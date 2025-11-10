Menedżerka Igi Świątek przekazała zaskakujące wieści! To koniec współpracy

Świątek zakończyła współpracę ze znaną marką!

Iga Świątek ma za sobą trudny sezon, pełen problemów, niewykorzystanych szans, ale też i wielkich, wręcz historycznych triumfów. Po raz pierwszy od dawna Polka musiała radzić sobie z wypadnięciem z podium rankingu WTA, ale wróciła na nie w wielkim stylu, wygrywając Wimbledon oraz turniej WTA 1000 w Cincinnati. Ostatecznie nasza tenisistka nie poradziła sobie najlepiej na WTA Finals, z którego odpadła już w fazie grupowej, mimo że oba przegrane w grupie mecze zaczynała od prowadzenia w setach. To jednak nie jest koniec gry dla Igi Świątek w tym roku – 24-latka wystąpi jeszcze w Billie Jean King Cup w Polsce.

Niespodziewanie przed startem turnieju dowiadujemy się, że Polka zakończyła współpracę z jedną z marek, z którą była związana w ostatnich latach. Jako jedna z najlepszych tenisistek na świecie, Iga Świątek mogła liczyć na owocne współprace z takimi gigantami jak Rolex, Lancome czy Porsche. Okazuje się jednak, że właśnie z ostatnią z wymienionych marek polska tenisistka... już nie współpracuje.

Iga Świątek była ambasadorką marki Porsche od 2023 roku, a miało to miejsce po tym, jak po raz drugi wygrała turniej WTA 500 w Stuttgarcie, którego sponsorem jest właśnie wspomniana marka. – Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie – pisała wtedy Iga Świątek w mediach społecznościowych. Teraz wiemy, że współpraca była zaplanowana na dwa lata.

Jak przekazuje „Przegląd Sportowy Onet”, powołując się na menedżerkę Igi Świątek, współpraca z Porsche wygasła w połowie roku. – Kontrakt Igi z Porsche skończył się w połowie obecnego roku. Było to z pewnością wartościowe partnerstwo, dlatego obie strony są otwarte na rozmowy i kontynuację w przyszłości – powiedziała Alina Sikora w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

