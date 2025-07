WTA Montreal PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA 1000 w Montrealu i jest to jej pierwszy występ po triumfie w Wimbledonie i zmianie nawierzchni z trawiastej na twardą. Po zawodach w Kanadzie Polka przeniesie się już do USA, gdzie zagra w Cincinnati, a potem wielkoszlemowym US Open. Iga Świątek w Montrealu wróciła na... IGA Stadium. Tak nazywa się główny kort, na którym tenisistki walczą w Montrealu. IGA to po prostu nazwa kanadyjskiej sieci supermarketów, jednego z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją część. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka dwa lata temu, gdy po raz pierwszy grała w Montrealu. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Może tak powinno być też w innych turniejach - dodała ze śmiechem.

Iga Świątek dwa lata temu w Montrealu doszła do półfinału, w którym wyczerpana po serii trzysetowych meczów uległa 2:6, 7:6, 4:6 Jessice Peguli. Nasza gwiazda rozstawiona jest teraz z numerem 2 (z nr 1 Coco Gauff), bo Kanadzie nie zobaczymy Aryny Sabalenki. W Montrealu grają też Magdalena Fręch i Magda Linette.

Ile Iga Świątek zarobiła w Montrealu?

Turniej w Montrealu to zawody rangi WTA 1000. Mistrzyni zarobi ponad 752 tysiące dolarów. Plus oczywiście 1000 punktów w rankingu WTA. Poniżej lista premii w turnieju WTA Montreal 2025.

Turniej WTA Montreal 2025 PREMIE

1. runda - 12 770 dolarów

2. runda - 19 705 dolarów

3. runda - 33 000 dolarów

4. runda - 56 703 dolarów

1/4 finału - 107 000 dolarów

1/2 finału - 206 100 dolarów

finał - 391 600 dolarów

zwycięstwo - 752 275 dolarów

