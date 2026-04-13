Iga Świątek poznała rywalkę w WTA Stuttgart! Zagra z faworytką gospodarzy

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA w Stuttgarcie.

Polka zagra z Niemką Laurą Siegemund, która pochodzi spod Stuttgartu.

Iga Świątek zagra z Laurą Siegemund w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. 38-letnia Niemka w poniedziałkowy wieczór była blisko porażki z Bułgarką Wiktoriją Tomową, ale odrobiła straty i wygrała 4:6, 7:6(4), 6:1. Laura Siegemund zajmuje 51. miejsce w rankingu. Gra dość nietypowy tenis z częstą zmianą rytmu, mnóstwem skrótów i slajsów. Jest bardzo dobrą deblistką, więc znakomicie gra przy siatce. Nie dysponuje jednak dużą siłą ognia i Iga Świątek w dobrej dyspozycji powinna ją zdominować fizycznie.

Laura Siegemund pochodzi z Filderstadt, miasta pod Stuttgartem. Dlatego ten turniej traktuje jako domowy i odnosiła w nim sukcesy. W 2016 r. doszła do finału, eliminując w 1/2 finału Agnieszkę Radwańską. W finale zatrzymała ją wtedy Andżelika Kerber. W 2017 r. Siegemund wygrała już ten turniej, zgarniając nowy model porsche. Niemka najlepsze lata ma już jednak dawno za sobą.

Iga Świątek grała z Laurą Siegemund dwa razy. Oba te spotkania wygrała wyraźnie i bez straty seta. W 2021 roku Polka pokonała Niemkę 6:3, 6:3 na mączce w Madrycie. Potem był jednostronny finał turnieju WTA w Warszawie w 2023 r. Iga wygrała go 6:0, 6:1.

Iga Świątek w Stuttgarcie zaczyna serię występów na mączce czyli jej ulubionej nawierzchni. Za Polką czas intensywnych treningów na Majorce pod okiem nowego szkoleniowca Francisco Roiga. Kibice czekają na efekty.

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Stuttgart?

Mecz Iga Świątek - Laura Siegemund w Stuttgarcie w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

