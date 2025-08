Forma Igi Świątek w ostatnich tygodniach może imponować. Polka, która jest jedną z głównych faworytek do triumfu w Kanadzie, nie pozostawiła reprezentantce Niemiec żadnych złudzeń, wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:2. Dominacja na korcie była widoczna od pierwszej do ostatniej piłki, jednak nasza zawodniczka po meczu tonowała nastroje i z szacunkiem wypowiadała się o przeciwniczce.

Świątek chwali rywalkę. "Potrafiła wykorzystać nadgarstki"

- To był solidny mecz, więc cieszę się, że mam szansę rozegrać tu kolejny. Mecz był inny niż ten, w którym grałyśmy ze sobą ostatnio - przyznała w rozmowie cytowanej przez oficjalną stronę WTA.

Polska tenisistka w swojej pomeczowej analizie wskazała na nietypowy atut Evy Lys, który wyróżniał ją na tle innych zawodniczek. Jak się okazało, kluczowe były... nadgarstki.

- Skupiłam się na sobie i wiedziałam, jaki mam plan, ale Eva zagrała kilka świetnych piłek, a czasami naprawdę potrafiła wykorzystać nadgarstki i wykonać kilka szybkich zagrać - analizowała Świątek. - Nie było łatwo, ale cieszę się, że po prostu wykonałam swoją pracę - podsumowała była liderka światowego rankingu.

Teraz czas na "zawodniczkę o dużej sile rażenia". Iga Świątek - Clara Tauson

Pewne zwycięstwo nad Lys zapewniło Polce awans do czwartej rundy turnieju w Montrealu. Tam poprzeczka pójdzie w górę, a na Świątek czeka już rozstawiona z numerem 16. Dunka Clara Tauson. Choć dotychczasowy bilans bezpośrednich spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść naszej mistrzyni, która nie przegrała z nią jeszcze meczu, to podchodzi ona do tego starcia z pełną koncentracją.

- Cóż, to będzie pierwszy raz, kiedy zagram tu z zawodniczką o dużej sile rażenia. Myślę, że będę musiała się do tego przyzwyczaić, ale ona gra świetny tenis - zakończyła Polka. Starcie z Dunką, znaną z potężnych i płaskich uderzeń, będzie więc dla Świątek kolejnym testem umiejętności adaptacji do zupełnie innego stylu gry.

Iga Świątek walczy w Montrealu | Super Tenis