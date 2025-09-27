Wspaniała wygrana Igi Świątek z Yue Yuan! Perfekcyjny pierwszy set, nie dała rywalce szans

Iga Świątek - Yue Yuan 2:0 (6:0, 6:3)
WTA Pekin: Iga Świątek - Yue Yuan
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie! Początek po zakończeniu spotkania Andriejewa - Zhu.
Dzień dobry! Mecz Andriejewej z Zhu właśnie się zakończył! Iga Świątek wejdzie na kort za jakieś 15 minut.
Yuan wychodzi już na kort, a tuż za nią Iga Świątek.
Świątek wygrała losowanie i wybrała serwis. Zaczyna się rozgrzewka.
Koniec rozgrzewki, zaczynamy mecz! Serwuje Iga Świątek.
Dużo niedokładności po stronie Chinki na samym początku. Dwa auty i jest 30:0.
1:0
Gem Świątek. Błyskawiczny gem, na 40:0 znów Chinka zagrała w aut, później zdołała chociaż raz odpowiedzieć Idze na serwis, ale od razu Świątek zagrywa winnera z bekhendu po prostej i zamyka gema do zera.
Wciąż dużo pomyłek Chinki, 15:30.
Świetny bekhend po krosie! 40:15 dla Świątek i dwa break-pointy.
Dobra akcja Chinki, jeszcze jeden break-point dla Igi.
Ajjj, nieczysto Świątek zagrywa i daleko w aut. 40:40.
I teraz bardzo dobrze Yuan forhendem po skosie!
Ale Iga odpowiada returnem z forhendu wzdłuż linii. Kolejna równowaga.
I kolejny bardzo dobry forhend. Przewaga i trzeci break-point.
Niestety, Świątek w aut. Trzecia równowaga.
Iga wymusza błąd na Chince. Czwarty break-point.
2:0
Gem Świątek, przełamanie! I znów Chinka uderza w siatkę, Świątek zyskuje przewagę przełamania!
3:0
Gem Świątek. Świetnie radzi sobie serwisem Polka w tym meczu póki co. Jeszcze nie przegrała punktu przy swoim podaniu, Chinka ma problem by przejąć jakkolwiek inicjatywę w wymianach ze Świątek i popełnia błędy zepchnięta do defensywy.
Piękny forhend Igi wzdłuż linii. 30:15 z perspektywy Polki.
Yuan w aut! 40:15 dla Polki.
4:0
Gem Świątek, przełamanie! Świątek zagrywa return pod same stopy Yuan, która nie była w stanie skutecznie tego odbić! Już 4:0 dla Polki!
As Igi, 30:0. Chinka wciąż bez punktu przy podaniu Polki.
No i wykrakaliśmy, podwójny błąd serwisowy Polki, czyli pierwszy punkt dla Chinki. 40:15.
5:0
Gem Świątek. Yuan próbowała zaskoczyć Igę forhendem, lecz sama na tym źle wyszła, trafiając w siatkę.
6:0
Gem i set Iga Świątek! Polka nie dała żadnych szans Chince w pierwszym secie, przełamując ją w każdym jej podaniu, a do tego wygrywając 12 z 13 piłek rozegranych przy swoim podaniu!
Zaczynamy drugą partię! Świątek serwuje.
Dwa błędy Świątek, 30:30 przy jej podaniu.
I kolejny aut Polki po bardzo mocnym returnie Yuan! Niespodziewanie mamy break-point dla Chinki, a było 30:0 dla Igi!
6:0, 0:1
Gem Yuan, przełamanie! Iga Świątek zagrywa w siatkę! Sensacyjny początek drugiego seta po tym, co widzieliśmy w pierwszym.
Podwójny błąd serwisowy Yuan, 15:30, presja rośnie.
I Chinka w aut! 15:40, dwa break-pointy dla Igi!
Bardzo mocny serwis ratuje Yuan, 30:40, jeszcze jeden break-point.
6:0, 1:1
Gem Świątek, przełamanie! Potężny return Świątek na drugie podanie rywalki, która odpowiada, ale minimalnie wyrzuca na aut!
6:0, 2:1
Gem Świątek. Polka wróciła do formy z pierwszego seta. Niemal nie było wymian, Chinka nie potrafiła wejść dobrze w wymiany, a na sam koniec Świątek zagrała asa w samą linię, gem do zera.
Yuan miała już 40:15 i wydawało się, że zaraz zamknie tego gema, ale dwie świetne piłki Świątek i jest równowaga.
