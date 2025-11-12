Słynna tenisistka zawiesza karierę. Czeka ją długa przerwa! Gwiazda zostanie mamą

Fenomenalne informacje przekazała Ons Jabeur, tunezyjska tenisistka

Była wiceliderka światowego rankingu ogłosiła przerwę od tenisa. Jabeur poinformowała, że jest w ciąży

- Okazuje się, że z mężem planujemy najsłodszy powrót w historii – napisała w swoich social mediach

Ons Jabeur zostanie mamą! Wspaniałe wieści

Była wiceliderka światowego rankingu tenisistek, Ons Jabeur, poinformowała, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Tunezyjka przekazała radosną wiadomość w mediach społecznościowych, ujawniając, że jej syn ma przyjść na świat w kwietniu.

„Zrobiłam sobie małą przerwę, żeby się zresetować i nabrać sił… Okazuje się, że (z mężem) planujemy najsłodszy powrót w historii” – napisała na Instagramie 31-letnia zawodniczka.

Menedżerka Igi Świątek przekazała zaskakujące wieści! To koniec współpracy

W najbliższym czasie Ons Jabeur nie będzie pojawiała się regularnie na kortach. W tym sezonie tenisistka wycofała się z gr już po Wimbledonie. Z jakiego powodu?

Ons Jabeur zrobiła sobie przerwę! Wypalenie i depresja

Obecnie sklasyfikowana na 79. miejscu w rankingu WTA, Jabeur poinformowała, że z powodu ciąży tymczasowo zawiesza karierę. Kilka dni wcześniej w rozmowie ze stacją Sky Sports zdradziła, że już w lipcu wycofała się z profesjonalnego tenisa, by „uporządkować swoje ciało i umysł”. Jak dodała, zbyt napięty kalendarz turniejów doprowadził ją do wypalenia i depresji.

Tunezyjka ma na koncie trzy finały wielkoszlemowe i była pierwszą tenisistką z Afryki, która dotarła tak wysoko w światowym rankingu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!