Iga Świątek ograła Hanyu Guo! Pewne zwycięstwo Polki w Montrealu!

Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz w turnieju WTA w Montrealu. Na otwarcie rywalizacji w kanadyjskim Rogers Cup Polka ograła 6:3, 6:1 Chinkę Hanyo Guo. Polka miała świadomość, że choć triumf w Wimbledonie to potężny zastrzyk pewności siebie, to tak naprawdę w Montrealu czekało ją zupełnie nowe otwarcie. - Teraz tak naprawdę zaczynam od nowa - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w czasie konferencji prasowej. - Powiedziałabym nawet, że to nawet trudniejsze niż zwykle, bo po takim triumfie oczekiwania są wyższe. Ale z drugiej strony, czuję, że nie powinnam za dużo o tym myśleć, bo gra na trawie to zupełnie inna historia. Przynajmniej mam świadomość, że nawet jeśli będę grać źle do końca roku, będę bardzo zadowolona z sezonu. Wygranie Wimbledonu nie było nawet na mojej liście celów w tym roku. Dlatego po tym zwycięstwie jestem bardzo szczęśliwa - analizowała.

Iga Świątek w pierwszym secie wygrywała kolejne gemy, ale widać było, że potrzebuje czasu, żeby oswoić się z piłkami i warunkami. Z tego wzięła się duża liczba podwójnych błędów serwisowych. Polka prowadziła już 4:0, ale potem pozwoliła ambitnie grającej rywalce zgarnąć trzy gemy. W drugim secie nasza gwiazda dominowała już na korcie, imponując przede wszystkim kapitalnymi returnami.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Montreal?

Iga Świątek rywalkę w turnieju WTA w Montrealu pozna po meczu Anastazja Pawluczenkowa - Eva Lys. Rosjanka i Niemka zaczną późno w nocy ze środy na czwartek. Iga Świątek dwa lata temu w Montrealu doszła do półfinału, w którym wyczerpana po serii trzysetowych meczów uległa 2:6, 7:6, 4:6 Jessice Peguli. Nasza gwiazda rozstawiona jest teraz z numerem 2 (z nr 1 Coco Gauff), bo Kanadzie nie zobaczymy Aryny Sabalenki.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Montreal? DATA kolejnego meczu

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu zagra w piątek 1 sierpnia 2025. Pierwsze kilka rund panie rozgrywać będą, grając mecze co dwa dni. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport 2. Plan gier na piątek poznamy w czwartek późnym wieczorem.

Iga Świątek w Montrealu gra na... IGA Stadium. Tak nazywa się główny kort, na którym tenisistki walczą w Montrealu. IGA to po prostu nazwa kanadyjskiej sieci supermarketów, jednego z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją część. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka dwa lata temu, gdy po raz pierwszy grała w Montrealu. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Może tak powinno być też w innych turniejach - dodała ze śmiechem.

