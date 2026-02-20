Igrzyska 2026: Polska ma jeszcze szanse na medal! Oto nasze ostatnie nadzieje

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 skończą się 22 lutego.

W ostatnich startach Polska ma jeszcze szanse na medal!

Na kogo mogą liczyć polscy kibice? Sprawdź w dalszej części tekstu.

IO 2026: Czy Polska ma jeszcze szanse na medal?

Reprezentacja Polski wkracza w ostatni weekend Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 z 4 medalami. Aż trzy z nich wywalczyli skoczkowie - Kacper Tomasiak na skoczni normalnej i dużej, a także w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem. Jedyny polski medal poza skocznią wywalczył Władimir Semirunnij w wyścigu panczenistów na 10000 metrów. I to właśnie pochodzący z Rosji reprezentant Polski jest jedną z ostatnich nadziei na powiększenie medalowego dorobku Biało-Czerwonych na ZIO 2026!

Ostatnie polskie nadzieje na medal IO: Short track i Semirunnij

W piątek wieczorem z zaciekawieniem spoglądamy na tor do short tracku. Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska i Kamila Sellier od ćwierćfinałów rozpoczynają rywalizację na 1500 metrów. I choć nie są głównymi faworytkami do medali, to short track nie raz udowadniał, że na torze może się wydarzyć wszystko. Jeśli jednak Polkom nie uda się sprawić niespodzianki, ostatnie realne szanse będziemy mieć w sobotę.

Przedostatniego dnia igrzysk Semirunnij weźmie udział w biegu masowym, zamykającym rywalizację w łyżwiarstwie szybkim. O godzinie 15:00 rozpoczną się półfinały - reprezentant Polski pojedzie w pierwszym, z którego awans do finału uzyska 8 najlepszych z 14 zawodników. Oczywiście, nie jest to koronna konkurencja popularnego Władka, ale jego wcześniejsze starty w Mediolanie na 10000 i 1500 metrów potwierdziły, że jest w wysokiej formie. Poza tym jest to rywalizacja zbliżona do short tracku, w której wiele może się wydarzyć.

Kim jest Władimir Semirunnij? Uciekł z Rosji, by zdobywać medale dla Polski

Wśród kobiet w identycznej formule wystąpi Natalia Czerwonka. A polskim kibicom optymizmu może dodać fakt, że jest to konkurencja podobna do kolarskiego wyścigu omnium, w którym ostatniego dnia letnich igrzysk w Paryżu Daria Pikulik wywalczyła sensacyjne srebro.

Polki powalczą w wielkim finale biathlonu

Ale to nie wszystko. Z nadziejami przystępujemy także do ostatniego startu w biathlonie na ZIO 2026. Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz i Joanna Jakieła znalazły się w gronie 30 najlepszych zawodniczek, które powalczą o medale w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km. Czysto matematycznie to największa szansa - już na starcie Polki mają 10 procent szans na medal. Obiecująco wygląda także ich forma: Żuk i Jakieła od początku igrzysk imponują biegowo, a Sidorowicz strzelecko.

A jak jest to ważne pokazał piątkowy bieg mężczyzn, w którym jedyny bezbłędny Norweg Johannes Dale-Skjevdal sięgnął po złoto. Wiatr na trasie w Anterselvie potrafi płatać figle i wierzymy, że fortuna będzie sprzyjać Polkom, które w środę osiągnęły najlepszy w historii olimpijski wynik w sztafecie, potwierdzając wysoką dyspozycję.

W ostatnich startach na IO zaprezentują się także biegacze narciarscy: Dominik Bury, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder, ale ich szans na królewskim dystansie 50 km należałoby rozpatrywać w kategoriach cudu. Podobnie w przypadku bobsleistek Lindy Weiszewski i Klaudii Adamek, które po dwóch z czterech ślizgów są poza czołową "20".