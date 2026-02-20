Sześć Polek stanie do rywalizacji w zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo.

Natalia Czerwonka, chorąży polskiej reprezentacji, pożegna się z olimpijskimi arenami.

Natalia Maliszewska, najbardziej utytułowana polska zawodniczka short tracku, będzie walczyć na 1500 m.

Sprawdź, które Polki mają szansę na medal i w jakich dyscyplinach wystąpią!

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 powoli się kończą, ale w piątek 20 lutego emocji nie zabraknie. Wystartuje sześć Polek. Rywalizacją na 1500 m z olimpijskimi arenami pożegna się 37-letnia panczenistka Natalia Czerwonka. Na tym samym dystansie, ale w short tracku powalczą Natalia Maliszewska, Kamila Sellier i Gabriela Topolska.

Natalia Czerwonka nie ukrywa, że to już jej ostatnie igrzyska, w których regularnie startowała od 2010 roku. Podczas ceremonii otwarcia w Mediolanie pełniła funkcję chorążego. Na olimpijskim podium stanęła w Rosji w 2014 roku, zajmując drugie miejsce w drużynie, wraz z Katarzyną Bachledą-Curuś, Katarzyną Woźniak i Luizą Złotkowską. W obecnych igrzyskach była 15. na 1000 m i nie jest wykluczone, że na dłuższym dystansie spisze się lepiej.

W piątek 20 lutego na igrzyskach powalczy również Natalia Maliszewska, najbardziej utytułowana Polką w short tracku. To m.in. dwukrotna medalistka mistrzostw świata na 500 m. Wszystko wskazuje jednak na to, że na 1500 m szanse na sukces ma niewielkie.

W bobslejowych dwójkach dwa pierwsze ślizgi czekają tego dnia Klaudię Adamek i Lindę Weiszewski.

Z piątkowych konkurencji, w których nie wystąpią reprezentanci Polski, na pierwszy plan wybija się biathlonowy bieg ze startu wspólnego na 15 km mężczyzn. O czwarte złoto na tych igrzyskach powalczy w nim Francuz Quentin Fillon Maillet.

Ponadto zaplanowano jeszcze cztery konkurencje finałowe. W short tracku będzie to sztafeta mężczyzn, a w narciarstwie dowolnym - cross kobiet oraz skoki i halfpipe mężczyzn.

Starty Polaków w ZIO 2026. PIĄTEK, 20 lutego

16:30 – łyżwiarstwo szybkie, 1500 m kobiet (Natalia Czerwonka)

18:00 i 19:50 – bobsleje, dwójki kobiet - ślizgi 1. i 2. (Klaudia Adamek, Linda Weiszewski)

20:15 oraz ewent. 21:02 i 22:00 - short track, 1500 m kobiet: ćwierćfinały oraz ewent. półfinały i finały (Natalia Maliszewska, Kamila Sellier, Gabriela Topolska)

