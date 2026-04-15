WTA Stuttgart: O której gra dzisiaj Iga Świątek z Laurą Siegemund? Kiedy mecz? TRANSMISJA

Iga Świątek zaczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

Pierwszą rywalką Polki będzie doświadczona Niemka Laura Siegemund.

Iga Świątek triumfowała w tym turnieju dwa razy - w 2022 i 2023 roku.

Iga Świątek - Laura Siegemund w turnieju WTA w Stuttgarcie

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, który wygrała dwa razy - w latach 2022 i 2023. Na początek zagra z Laurą Siegemund. 38-letnia Niemka w poniedziałkowy wieczór była blisko porażki z Bułgarką Wiktoriją Tomową, ale odrobiła straty i wygrała 4:6, 7:6(4), 6:1. Laura Siegemund zajmuje 51. miejsce w rankingu. Gra dość nietypowy tenis z częstą zmianą rytmu, mnóstwem skrótów i slajsów. Jest bardzo dobrą deblistką, więc znakomicie gra przy siatce. Nie dysponuje jednak dużą siłą ognia i Iga Świątek w dobrej dyspozycji powinna ją zdominować fizycznie.

Laura Siegemund pochodzi z Filderstadt, miasta pod Stuttgartem. Dlatego ten turniej traktuje jako domowy i odnosiła w nim sukcesy. W 2016 r. doszła do finału, eliminując w 1/2 finału Agnieszkę Radwańską. W finale zatrzymała ją wtedy Andżelika Kerber. W 2017 r. Siegemund wygrała już ten turniej, zgarniając nowy model porsche. Niemka najlepsze lata ma już jednak dawno za sobą.

Iga Świątek grała z Laurą Siegemund dwa razy. Oba te spotkania wygrała wyraźnie i bez straty seta. W 2021 roku Polka pokonała Niemkę 6:3, 6:3 na mączce w Madrycie. Potem był jednostronny finał turnieju WTA w Warszawie w 2023 r. Iga wygrała go 6:0, 6:1.

51

Iga Świątek w Stuttgarcie rozpoczyna serię występów na mączce czyli jej ulubionej nawierzchni. Za Polką czas intensywnych treningów na Majorce pod okiem nowego szkoleniowca Francisco Roiga. Kibice czekają na efekty.

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała.

Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w turnieju WTA Stuttgart?

Mecz Iga Świątek - Laura Siegemund w Stuttgarcie w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w środę 15 kwietnia. Początek meczu Świątek - Siegemund nie przed godziną 18.30 (drugi mecz od godz. 17 po meczu Ostapenko - Andriejewa). Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

