WTA Stuttgart PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Walczy o nagrody pieniężne i porsche!

Michał Chojecki
2026-04-15 17:13

Iga Świątek walczy w turnieju WTA Stuttgart, a premie w tej imprezie są imponujące. Największe wrażenie robi oczywiście wystrzałowy model porsche, o jaki rywalizują tenisistki. Do wygrania są też jednak duże pieniądze. Zobacz, jakie są premie w turnieju WTA Stuttgart 2026.

Autor: Mark J. Terrill/ Associated Press
  • Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie do wygrania są duże pieniądze jest nowy model Porsche.
  • Polka triumfowała w tym turnieju w latach 2022 i 2023 i jeździła po finale niemieckim autem po korcie.
  • Sprawdź, jakie są premie w turnieju WTA Stuttgart 2026 i o jakie Porsche walczą tenisistki.

Iga Świątek walczy w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche. Tradycji stanie się zadość również w tym roku. Triumfatorka turnieju w Stuttgarcie znów dostanie na korcie ekskluzywny samochód sportowy. Będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł. Niesamowite niemieckie auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,7 sek. Jego prędkość maksymalna to 308 km/h.

"Każdy, kto marzy o Porsche, zazwyczaj ma w głowie pewien obraz: od 60 lat model 911 jest ucieleśnieniem ekscytującego, mocnego samochodu sportowego, którego można używać na co dzień. Usiądź za kierownicą nowego 911 Carrera S Cabriolet i stań się częścią wyjątkowej społeczności" - czytamy na stronie niemieckiego koncernu.

Prawda jest jednak taka, że mistrzynie turnieju w Stuttgarcie otrzymują potem zupełnie inne auto niż to, z którym pozują na korcie w czasie ceremonii wręczenia nagród. Wybierają kolor i wersję samochodu, który później dostarcza im niemiecki koncern. Tak było w poprzednich latach, również wtedy gdy po triumfach w latach 2022 i 2023 niemieckie auto dostała Iga Świątek. Poniżej galeria zdjęć Porsche, o jaki walczą tenisistki. A pod nią lista nagród pieniężnych w turnieju WTA Stuttgart 2026.

WTA Stuttgart 2026 PREMIE: Jakie są nagrody pieniężne?

Nowy model Porsche to nie wszystko tenisistki walczą w Stuttgarcie również o duże pieniądze. To impreza rangi WTA 500, więc nagrody pieniężne nie są aż tak imponujące, jak w tych największych zawodach turniejach w cyklu, ale w niemieckich zawodach można nieźle zarobić.

Lista premii w WTA Stuttgart 2026 (turniej singla)

  • 1. runda - 11 309 euro
  • 2. runda - 15 690 euro
  • ćwierćfinał - 30 435 euro
  • półfinał - 57 395 euro
  • finał - 99 535 euro
  • zwycięstwo - 161 310 euro
