Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA Stuttgart? Z kim zagra kolejny mecz?

Iga Świątek pokonała Laurę Siegemund w pierwszym meczu w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Polka jest już w ćwierćfinale imprezy, którą wygrała dwa razy w latach 2022 i 2023.

Sprawdź, kiedy i z kim Iga Świątek zagra kolejny mecz w Stuttgarcie.

Iga Świątek rozpoczęła serię występów na mączce czyli jej ulubionej nawierzchni. Za nią pierwszy mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie, w którym pokonała doświadczoną Niemkę Laurę Siegemund. W roli trenera Igi Świątek debiutuje Francisco Roig, którego celem jest poprawa jakości gry mistrzyni Wimbledonu. Za Polką czas intensywnych treningów na Majorce pod okiem nowego szkoleniowca.

- Czasami wracałam do starych nawyków w niektórych rozwiązaniach na korcie. Ale czuję, że dobrze pamiętałam to, co miałam w głowie na treningach i byłam gotowa to zrobić na meczu - powiedziała Iga Świątek po meczu z Laurą Siegemund. - Trenowałam z Francisco dopiero jakieś 10 dni, więc nie można oczekiwać, że wszystko będzie już działać automatycznie. Potrzebuję meczów, żeby to się stało naturalne. Ogólnie jestem jednak dość zadowolona z tego, co dzisiaj miałam w głowie i z pomysłów, które chciałam zrealizować. Czuję, że mam jasność, co robić na mączce, i całkowicie zgadzam się z tym, co Francisco chce mi pokazać. Ale gdyby każdy mógł w każdym meczu realizować te pomysły w 100 procentach, to wygrywałby wszystko. Dlatego potrzebuję kilka meczów, żeby rzeczy przetestować i zobaczyć, jak działają - dodała Iga.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Stuttgart?

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie pozna w czwartek po meczu Mirra Andriejewa - Alycia Parks. Przed Polką zatem dzień przerwy w rywalizacji i czas na odpoczynek oraz spokojny trening.

- Mam ze Stuttgartu naprawdę wspaniałe wspomnienia - powiedziała Iga Świątek, która wygrała ten turniej w latach 2022 i 2023. - Dlatego powrót tutaj zawsze daje mi mnóstwo pozytywnej energii. Bardzo lubię to miejsce i cieszę się, że znów mogę tu być. To mój pierwszy turniej na mączce w tym sezonie, więc oczywiście jestem podekscytowana, bo uwielbiam tę nawierzchnię.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału WTA Stuttgart

Iga Świątek kolejny mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie zagra w piątek 17 kwietnia 2026. Rywalkę, plan gier i godzinę meczu poznamy w czwartek popołudniu. Transmisje TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

