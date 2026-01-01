Kiedy gra Iga Świątek w United Cup 2026? O której godzinie mecze Polaków?

Iga Świątek i Hubert Hurkacz ponownie połączą siły w United Cup, rozpoczynając nowy sezon.

Polacy zmierzą się w grupie z Niemcami i Holandią.

Turniej jest wyjątkowy, ponieważ tenisistki i tenisiści zdobywają punkty rankingowe i grają w formule mikstowej.

Sprawdź, kiedy mecze Polaków i kiedy gra Iga Świątek w United Cup.

Iga Świątek dotarła jest już w Sydney, gdzie rozpocznie nowy sezon występem w międzynarodowym turnieju United Cup. Znów połączy siły z Hubertem Hurkaczem, który również zameldował się już w Australii. Na lotnisku w Sydney na Igę czekała miła niespodzianka - dostała pluszowego misia koalę.

- Naprawdę nie mogłam się już doczekać powrotu do Sydney, więc jestem bardzo szczęśliwa, że już tu dotarłam. Czuję się tutaj jak w domu. Chcę odwiedzić moje ulubione miejsca, trochę odpocznę, a potem potrenuję przed United Cup - powiedziała po przylocie Iga Świątek, zdradzając, że już nie może się doczekać, aż wyskoczy na tamtejszą plażę. Najpierw jednak chciała wyskoczyć na dobrą kawę, z której Sydney słynie. - Mam wrażenie, że powietrze jest tutaj inne. Cieszę się, że spędzę teraz dużo czasu na powietrzu, bo ostatni miesiąc spędziłam głównie w pomieszczeniach. W moim kraju jest teraz pewnie minus pięć stopni. Dlatego chcę teraz pocieszyć się słońcem i pogodą.

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty w rankingu. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).

- W ostatnich latach graliśmy tutaj świetnie. Zabrakło nam trochę szczęście, szczególnie w finale z Niemcami, w którym mieliśmy piłkę meczową. Ale krok po kroku. Nie ma sensu teraz myśleć o wygraniu, bo mamy najpierw mecze grupowe do rozegrania, więc myślę, że skupimy się na tym - stwierdziła Iga Świątek. - Dla mnie wyjazd do Australii zawsze jest dość ekscytujący, bo trzeba sprawdzić, jak będzie działał mój tenis, czy będę w stanie wdrożyć wszystko to, nad czym pracowałam przed sezonem. Naprawdę skupię się na technicznej stronie, a potem - mam nadzieję - przyjdą też dobre wyniki. Rozgrywki United Cup są zawsze niezwykłe. To niesamowite doświadczenie i zaszczyt móc reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodników. Uwielbiam być częścią zespołu i mam wspaniałe wspomnienia z gry w tych zmaganiach. Ten turniej jest inny. Dostarcza więcej ekscytacji i emocji niż normalne turnieje, w których gramy w ciągu roku - dodała Iga Świątek.

W United Cup zagra 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Nasi tenisiści powalczą w Sydney kolejno z Niemcami (5 stycznia) i Holandią (7 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. W puli nagród jest ponad 11 mln dolarów. W meczu z Niemcami najpierw Hurkacz zagra z Alexandrem Zverevem a zaraz potem Świątek powalczy z Evą Lys.

Kiedy mecze Polaków w United Cup?

Polska - Niemcy, 5 stycznia 2026

H. Hurkacz - A. Zverev godz. 7.30 polskiego czasu

I. Świątek - E. Lys nie przed godz. 9

mecz miksta

Polska - Holandia, 7 stycznia 2026

H. Hurkacz - T. Griekspoor godz. 10.30 polskiego czasu

I. Świątek - S. Lamens ok. godz. 12

mecz miksta

