Rozkochała w sobie świat. Znów wszyscy mówią o tym, co zrobiła Jekaterina Kurakowa!

Jekaterina Kurakowa była polską gwiazdą w łyżwiarstwie figurowym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

Kibice z całego świata zachwycają się reprezentantką Polski, nie tylko za sprawą występów na lodzie!

Po ostatnim występie łyżwiarzy figurowych na IO znów sporo mówi się o geście Kurakowej.

Jekaterina Kurakowa znów zachwyciła świat

To już koniec rywalizacji w łyżwiarstwie figurowym na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Czwartkowy finał solistek zwieńczył prawie dwa tygodnie zmagań, którymi żyły miliony kibiców na całym świecie. Z czynnym udziałem reprezentantów Polski, a jedną z bohaterek ostatniej konkurencji była Jekaterina Kurakowa. Popularna "Katia" po raz drugi w karierze awansowała do ścisłego finału solistek na IO, i choć tym razem nie poprawiła wyniku z Pekinu, i tak zyskała sympatię milionów kibiców na całym świecie!

Jekatierina Kurakowa mówi o sytuacji rodziców w Rosji. Szczere wyznanie

Gest polskiej łyżwiarki podbija internet

W Mediolanie Kurakowa awansowała do finału z 19. miejsca po programie krótkim i stało się jasne, że poprawa 12. pozycji z Pekinu będzie sporym wyzwaniem. Po emocjonalnym występie w programie dowolnym, z drobnymi uchybieniami, polska łyżwiarka zajęła ostatecznie 20. miejsce. Do medalu było daleko, ale urok 23-latki sprawił, że znów skradła serca kibiców!

Już po wcześniejszych występach Kurakowej fani byli zauroczeni. Zaczęło się już od historycznych zawodów drużynowych - pierwszych z udziałem reprezentacji Polski - które otworzyły zmagania łyżwiarzy w Mediolanie. Wtedy także za sprawą naszej solistki hitem igrzysk stała się słynna już maskotka w kształcie pieroga, ale na zmagania solowe "Katia" przygotowała coś specjalnego. Po programie krótkim pokazała zdjęcie swojego ukochanego psa Emilki i rozczuliła wszystkich obserwujących, a po ostatnim występie pokazała wspólne zdjęcie z pupilem!

"Uwaga! Kompilacja słodkości na jednym obrazku. Pierogini i piesek Emilka!"

- zachwycano się od razu po występie. Więcej zdjęć z programów Jekateriny Kurakowej i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.