Iga Świątek po tym pytaniu aż złapała się za twarz: "O mój Boże! To naprawdę ciężkie!"

To będzie pierwszy raz, kiedy zagram z tutaj z rywalką uderzającą piłki bardzo mocno, więc myślę, że będę musiała się do tego dostosować. Kiedy ona gra swoje, to gra świetnie - powiedziała Iga Świątek o Clarze Tauson. - Kiedy grałyśmy ze sobą, czułam, że byłam wystarczająco solidna, żeby zmusić ją do większej liczby błędów, ale wiem, że to zawodniczka, która jak poczuje grę, to gra dobrze, więc to na pewno będzie wyzwanie. Lubi też szybko serwować, więc zobaczymy. Zobaczę też, ile mogę wziąć z meczu na trawie, bo to oczywiście co innego. Ostatnim razem grałyśmy na twardej nawierzchni, chyba w Indian Wells, tam było dużo wolniej. Więc tak, przygotuję się taktycznie jak przed każdym innym meczem i to wszystko.