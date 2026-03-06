Igrzyska Paralimpijskie 2026 - Polacy. Pełny skład reprezentacji Polski

W piątek, 6 marca, oficjalnie rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026.

Rywalizacja we Włoszech przyciągnęła rekordową liczbę paralimpijczyków, w tym 15 reprezentantów Polski!

Kto reprezentuje Polskę na paralimpiadzie? Dowiedz się w dalszej części tekstu.

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026 odbędą się we Włoszech w dniach 6-15 marca. Zawodnicy z całego świata - także z bardziej egzotycznych miejsc jak Haiti - powalczą o medale w 79 konkurencjach w ramach 6 dyscyplin. Weźmie w nich udział rekordowa liczba 612 paralimpijczyków z 56 krajów! Poza Haiti swój debiut na tej imprezie zaliczą także: Salwador, Czarnogóra, Macedonia Północna i Portugalia. Rekordowa będzie także liczba kobiet - łącznie 160 zawodniczek zaprezentuje się we wszystkich sześciu dyscyplinach, to 18-procentowy wzrost względem ostatniej paralimpiady w Pekinie. W tym gronie znajdują się 3 Polki!

Polacy na igrzyskach paralimpijskich. 15 reprezentantów we Włoszech

Największą we Włoszech i w historii występów w zimowych paraigrzyskach ekipę stanowić będą Chińczycy, których reprezentować będzie 70 osób. Na kolejnych miejscach są Amerykanie - 68 i Kanadyjczycy - 46. Gospodarze - Włosi - wystawią 42-osobową kadrę, a Polska wysłała 15 sportowców i przewodników. Oto oni:

Paranarciarstwo biegowe i parabiathlon

Aneta Kobryń – przewodnik: Bartłomiej Puto

Błażej Bieńko – przewodnik: Michał Lańda

Piotr Garbowski – przewodnik: Jakub Twardowski

Paweł Gil – przewodnik: Radosław Koszyk

Krzysztof Plewa

Witold Skupień

Paranarciarstwo alpejskie

Oliwia Gołaś – przewodnik: Andrzej Stasik

Michał Gołaś – przewodnik: Kacper Walas

Parasnowboard

Natalia Siuba-Jarosz

Pierwszą zimową paralimpiadę gościł 50 lat temu szwedzki Oernsoeldsvik, a potem kolejno Geilo (Norwegia), dwukrotnie Innsbruck (Austria), Albertville (Francja), Lillehammer (Norwegia), Nagano (Japonia), Salt Lake City (USA), Turyn (Włochy), Vancouver (Kanada), Soczi (Rosja), Pjongczang (Korea Płd.) i Pekin (Chiny). Biało-czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych. W poprzedniej edycji w 2022 roku nie stanęli na podium.