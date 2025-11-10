Iga Świątek nagle przemówiła przed grą w Polsce! Piękne słowa o kibicach, fani będą wniebowzięci

Już w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim reprezentacja Polski powalczy o awans do decydującej rundy kwalifikacji Billie Jean King Cup. Liderką Biało-Czerwonych będzie oczywiście Świątek, a w kadrze znalazły się też Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Kapitanem drużyny jest Dawid Celt, a trenerem - Maciej Domka.

Polki zmierzą się z Nową Zelandią (14 listopada, 15.00) oraz Rumunią (16 listopada, 15.00). Wszystkie mecze rundy play-off Billie Jean King Cup składają się z dwóch meczów singlowych i obowiązkowego debla, a tylko najlepsza z trzech rywalizujących w Arenie Gorzów drużyn awansuje do decydującej rundy kwalifikacji. Na mecze Polek nie ma już biletów.

Świątek zawsze powtarza, że gra w koszulce z orzełkiem na piersi to dla niej zawsze duże wyróżnienie. Tak też jest przed rywalizacją w Gorzowie Wielkopolskim.

- To był bardzo intensywny sezon, ale cieszę się, że ostatnie mecze rozegram w rodzinnym kraju. Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie - ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna, i myślę tu o całym sezonie, bo jeżdżąc po świecie zawsze widzę biało-czerwone flagi na trybunach. Kibice nie zawodzą. Nie mogę się też doczekać spotkania z ekipą. Na pewno damy z siebie wszystko - przyznała Świątek, cytowana w oficjalnej informacji prasowej.

Wiceliderka rankingu WTA rozegrała w tym roku aż 79 singlowych spotkań. Żadna tenisistka ze światowej czołówki nie wychodziła na kort częściej. Świątek wygrała Wimbledon oraz turnieje WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Seulu. Awansowała też do finału imprezy WTA 500 w Bad Homburg. Grała w półfinałach Australian Open i Roland Garros oraz ćwierćfinale US Open. 24-latka w siedmiu z dziesięciu imprez rangi WTA 1000 awansowała co najmniej do najlepszej "8" i tak regularna nie była pod tym względem żadna z rywalek.