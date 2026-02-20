Okropny wypadek Polki na IO. Co z Kamilą Sellier? Pierwsze wieści o obrażeniach

Kamila Sellier miała potwornego pecha podczas ćwierćfinałowego biegu olimpijskiego na 1500 metrów. Polka od początku była w czołówce, ale w połowie rywalizacji znalazła się między dwiema rywalkami i wraz z nimi upadła na lód. Niestety, będąc w środku, oberwała płozą łyżwy od Amerykanki Kristen Santos-Griswold... Reprezentantka Polski bezwładnie opadła na lód, a sędziowie natychmiast wstrzymali rywalizację, co nie jest normą w przypadku częstych upadków w short tracku. Sellier wymagała jednak pomocy medycznej.

IO 2026: Koszmarny wypadek Kamili Sellier! Najnowsze informacje o zdrowiu Polki

Co z Kamilą Sellier po upadku na IO? Są wieści o obrażeniach

Wszyscy obserwatorzy zamarli, a Polka została wyniesiona z lodu na noszach i zabrano ją do szpitala. Natalia Maliszewska informowała na gorąco, że jej koleżanka ma pociętą powiekę i policzek, a największym zmartwieniem były potencjalne obrażenia oka... Tu szczęśliwie dobre wieści przekazała komentująca zawody w Eurosporcie Patrycja Maliszewska.

- Z takich grup, na których jesteśmy, mamy przywilej być i wiedzieć szybciej... Jest napisane, że z okiem Kamili jest wszystko okej i to jest chyba najważniejszy komunikat - powiedziała na antenie utytułowana polska łyżwiarka i siostra Natalii. Niestety, gorzej brzmią informacje przekazane przez obecnego na miejscu Aleksandra Dzięciołowskiego z TVP.

Igrzyska 2026: Polska ma jeszcze szanse na medal! Oto nasze ostatnie nadzieje

"Update w sprawie Kamili Sellier: Prawdopodobieństwo, złamania kości policzkowej. Opuchlizna tak duża, że nie może otworzyć oka. Policzek zszyty - jest w drodze do szpitala" - napisał na portalu X wysłannik Telewizji Polskiej.

Reprezentantce Polski w short tracku życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i trzymamy kciuki za to, by potwierdziły się najbardziej korzystne prognozy!

Update w sprawie Kamili Sellier:Prawdopodobienstwo, zlamania kosci policzkowej. Opuchlizna tak duza, ze nie moze otworzyc oka. Policzek zszyty - jest w drodze do szpitala.@sport_tvppl @ISU_Speed @milanocortina26— Alek Dzieciolowski (@AlekthePole) February 20, 2026