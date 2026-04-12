Iga Świątek zdeklasowała znaną rywalkę. To dopiero rozgrzewka

Świątek szlifowała formę na Majorce pod okiem nowego trenera Francisco Roiga. Do Stuttgartu przyjechała przed weekendem i od razu wzięła się ostro do pracy. Po rozgrzewce z Alexandrą Ealą przyszła pora na starcie z doświadczoną Paulą Badosą...

Trening nie obywał się bez małych incydentów – Badosa serwisem uszkodziła taśmę siatki, co na moment zatrzymało grę. Po wznowieniu Iga błyskawicznie narzuciła swoje warunki. Szybko przełamała rywalkę, pewnie trzymała serwis i zamknęła pierwszego seta 6:2.

Już w pierwszym poważnym sparingu pokazała, że jest w gazie – pewnie pokonała Paulę Badosę wynikiem 6:2, 3:2. Mimo że był to tylko trening, taki rezultat z pewnością musi niepokoić jej przyszłe rywalki.

Trener Roig był bardzo aktywny – żywo gestykulował i co chwilę udzielał wskazówek. W drugim secie Świątek wyszła na 2:0, Badosa odrobiła jedno przełamanie, ale Polka znów przełamała i prowadziła 3:2, gdy po 90 minutach sparing został zakończony.