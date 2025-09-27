Wspaniała wygrana Igi Świątek z Yue Yuan! Perfekcyjny pierwszy set, nie dała rywalce szans

Iga Świątek - Yue Yuan 2:0 (6:0, 6:3)

WTA Pekin: Iga Świątek - Yue Yuan Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Yue Yuan w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie! Początek po zakończeniu spotkania Andriejewa - Zhu. Dzień dobry! Mecz Andriejewej z Zhu właśnie się zakończył! Iga Świątek wejdzie na kort za jakieś 15 minut. Yuan wychodzi już na kort, a tuż za nią Iga Świątek. Świątek wygrała losowanie i wybrała serwis. Zaczyna się rozgrzewka. Koniec rozgrzewki, zaczynamy mecz! Serwuje Iga Świątek. Dużo niedokładności po stronie Chinki na samym początku. Dwa auty i jest 30:0. 1:0 Gem Świątek. Błyskawiczny gem, na 40:0 znów Chinka zagrała w aut, później zdołała chociaż raz odpowiedzieć Idze na serwis, ale od razu Świątek zagrywa winnera z bekhendu po prostej i zamyka gema do zera. Wciąż dużo pomyłek Chinki, 15:30. Świetny bekhend po krosie! 40:15 dla Świątek i dwa break-pointy. Dobra akcja Chinki, jeszcze jeden break-point dla Igi. Ajjj, nieczysto Świątek zagrywa i daleko w aut. 40:40. I teraz bardzo dobrze Yuan forhendem po skosie! Ale Iga odpowiada returnem z forhendu wzdłuż linii. Kolejna równowaga. I kolejny bardzo dobry forhend. Przewaga i trzeci break-point. Niestety, Świątek w aut. Trzecia równowaga. Iga wymusza błąd na Chince. Czwarty break-point. 2:0 Gem Świątek, przełamanie! I znów Chinka uderza w siatkę, Świątek zyskuje przewagę przełamania! 3:0 Gem Świątek. Świetnie radzi sobie serwisem Polka w tym meczu póki co. Jeszcze nie przegrała punktu przy swoim podaniu, Chinka ma problem by przejąć jakkolwiek inicjatywę w wymianach ze Świątek i popełnia błędy zepchnięta do defensywy. Piękny forhend Igi wzdłuż linii. 30:15 z perspektywy Polki. Yuan w aut! 40:15 dla Polki. 4:0 Gem Świątek, przełamanie! Świątek zagrywa return pod same stopy Yuan, która nie była w stanie skutecznie tego odbić! Już 4:0 dla Polki! As Igi, 30:0. Chinka wciąż bez punktu przy podaniu Polki. No i wykrakaliśmy, podwójny błąd serwisowy Polki, czyli pierwszy punkt dla Chinki. 40:15. 5:0 Gem Świątek. Yuan próbowała zaskoczyć Igę forhendem, lecz sama na tym źle wyszła, trafiając w siatkę. 6:0 Gem i set Iga Świątek! Polka nie dała żadnych szans Chince w pierwszym secie, przełamując ją w każdym jej podaniu, a do tego wygrywając 12 z 13 piłek rozegranych przy swoim podaniu! Zaczynamy drugą partię! Świątek serwuje. Dwa błędy Świątek, 30:30 przy jej podaniu. I kolejny aut Polki po bardzo mocnym returnie Yuan! Niespodziewanie mamy break-point dla Chinki, a było 30:0 dla Igi! 6:0, 0:1 Gem Yuan, przełamanie! Iga Świątek zagrywa w siatkę! Sensacyjny początek drugiego seta po tym, co widzieliśmy w pierwszym. Podwójny błąd serwisowy Yuan, 15:30, presja rośnie. I Chinka w aut! 15:40, dwa break-pointy dla Igi! Bardzo mocny serwis ratuje Yuan, 30:40, jeszcze jeden break-point. 6:0, 1:1 Gem Świątek, przełamanie! Potężny return Świątek na drugie podanie rywalki, która odpowiada, ale minimalnie wyrzuca na aut! 6:0, 2:1 Gem Świątek. Polka wróciła do formy z pierwszego seta. Niemal nie było wymian, Chinka nie potrafiła wejść dobrze w wymiany, a na sam koniec Świątek zagrała asa w samą linię, gem do zera. Yuan miała już 40:15 i wydawało się, że zaraz zamknie tego gema, ale dwie świetne piłki Świątek i jest równowaga. Wspaniały bekhend Świątek wzdłuż linii! Break-point dla Igi. Ajj, teraz duży aut ze strony Polki. Równowaga. Myli się Chinka przy ataku forhendem. Przewaga Polki! 6:0, 3:1 Gem Świątek, przełamanie! Yuan uderza w aut! Polka znów ma kontrolę w tym spotkaniu. Teraz to Świątek miała 40:15, ale popełnia dwa błędy i jest 40:40 przy jej podaniu. Świetna akcja Świątek rozrzuciła rywalkę po korcie i zakończyła ją dobrym pójściem do siatki. Przewaga Polki. Piękny return Yuan! Świątek nawet się nie ruszyła, równowaga. 6:0, 4:1 Gem Świątek. Od stanu równowagi dwa aut ze strony Chinki i Polka coraz bliżej wygrania całego meczu. Bardzo dobry bekhend po prostej Igi Świątek. 30:15 z jej perspektywy. Ale dobrą akcją odpowiada Yuan. 30:30. As Chinki! 40:30. Podwójny błąd serwisowy Chinki przy stanie równowagi! Świątek z kolejnym break-pointem. Ale Polka nie wykorzystuje szansy, wyrzuca na aut. Znów równowaga. 6:0, 4:2 Gem Yuan. Ależ to była końcówka gema! Świątek wyrzuciła na aut i była przewaga Yuan. Kolejna akcja była bardzo długa, to jedna musiała gonić piłkę, to druga, aż w końcu Yuan zaskoczyła Świątek skrótem, do którego Polka nie była w stanie dobiec! 6:0, 5:2 Gem Świątek. Pewny gem Igi Świątek, oddała rywalce tylko jeden punkt. Polka już bardzo blisko awansu do 3. rundy. Błąd Chinki, 0:15. Minimalny aut Yuan po uderzeniu wzdłuż linii forhendem! 0:30! Ale teraz bardzo dobry forhend po skosie, Świątek nie miała szans. 15:30. Świątek daleko w aut! 30:30. I kolejny świetny forhend po skosie Yuan! 40:30. Świątek odpowiada także winnerem z forhendu. 40:40 przy podaniu Yuan. Ależ błąd Yuan! Stała tuż przy siatce, miała piłkę na wygranie gema, ale zasmeczowała prosto w siatkę! Równowaga. 6:0, 5:3 Gem Yuan. Kolejny, bardzo dobry forhend po krosie Chinki, a następnie Świątek wyrzuca daleko w aut. Dobre dobiegnięcie Igi do siatki. 15:0. Aut Yuan, 30:0, Świątek dwa punkty od meczu. Ale teraz Iga w aut, 30:15. Return Yuan minimalnie w aut! 40:15, dwie piłki meczowe. 6:0, 6:3 Gem, set i mecz Iga Świątek! Yuan returnuje w siatkę i tym samym Iga Świątek wygrywa cały mecz oraz awansuje do 3. rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie!

