki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Trwa rozgrzewka
Losowanie wygrała Iga i wybrała tradycyjnie serwis. Zatem Polka zacznie
Iga Świątek i Mirra Andriejewa właśnie pojawiły się na korcie
Mecz Muchova - Gauff właśnie się skończył. Czeszka wygrała 6:3, 5:7, 6:3. Iga Świątek na korcie ok. godziny 17.10-17.15
Dobiega końca mecz Muchova - Gauff,. Końcówka trzeciego seta. Po tym spotkaniu mecz Igi Świątek
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa. Początek spotkania po godzinie 17, po zakończeniu meczu Karolina Muchova - Coco Gauff.
Iga Światek - Mirra Andriejwa w ćwierćfinale WTA Stuttgart
Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w turnieju WTA w Stuttgarcie. Będzie nią Mirra Andriejewa. Utalentowana Rosjanka na otwarcie rywalizacji na niemieckiej mączce pokonała 5:7, 6:2, 6:4 broniącą tytułu Jelenę Ostapenko (w trzecim secie przegrywała 2:4), a następnego dnia ograła 7:6, 6:3 silną fizycznie Alycię Parks. 18-letnia Andriejewa w poprzednim sezonie i na początku 2026 roku miała duże wahania formy, a kibiców szokowała atakami furii na korcie. Ostatnio jednak prezentuje się bardzo dobrze. Kilka dni temu wygrała w bardzo dobrym stylu turniej WTA 500 w Linz i widać, że ten triumf dodał jej dużo pewności siebie.
Iga Świątek i Mirra Andriejewa grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla młodej Rosjanki. Rok temu nastolatka ograła Polkę dwa razy w krótkim odstępie czasu i były to dla Świątek bardzo bolesne porażki - 3:6, 3:6 w Dubaju i 6:7, 6:1, 3:6 w Indian Wells. Oba te turnieje Andriejewa wtedy wygrała. Tenisistka z Rosji gra bardzo wszechstronny tenis. Poza mocnymi serwisami i returnami potrafi też dobrze operować slajsem i umiejętnie zmieniać rytm. Często jednak traci panowanie nad sobą.
Iga Świątek występ w Stuttgarcie zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:3 nad Laurą Siegemund. Teraz poprzeczka z pewnością zawieszona będzie dużo wyżej.
Kiedy mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa? O której godzinie?
Mecz Iga Świątek - Mirra Andriejewa w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w piątek 17 kwietnia 2026. Początek meczu Świątek - Andriejewa nie przed godziną 17 (trzeci mecz od godz. 12.30, po zakończeniu meczu Muchova - Gauff). Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.