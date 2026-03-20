Zmiany w sztabie Igi Świątek po porażce z Linette? Co z Darią Abramowicz? Ekspert nie ma wątpliwości

Iga Świątek przegrała z Magdą Linette w pierwszym meczu w WTA Miami

Czy to czas na zmiany w sztabie szkoleniowym polskiej tenisistki?

Ekspert nie ma wątpliwości. Jaka przyszłość czeka Darię Abramowicz?

Jeszcze niedawno była niemal nie do zatrzymania, dziś przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów w karierze. Iga Świątek po trzech miesiącach sezonu 2026 wciąż nie potrafi odnaleźć swojej najlepszej formy.

Bilans jest dla niej bezlitosny – brak półfinału w czterech największych turniejach, problemy w meczach z czołówką i coraz częstsze porażki w trzysetowych spotkaniach. Choć sztab pracuje intensywnie, na korcie wciąż brakuje dawnej swobody i pewności siebie.

Coraz częściej pojawiają się pytania o współpracę z trenerem Wim Fissette. Głos w sprawie zabrał komentator tenisowy Marek Furjan.

- Współpraca Igi Świątek z Wimem Fissettem jeszcze nigdy nie była wystawiona na taką próbę. Po trzech miesiącach sezonu i czterech indywidualnych wielkich turniejach Iga nie ma choćby półfinału. Nie wygrywa z czołówką, przegrywa większość trzysetówek i pomimo ciągłej pracy, nie może odzyskać swobody na korcie. Trudny moment i czas poważnych decyzji dla Igi i jej otoczenia - napisał w mediach społecznościowych.

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pojawiły się gorzkie słowa, uderzające w cały sztab. - Za to współpraca z panią psycholog przynosi świetne rezultaty co widać regularnie od IO 2024, zdecydowanie zasługuje na premię – napisał ironicznie jeden z fanów.

Mimo rosnącej presji nie wszyscy spodziewają się natychmiastowych zmian. - Zmiany na tym stanowisku się nie spodziewam - dodał Furjan. Jedno jest pewne – sytuacja wokół Świątek robi się coraz bardziej napięta. Jeśli wyniki szybko się nie poprawią, dyskusja o przyszłości jej sztabu może dopiero się rozkręcić.