WTA Stuttgart PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Walczy o nagrody pieniężne i porsche!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche. Tradycji stanie się zadość również w tym roku. Triumfatorka turnieju w Stuttgarcie znów dostanie na korcie ekskluzywny samochód sportowy. Będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł. Niesamowite niemieckie auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,7 sek. Jego prędkość maksymalna to 308 km/h.

"Każdy, kto marzy o Porsche, zazwyczaj ma w głowie pewien obraz: od 60 lat model 911 jest ucieleśnieniem ekscytującego, mocnego samochodu sportowego, którego można używać na co dzień. Usiądź za kierownicą nowego 911 Carrera S Cabriolet i stań się częścią wyjątkowej społeczności" - czytamy na stronie niemieckiego koncernu.

Prawda jest jednak taka, że mistrzynie turnieju w Stuttgarcie otrzymują potem zupełnie inne auto niż to, z którym pozują na korcie w czasie ceremonii wręczenia nagród. Wybierają kolor i wersję samochodu, który później dostarcza im niemiecki koncern. Tak było w poprzednich latach, również wtedy gdy po triumfach w latach 2022 i 2023 niemieckie auto dostała Iga Świątek. Poniżej galeria zdjęć Porsche, o jaki walczą tenisistki. A pod nią lista nagród pieniężnych w turnieju WTA Stuttgart 2026.

WTA Stuttgart 2026 PREMIE: Jakie są nagrody pieniężne?

Nowy model Porsche to nie wszystko tenisistki walczą w Stuttgarcie również o duże pieniądze. To impreza rangi WTA 500, więc nagrody pieniężne nie są aż tak imponujące, jak w tych największych zawodach turniejach w cyklu, ale w niemieckich zawodach można nieźle zarobić.

Lista premii w WTA Stuttgart 2026 (turniej singla)

1. runda - 11 309 euro

2. runda - 15 690 euro

ćwierćfinał - 30 435 euro

półfinał - 57 395 euro

finał - 99 535 euro

zwycięstwo - 161 310 euro