Iga Świątek wraca do gry po wspaniałym zwycięstwie w Seulu. Od kilku dni jest już w Pekinie, gdzie jest najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju rangi WTA 1000. Jej największa rywalka - Aryna Sabalenka - wycofała się z powodów zdrowotnych, co otwiera szansę przed Polką na zmniejszenie strat w rankingu WTA. W zeszłym sezonie Świątek opuściła azjatycką część sezonu i w tym roku wyłącznie zyskuje. W Pekinie może zdobyć nawet 1000 punktów, a walkę o kolejny sukces rozpocznie od meczu 2. rundy z Chinką Yue Yuan.

Świątek - Yuan na żywo. Relacja live z meczu 2. rundy WTA Pekin

Grająca z "dziką kartą" reprezentantka gospodarzy świetnie zaprezentowała się w pierwszej rundzie przeciwko wyżej notowanej Kazaszce Julii Putincewej. Yuan pewnie wygrała w dwóch setach 6:3, 6:3 i zapewniła sobie mecz z wiceliderką światowego rankingu. Spotkanie Świątek - Yuan odbędzie się oczywiście na korcie centralnym w Pekinie, więc można spodziewać się sporego wsparcia dla Chinki. Zawodniczki wyjdą na kort zaraz po zakończeniu wcześniejszego meczu Mirra Andriejewa - Lin Zhu, który ma rozpocząć się o godzinie 5:00 czasu polskiego.