Miami Open PREMIE: Tenisiści zarobią fortunę! Wysokie nagrody pieniężne na Florydzie!

Turniej Miami Open przyciąga uwagę rekordowymi nagrodami pieniężnymi.

W turnieju singlowym tenisiści walczą o fortunę – zwycięzcy zgarną ponad 1,15 miliona dolarów!

Sprawdź, ile zarobili już Iga Świątek i inni tenisiści w Miami Open i jakie są premie w turnieju.

Turniej Miami Open to drugie po Indian Wells marcowe prestiżowe zawody rangi WTA 1000 i ATP Masters 1000, które rozgrywane są w USA. Po emocjach w Kalifornii teraz najlepsi tenisiści na świecie rywalizują na Florydzie. I biją się o bardzo wysokie premie finansowe. Tytułów w turniejach singla bronią Jakub Mensik i Aryna Sabalenka.

Zawrzało po tym, co stało się między Świątek a Abramowicz! Gwałtowne reakcje

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 roku w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Była wtedy tak rozpędzona, że nikt nie był w stanie jej zatrzymać. Warunki w Miami jednak dużo mniej pasują naszej najlepszej tenisistce niż te w Indian Wells. Korty są dużo szybsze, a kozioł piłki jest niższy. Do tego jest bardzo duża wilgotność, za czym nasza gwiazda nie przepada. Rok temu Iga Świątek przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą.

PREMIE w Miami Open 2026. Nagrody pieniężne w turniejach singla

Premie w Miami Open 2026 są imponujące, a nagrody pieniężne w turniejach mężczyzn i kobiet są identyczne. Już za sam występ w 1. rundzie turniejów singla tenisiści zarobią po 24 335 dolarów. Mistrzowie zgarną po 1,51 mln dolarów! Poniżej lista premii w turniejach singla Miami Open 2026:

1. runda - 24 335 dolarów

2. runda - 36 110 dolarów

3. runda - 61 865 dolarów

4. runda 105 720 dolarów

ćwierćfinał - 193 645 dolarów

półfinał - 340 190 dolarów

finał - 612 340 dolarów

zwycięstwo - 1 151 380 dolarów

