Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka oficjalnie zaczynają współpracę! Były trener Igi Świątek wraca do touru!

Informację o tym, że Tomasz Wiktorowski zostanie trenerem Naomi Osaki jako pierwszy podał portal "Polski Tenis". Była liderka rankingu dopiero co rozstała się z kontrowersyjnym szkoleniowcem Patrickiem Mouratoglou znanym głównie ze współpracy z Sereną Williams. „Merci Patricku. To było niesamowite doświadczenie, uczyć się od ciebie. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Jesteś jedną z najfajniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem, i jestem pewna, że jeszcze się zobaczymy” - napisała Naomi Osaka, żegnając się z Francuzem.

Tomasz Wiktorowski zostawił Igę Świątek przez jej zawieszenie? Już musiała to wyjaśnić!

W poniedziałkowy wieczór gruchnęła sensacyjna wiadomość, że Tomasz Wiktorowski zostanie nowym trenerem Naomi Osaki i że leci już do Montrealu. Potem agent Japonki potwierdził te rewelacje, zdradzając, że były trener Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej zostanie zatrudniony na okres próbny. Osaka w poniedziałek - jeszcze bez Wiktorowskiego - awansowała do 2. rundy turnieju WTA w Montrealu, pokonując pewnie 6:4, 6:2 Kanadyjkę Arianę Arseneault. Jest w górnej połowie drabinki, a Iga Świątek - w dolnej. Japonka to czterokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Wygrała dwa razy US Open (2018 i 2020) i dwa razy Australian Open (2019 i 2021), a w ostatnich latach miała problemy natury mentalnej i nie potrafiła wrócić na wysoki poziom.

Tomasz Wiktorowski i Iga Świątek: Dlaczego się rozstali?

Tomasz Wiktorowski przez długie lata był trenerem Agnieszki Radwańskiej, którą doprowadził do 2. miejsca w rankingu. W latach 2021-2024 pracował z Igą Świątek i ten duet osiągnął serię spektakularnych sukcesów, z których największe to cztery wielkoszlemowe triumfy i 125 tygodni spędzonych na fotelu liderki rankingu. W październiku 2024 r. Iga Świątek potwierdziła, że zakończyli współpracę. "Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy" - pisała Iga Świątek, ogłaszając, że rozstaje się z Wiktorowskim.

Potem Iga Świątek wyjaśniała, że koniec współpracy z Tomaszem Wiktorowskim nie miał nic wspólnego z jej zawieszeniem po pozytywnym wyniku antydopingowych testów. - To nie było ze sobą powiązane. Nie mogłam już pracować z Tomaszem, ale tak czy inaczej nie chodziło o tę sprawę - podkreśliła Iga Świątek, odpowiadając na pytanie. W następnym poproszono ją, żeby zdradziła, czy od jakiegoś czasu rozważała zmianę szkoleniowca. - Cóż, nie do końca. Nasze wyniki były zbyt dobre - uśmiechnęła się tajemniczo Iga Świątek. - Ale też czasami nie było łatwo. Chyba zawsze tak jest. Więc nie. Mam na myśli, że ufałem procesowi. Naprawdę lubiłam pracować z Tomaszem na korcie. Mam na myśli, że trudno na to pytanie odpowiedzieć. Rozstaliśmy się po tym, jak dostałem wiadomość o mojej sprawie. Ale to nie miało znaczenia. To nie jest ze sobą powiązane. Nie chcę, żebyście łączyli to w swoich tytułach - dodała z uśmiechem.

Iga Świątek i Naomi Osaka zamienili się trenerami

Co ciekawe, kiedy Iga Świątek i Naomi Osaka stoczyły niesamowity bój w 2. rundzie Roland Garros (7:6, 1:6, 7:5), trenerem Japonki był... Wim Fissette. Można zatem powiedzieć, że Iga i Naomi zamieniły się szkoleniowcami.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie