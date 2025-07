Trener sióstr Williams wypalił o Idze Świątek! Ta prognoza się spełni?

Rick Macci często zachwycał się grą Igi Świątek, gdy dominowała w tenisowym tourze, nazywając ją "Polską Mścicielką" (Polish Punisher). Kiedy nasza gwiazda w tym sezonie znacznie obniżyła loty, trafnie opisywał przyczyny, wskazując na głęboki kryzys pewności siebie tenisistki z Raszyna. "Polska Mścicielka karze samą siebie. Mentalnie rywalizuje sama ze sobą. Jej umysł był kiedyś jej najlepszym przyjacielem, a teraz jest najgorszym wrogiem. Ale kiedy jesteś uparty i tracisz pewność siebie, oczekując perfekcji, poprawa nie jest prosta. To nie jej praca nóg, chwyt rakiety czy serwis są problemami. Kiedy tracisz pewność siebie, wszystko wychodzi na wierzch i łatwo to krytykować. Problem w stu procentach tkwi w jej głowie" - pisał wiosną Amerykanin po kolejnej porażce Igi Świątek na mączce.

Były trener sióstr Williams o Idze Świątek

Rick Macci wskazując na problemy mentalne Igi Świątek, jednocześnie przepowiadał, że polska mistrzyni prędzej czy później wróci na zwycięską ścieżkę. Sam jednak pewnie był zaskoczony, kiedy nazywana "Królową Mączki" tenisistka została nagle "Królową Trawy", wygrywając w spektakularnym stylu Wimbledon.

Najpierw patrzę na siłę mentalną. To, co Iga osiągnęła na nawierzchni, która kiedyś nie była jej sprzymierzeńcem, a także to, że odwróciła scenariusz, uwierzyła, osiągnęła i znalazła niezwykłą pewność siebie, pokazuje wyjątkowe cechy prawdziwej mistrzyni. Iga jest jedną z najsilniejszych mentalnie zawodniczek, jakie widzieliśmy od czasów Sereny. Na Wimbledonie, gdy już dopadła rywalki, była jak polski pitbull i nie odpuszczała - zachwycał się grą Igi Świątek na londyńskiej trawie Rick Macci.

Iga Świątek liderką rankingu jeszcze w tym roku? Co za prognoza!

Iga Świątek w rankingu WTA zajmuje obecnie 3. miejsce, a do prowadzącej Aryny Sabalenki traci aż 5607 pkt. Przewaga Białorusinka wydaje się gigantyczna, ale tenisistka z Mińska w tym roku bronić będzie jeszcze ponad 5 tys. punktów (m.in. 2 tys. za triumf w US Open). A Iga Świątek ma do obrony... tylko 830 pkt. Ma to oczywiści związek również z jej zawieszeniem na miesiąc jesienią ubiegłego roku. Dlatego Polka może teraz zacząć szybko odrabiać straty. Rick Macci uważa, że w tym tenisowym wyścigu nastąpi wkrótce zwrot akcji. Amerykanin twierdzi, że Iga Świątek... wróci na fotel liderki rankingu jeszcze w tym roku. Tak jak zrobiła to rzutem na taśmę w ostatnim meczu sezonu 2023.

To stanie się prędzej niż później - Iga znów będzie numerem jeden na świecie, ponieważ jej umysł jest jak z granitu. Nie ma wielu punktów do obrony. Polska Punisherka będzie numerem jeden przed końcem roku - twierdzi Rick Macci. - Iga bije więcej rekordów niż Beatlesi. Cofnij się i spójrz na jej karierę – jest najlepszą zawodniczką tego wieku, a jej największym hitem wszech czasów jest wygranie 37 meczów z rzędu. Jeśli wygrasz 37 razy z rzędu w CZYMKOLWIEK, nie ma dyskusji – jesteś jednym z największych wszech czasów - dodał były trener sióstr Williams.

