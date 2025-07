Iga Świątek musiała opisać siebie jednym słowem. Zaskoczyła odpowiedzią

- Wygranie Wimbledonu to spełnienie marzeń, ale teraz wracamy do pracy. Nawet po wygraniu turnieju Wielkiego Szlema trzeba robić swoje. Jest dużo szumu, i możesz świętować przez tydzień, ale przecież sezon trwa dalej, a ja muszę się szybko dostosować do zupełnie innych warunków i nawierzchni. Dlatego cieszę się, że przyleciałam tutaj trochę wcześniej, żeby potrenować i przygotować się. Nie zawsze było mi łatwo grać dobrze na szybszych kortach twardych - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Montrealu.