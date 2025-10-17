Iga Świątek zagra, ale są wielkie nieobecne! Zaskakujący skład reprezentacji Polski na BJK Cup w Gorzowie!

Kapitan Celt podał skład tenisowej reprezentacji Polski, która w dniach 13-15 listopada w Gorzowie Wielkopolskim powalczy o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. Poza Igą Świątek, która już w czwartek poinformowała kibiców, że wraca do kadry, na liście powołanych są też Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka. W turnieju nie wezmą zatem udziału Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska. Polki zagrają z Rumunkami i Nowozelandkami.

Magda Linette kilka dni temu ogłosiła, że zakończyła tegoroczne starty i po odpoczynku rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Tym samym zrezygnowała z planowanych jeszcze w tym miesiącu występów w turniejach WTA 500 w Tokio i WTA 250 w Madrasie. Dlatego jej brak w reprezentacji nie jest zaskoczeniem. Maja Chwalińska jest kontuzjowana i będzie mogła wznowić treningi za około miesiąc. Potem ma bronić punktów w serii turniejów w Ameryce Południowej. Zaskoczeniem jest za to brak Magdaleny Fręch, która - podobnie jak Magda Linette - postanowiła zakończyć sezon.

„Jestem bardzo podekscytowany. Znowu zagramy w Polsce, już po raz drugi w tym roku. To wiele znaczy dla mnie, dla mojej drużyny i - jak sądzę - dla naszych kibiców również. To kolejna okazja, żeby pokazać tenis na najwyższym poziomie w Polsce. Cieszę się, że Iga wróciła do reprezentacji Polski. Oczywiście, to wiele znaczy dla mnie i dla całej drużyny. Mamy ten sam cel. Chcemy wygrać każdy mecz i tym razem będzie dokładnie tak samo. To mogę obiecać, bo zawsze zostawimy na korcie serce. Będziemy walczyć do ostatniej piłki i zobaczymy, co nam to da po ostatnim punkcie” – powiedział kapitan zespołu Dawid Celt, cytowany w komunikacie prasowym Polskiego Związku Tenisowego.

Po reformie rozgrywek, polegającą na zmniejszeniu uczestników decydującego turnieju z 12 do ośmiu ekip, reprezentacja Polski musi przejść dwa etapy kwalifikacji. Pierwszym będzie właśnie listopadowy turniej w Arenie Gorzów. W tym samym terminie odbędzie się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

Iga Świątek w czwartek poinformowała, że zagra w reprezentacji Polski w turnieju w Gorzowie. Dla wielu kibiców było to zaskoczeniem po tak ciężkim i intensywnym sezonie.

"Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off’ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - napisała na Instagramie Iga Świątek.

