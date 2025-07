Tą legendą jest Venus Williams, która wróciła do gry po ponad rocznej przerwie. Amerykanka ma już za sobą jeden mecz w Waszyngtonie, ale w deblu. W parze z Hailey Baptiste panie pokonały duet Eugenie Bouchard/Clervie Ngounoue 6:3, 6:1. Choć było to spotkanie 1. rundy i to w grze podwójnej, to trybuny pękały w szwach. - Wciąż jestem tą samą, silną zawodniczką. To mój znak rozpoznawczy - powiedziała 45-latka.

Wiemy, kiedy Iga Świątek wróci na kort. Wszystko jasne, znamy termin

Magdalena Fręch może zagrać z Venus Williams

Podobnie będzie zapewne w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, gdy Williams zagra w singlu z rodaczką, Peyton Stearns. Będzie to jej pierwsze oficjalne spotkanie w grze pojedynczej od marca 2024 roku. Szesnaście miesięcy temu Amerykanka przegrała już w 1. rundzie turnieju WTA w Miami z Rosjanką Dianą Sznajder. Jeśli Williams pokona Stearns, to w 2. rundzie zmagań w Waszyngtonie zagra właśnie z Magdaleną Fręch.

Osiągnięcia Venus Williams

Venus Williams, która występuje w Waszyngtonie dzięki "dzikiej karcie", ma na koncie siedem tytułów wielkoszlemowych - pięć razy triumfowała w Wimbledonie (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) oraz dwukrotnie w US Open (2000, 2001). Liderką rankingu WTA była przez 11 tygodni w 2002 roku.

