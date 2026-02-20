Kiedy ceremonia zamknięcia igrzysk? O której godzinie?

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 zakończą się wyjątkową ceremonią w Weronie.

Uroczystość odbędzie się w starożytnym amfiteatrze, goszczącym gwiazdy takie jak Achille Lauro i Gabry Ponte.

Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędzie się to spektakularne wydarzenie, aby nie przegapić!

Ceremonia zamknięcia Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 odbędzie się w liczącym dwa tysiące lat amfiteatrze w Weronie. Włoscy organizatorzy zaskoczą po raz drugi. Inauguracja odbyła się w kilku miejscach jednocześnie, a teraz podkreśla się, że uroczystości w tak nadzwyczajnym miejscu nigdy nie było.

Ceremonia zamknięcia igrzysk w Arena di Verona

Antyczny amfiteatr ma 15 tysięcy miejsc i jest bezsprzecznie najbardziej prestiżową we Włoszech sceną operową i koncertową. W sezonie letnim odbywa się tam słynny Festiwal Operowy, podczas którego prezentowane są wielkie opery, koncerty symfoniczne i spektakle baletowe. Wybór tej lokalizacji jest podkreśleniem włoskiego dziedzictwa kultury, sztuki oraz historii, które zostanie zaprezentowane co najmniej miliardowi widzów na świecie. Poza tym, jak zaznaczają włoskie media, będzie to wielkie świętowanie triumfu reprezentacji kraju-gospodarza. Włosi zdobyli dotychczas 26 medali, najwięcej w historii zimowych igrzysk.

Według zapowiedzi będzie to sugestywne artystyczne wydarzenie, połączenie muzyki i obrazów. Jedną z największych gwiazd będzie popularny we Włoszech, uwielbiany przez kilka pokoleń wokalista Achille Lauro, który w ostatnich latach zasłynął ze społecznego zaangażowania na rzecz młodych ludzi, przeżywających trudności. Hymnem młodego pokolenia stała się jego piosenka „Incoscienti giovani” (Nieświadomi młodzi ludzie), którą zaśpiewał podczas zeszłorocznego festiwalu w San Remo. W tym roku, trzy dni po występie w Weronie, Achille Lauro będzie współprowadzącym jeden z festiwalowych wieczorów.

Podczas ceremonii wystąpi też znany didżej i muzyczny producent Gabry Ponte, twórca przeboju „Tutta L'Italia”. Zapowiedział on, że poderwie cały amfiteatr do tańca swoim hitem „Blue”. Uroczystość, która odbywać się będzie także na Piazza Bra i w Filharmonii, uświetni także występ orkiestry Fundacji Areny oraz najbardziej znanego włoskiego tancerza - Roberto Bolle.

Igrzyska 2026: Kiedy ceremonia zamknięcia? O której godzinie?

Ceremonia zamknięcia Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 odbędzie się w niedzielę 22 lutego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 20. Transmisja w Eurosporcie 1, HBO Max i Playerze.