Wspaniały bekhend Świątek wzdłuż linii! Break-point dla Igi.
Ajj, teraz duży aut ze strony Polki. Równowaga.
Myli się Chinka przy ataku forhendem. Przewaga Polki!
6:0, 3:1
Gem Świątek, przełamanie! Yuan uderza w aut! Polka znów ma kontrolę w tym spotkaniu.
Teraz to Świątek miała 40:15, ale popełnia dwa błędy i jest 40:40 przy jej podaniu.
Świetna akcja Świątek rozrzuciła rywalkę po korcie i zakończyła ją dobrym pójściem do siatki. Przewaga Polki.
Piękny return Yuan! Świątek nawet się nie ruszyła, równowaga.
6:0, 4:1
Gem Świątek. Od stanu równowagi dwa aut ze strony Chinki i Polka coraz bliżej wygrania całego meczu.
Bardzo dobry bekhend po prostej Igi Świątek. 30:15 z jej perspektywy.
Ale dobrą akcją odpowiada Yuan. 30:30.
As Chinki! 40:30.
Podwójny błąd serwisowy Chinki przy stanie równowagi! Świątek z kolejnym break-pointem.
Ale Polka nie wykorzystuje szansy, wyrzuca na aut. Znów równowaga.
6:0, 4:2
Gem Yuan. Ależ to była końcówka gema! Świątek wyrzuciła na aut i była przewaga Yuan. Kolejna akcja była bardzo długa, to jedna musiała gonić piłkę, to druga, aż w końcu Yuan zaskoczyła Świątek skrótem, do którego Polka nie była w stanie dobiec!
6:0, 5:2
Gem Świątek. Pewny gem Igi Świątek, oddała rywalce tylko jeden punkt. Polka już bardzo blisko awansu do 3. rundy.
Błąd Chinki, 0:15.
Minimalny aut Yuan po uderzeniu wzdłuż linii forhendem! 0:30!
Ale teraz bardzo dobry forhend po skosie, Świątek nie miała szans. 15:30.
Świątek daleko w aut! 30:30.
I kolejny świetny forhend po skosie Yuan! 40:30.
Świątek odpowiada także winnerem z forhendu. 40:40 przy podaniu Yuan.
Ależ błąd Yuan! Stała tuż przy siatce, miała piłkę na wygranie gema, ale zasmeczowała prosto w siatkę! Równowaga.
6:0, 5:3
Gem Yuan. Kolejny, bardzo dobry forhend po krosie Chinki, a następnie Świątek wyrzuca daleko w aut.
Dobre dobiegnięcie Igi do siatki. 15:0.
Aut Yuan, 30:0, Świątek dwa punkty od meczu.
Ale teraz Iga w aut, 30:15.
Return Yuan minimalnie w aut! 40:15, dwie piłki meczowe.
6:0, 6:3
Gem, set i mecz Iga Świątek! Yuan returnuje w siatkę i tym samym Iga Świątek wygrywa cały mecz oraz awansuje do 3. rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie!
Iga Świątek wraca do gry po wspaniałym zwycięstwie w Seulu. Od kilku dni jest już w Pekinie, gdzie jest najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju rangi WTA 1000. Jej największa rywalka - Aryna Sabalenka - wycofała się z powodów zdrowotnych, co otwiera szansę przed Polką na zmniejszenie strat w rankingu WTA. W zeszłym sezonie Świątek opuściła azjatycką część sezonu i w tym roku wyłącznie zyskuje. W Pekinie może zdobyć nawet 1000 punktów, a walkę o kolejny sukces rozpocznie od meczu 2. rundy z Chinką Yue Yuan.
Świątek - Yuan na żywo. Relacja live z meczu 2. rundy WTA Pekin
Grająca z "dziką kartą" reprezentantka gospodarzy świetnie zaprezentowała się w pierwszej rundzie przeciwko wyżej notowanej Kazaszce Julii Putincewej. Yuan pewnie wygrała w dwóch setach 6:3, 6:3 i zapewniła sobie mecz z wiceliderką światowego rankingu. Spotkanie Świątek - Yuan odbędzie się oczywiście na korcie centralnym w Pekinie, więc można spodziewać się sporego wsparcia dla Chinki. Zawodniczki wyjdą na kort zaraz po zakończeniu wcześniejszego meczu Mirra Andriejewa - Lin Zhu, który ma rozpocząć się o godzinie 5:00 czasu polskiego.