Na żywo Iga Świątek - Hanyo Guo Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Montreal? Z kim i o której godzinie kolejny mecz? 6:3, 6:1 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK WYGRYWA PEWNIE 6:3, 6:1! Polka w 3. rundzie 40-0 Piłki meczowe po podwójnym błędzie serwisowym Guo 30-0 Znów świetny return! 15-0 Dobry return Igi, ale złapała rytm! 6:3, 5:1 Gem Świątek. Iga już bardzo blisko zwycięstwa 40-15 As serwisowy! 30-15 Mocny bekhend Świątek, wymusiła błąd rywalki 15-15 Nieudana akcja Polki przy siatce 15-0 As serwisowy Igi 6:3, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów świetny return Igi! Seria kapitalnych returnów 40-0 Znów świetny bekhendowy return Polki. Są breakpointy 30-0 Piękny return Igi. Bekhend wzdłuż linii 15-0 Iga dobrym bekhendem wymusiła błąd rywalki 6:3, 3:1 Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale opanowała sytuację. Na koniec dobry serwis na ciało rywalki Przewaga Świątek 40-40 Bardzo duży aut po forhendzie Polki, która gra teraz nierówno 40-30 As serwisowy Igi! 30-30 Dobry serwis a potem pewne zagranie przy siatce naszej gwiazdy 15-30 Teraz świetny forhend Polki 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Dobry return Chinki. Polka odegrała w aut 6:3, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów przełamuje podanie rywalki i wraca na prowadzenie w drugim secie 40-30 Iga miała inicjatywę, ale nadziała się na kontrę rywalki 40-15 Ale return Igi! Petarda z bekhendu! 30-15 Podwójny błąd serwisowy Guo 15-15 A teraz bardzo niecelny return Igi 15-0 Dobry return Polki 6:3, 1:1 Gem Guo PRZEŁAMANIE. Na koniec prosty błąd Igi, która po raz drugi dzisiaj traci serwis 30-40 Return Chinki w siatkę 15-40 Dokładny return Guo zaskoczył Świątek, która broni breakpointów 15-30 Świetna kontra Igi, znakomity bekhend 0-30 Ładna akcja Chinki. Mocnym uderzeniem wymusiła błąd Polki 0-15 Dobry return Guo 6:3, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec ciekawa szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Guo Iga ma koleją szansę na przełamanie po błędzie rywalki Równowaga. Mocny i skuteczny forhend Chinki Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Iga przegoniła rywalkę po korcie. Chinka w końcu nie dała rady odegrać 30-40 Znakomita akcja Igi przy siatce. Ładne techniczne uderzenie 15-40 Autowy forhend Igi 15-30 Ładny wolej Chinki. Wcześniej zepchnęła Polkę do obrony 15-15 Agresywny return Igi 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Guo 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta 40-15 Jeszcze nie teraz... 40-0 Piłki setowe 30-0 Autowy bekhend Guo 15-0 Potężny bekhend Igi 5:3 Gem Guo. Chinka obroniła podanie 30-40 Dobry skrót Chinki, zagrała go w idealnym momencie 30-30 A teraz duży aut po forhendzie Guo 15-30 Return Polki w siatkę 15-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 15-0 Podwójny błąd serwisowy Guo 5:2 Gem Świątek. Na koniec znów mocny serwis na ciało rywalki. Iga zgarnia piątego gema 40-15 Błąd Polki 40-0 A teraz dobry serwis na zewnątrz 30-0 Bardzo mocny serwis Polki na ciało rywalki 15-0 Pewny bekhend Igi, wcześniej był dobry serwis 4:2 Gem Guo. Chinka zgarnia drugiego gema z rzędu. Na koniec ładna akcja Azjatki 30-40 Chinka stara się grać agresywnie, ale uderzyła teraz w siatkę 15-40 Bardzo dobry serwis Guo 15-30 Mocny forhend Igi, rywalka odegrała w aut 0-30 Niecelny bekhend Świątek 0-15 Po zagraniu Polki piłka podskoczyła na taśmie, co ułatwiło Chince skończenie akcji 4:1 Gem Guo PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga zagrała mocno bekhend po linii, ale nie trafiła w kort. Polka przegrywa pierwszego dzisiaj gema 15-40 Ładny bekhend Chinki, która niespodziewanie ma breakpointy 15-30 Już piąty dzisiaj podwójny błąd serwisowy 15-15 Iga zagrała za końcową linię 15-0 Skuteczny drive-volley Polki, choć nie do końca kontrolowała to uderzenie 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga powoli łapie rytm gry. Teraz grała agresywnie i bardzo skutecznie. Gem wygrany do zera przy podaniu Chinki 40-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka odegrała pod presją w aut. Są breakpointy 30-0 Kapitalny return Polki, trafiła mocno w linię 15-0 Duży aut po bekhendzie Guo 3:0 Gem Świątek. Na koniec mocny serwis Polki. Iga zgarnia kolejnego gema 40-30 Return Chinki w siatkę 30-30 Podwójny błąd serwisowy Polki. Już czwarty dzisiaj 30-15 Iga ofensywnie ruszyła do przodu, ale jej drive-volley nie był udany. Uderzyła w siatkę 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Dobry drugi serwis Polki 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Chinka Guo zagrała ramą rakiety, daleko w aut Iga ma breakpointa po potężnym forhendzie po crossie Równowaga. Kapitalny return Igi. Mocny i dokładny Przewaga Guo. Za długi return Igi 40-40 Dobra defensywa Polki. Doczekała się błędu rywalki 30-40 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w siatkę 15-40 Szybka wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę 15-30 Dobry serwis Guo 15-15 Teraz dobry return, Chinka nie zdołała odegrać 0-15 Autowy return Polki 1:0 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Trzy podwójne błędy serwisowe, a na koniec... as serwisowy Przewaga Świątek. Autowy return Guo Równowaga. Nerwowy początek... Trzeci podwójny błąd serwisowy Igi Przewaga Świątek. Mocny ale niecelny return Chinki 40-40 Drugi w gemie otwarcia podwójny błąd serwisowy Polki 40-30 Bardzo dobry, mocny serwis Świątek 30-30 Dłuższa wymiana. Na koniec autowy forhend mistrzyni Wimbledonu 30-15 Świetny bekhend Igi po crossie 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 Iga zaczęła od mocnego serwisu na ciało rywalki. Skutecznego GRAMY! Serwuje Iga Świątek Wieje dość silny wiatr. Jest bardzo gorąco - 28 stopni Trwa już rozgrzewka Iga wygrała losowanie i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie Iga Świątek właśnie pojawiła się na korcie. A pogoda już jest dobra Iga Świątek za chwilę powinna pojawić się na korcie Wszystko gotowe. Jeśli tylko nie zacznie padać, o 20:45 tenisistki powinny zameldować się na korcie.



📸 WTA TV | #OBN25 | #czasnatenis pic.twitter.com/EDp7hjDMMO — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 30, 2025 Deszcz już nie pada, a kort jest osuszany i wygląda na to, że wkrótce uda się zacząć spotkanie Trwa osuszanie kortu. Bez gry na pewno do godziny 20.45 polskiego czasu Fatalna informacja z Montrealu.



Lunął deszcz.



Mecz Igi Świątek rozpocznie się z dużym opóźnieniem.



📸 WTA TV | #OBN25 | #czasnatenis pic.twitter.com/pWoFDrSb8I — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 30, 2025 Iga Świątek już miała wyjść na kort i... zaczął padać deszcz. Kort jest mokry i ciągle leje. Wygląda to na dłuższą przerwę. Czekamy aż pogoda się poprawi Naomi Osaka pokonała Ludmiłę Samsonową! Iga Świątek za chwilę pojawi się na korcie, pewnie ok. godziny 20 W roli trenera Naomi Osaki debiutuje Tomasz Wiktorowski Trafił się Tomaszowi Wiktorowskiemu emocjonujący pojedynek na "dzień dobry" 😎



Naomi Osaka wróciła ze stanu 3:5 w drugim secie, obroniła dwa meczbole w dziesiątym gemie, a później wyszła z 2-5 w tie-breaku i doprowadziła do trzeciej partii.



📸 WTA TV | #OBN25 | #czasnatenis pic.twitter.com/hpRpOTnroA — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) July 30, 2025 Osaka obroniła piłki meczowe i doprowadziła do trzeciego seta. W meczu z Samsonową jest 4:6, 7:6. A to oznacza, że Iga Świątek zacznie dopiero najwcześniej ok. godziny 19.40-20.00 Samsonowa prowadzi z Osaką już 6:4, 4:3. Zatem coraz bliżej do meczu Igi Świątek Trwa już mecz Osaka - Samsonowa. Iga Świątek zagra po zakończeniu tego spotkania, ale nie przed godziną 18.30 Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Hanyo Guo w 2. rundzie turnieju WTA w Montrealu. Początek spotkania po godz. 18.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Osaka - Samsonowa

Odśwież relację