Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Cincinnati? Z kim i o której godzinie mecz w 1/2 finału?

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Cincinnati po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Anną Kalinską. Polka powtórzyła zatem wynik sprzed roku, kiedy doszła w Cincy do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Mistrzyni Wimbledonu nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open.

Świątek - Rybakina w półfinale WTA Cincinnati?

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zagra z Jeleną Rybakiną. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu w hitowym ćwierćfinale pokonała 6:1, 6:4 broniącą tytułu liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. Świątek i Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4. Długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą Polki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Polka. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Cincinnati? DATA i GODZINA

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Półfinały kobiet rozpoczną się o godzinie 19 polskiego czasu, a Polka zagra z pewnością ten pierwszy, zatem właśnie o godz. 19. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

WTA Cincinnati DRABINKA

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina 1:6, 4:6

Iga Świątek - Anna Kalinska 6:3, 6:4

---

Warwara Graczewa - Weronika Kudermietowa

Jasmine Paolini - Coco Gauff

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie