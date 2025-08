Tak Iga Świątek uszczęśliwiła małą Olivię. Piękny gest mistrzyni

Olivia, młoda fanka mistrzyni Wimbledonu, zapewne Polka mieszkająca z rodziną w Kanadzie, przez całe spotkanie Igi Świątek z Hanyo Guo trzymała w rękach duży biało-czerwony baner z napisem: "Iga, mogę mieć twoją czapeczkę i autograf? Proszę!". Po ostatniej piłce nasza gwiazda spełniła jej życzenie, a zadowolona dziewczynka z dumą nosiła otrzymaną od byłej liderki rankingu czapkę. Poniżej sympatyczne zdjęcia pokazujące całą tę sytuację.

Pokonując Chinkę Hanyu Guo, Iga Świątek została pierwszą tenisistką od 1996 r., która wygrała 63 kolejne mecze otwarcia w turniejach WTA (w tym United Cup i WTA Finals). Ostatnią, która dokonała tej sztuki, była legendarna Monika Seles. - To był mój pierwszy mecz po zmianie nawierzchni, więc musiałam skoncentrować się na odpowiednim dostosowaniu do warunków. Każdego dnia czuję się coraz lepiej i pewniej - stwierdziła Iga.

Kolejną rywalką Igi Świątek będzie dzisiaj Eva Lys (nr 69), która dość niespodziewanie pokonała 6:3, 6:4 Anastazję Pawluczenową. Polka grała z nią dwa razy i oba spotkania wygrała pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie i 6:0, 6:1 w tegorocznym Australian Open).

Kim jest Eva Lys, rywalka Igi Świątek w Montrealu?

Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Kijowa. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą występowała Iga. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują dużą siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu. Ma ładny, kąśliwy bekhend. - Iga to niesamowita zawodniczka. Uwielbiam oglądać jej mecze - mówiła o Świątek.

Niestety już po pierwszych meczach z turnieju w Montrealu odpadły Magda Linette (3:6, 6:4, 4:6 z Sevastovą) i Magdalena Fręch (1:6, 1:6 ze Starodubcewą)

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Montreal?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w nocy piątku na sobotę 1/2 sierpnia 2025. Początek meczu Świątek - Lys o godzinie 1 w nocy polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie