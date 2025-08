Bardzo zła wiadomość dla kibiców Igi Świątek! Kolejne problemy dla fanów. Tylko dla najwytrwalszych

Iga Świątek – Eva Lys: Polka walczy w III rundzie WTA Montreal

Rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Montrealu będzie Niemka Eva Lys. Dla polskiej tenisistki będzie to szansa na trzecie z rzędu przekonujące zwycięstwo w Kanadzie – dotychczas w starciach z Lys straciła zaledwie… trzy gemy. 23-letnia Lys w środę pokonała rozstawioną z „27” Rosjankę Anastazję Pawluczenkową 6:3, 6:4. Świątek dzień wcześniej bez większych problemów odprawiła chińską kwalifikantkę Hanyu Guo 6:3, 6:1. Był to jej pierwszy występ po triumfie w Wimbledonie.

Kiedy mecz Iga Świątek - Eva Lys w 3. rundzie WTA Montreal? O której godzinie? Jest plan gier!

To trzecie spotkanie obu zawodniczek. Poprzednie dwa – w Stuttgarcie (2022) i podczas Australian Open (2024) – kończyły się zdecydowanymi zwycięstwami raszynianki. W Kanadzie Świątek rozstawiona jest z „dwójką”, bo z gry zrezygnowała liderka rankingu Aryna Sabalenka. – Skupiłam się na sobie, dobrze dostosowałam się do warunków i jestem zadowolona z poziomu gry – podsumowała Świątek swój występ z Guo.

Dla Igi Montreal to szansa nie tylko na dobry wynik, ale też na zmniejszenie strat w rankingu WTA do Sabalenki. Przed nią jeszcze występy w Cincinnati i US Open.

Pojedynek Świątek – Lys zaplanowano w nocy z piątku na sobotę. To zła wiadomość dla kibiców. Początek spotkania nie wcześniej niż o godzinie 1:00. Niewykluczone, że także kolejne spotkania będą rozgrywane na przełomie kolejnych dni, co oznacza, że najwytrwalsi fani Igi Świątek mają przed sobą wiele nieprzespanych nocy.

Iga Świątek jest jedną z faworytek do awansu do wielkiego finału turnieju WTA w Montrealu. Czy tak się stanie przekonamy się już w najbliższych dniach.

