Putin triumfuje przed igrzyskami, a opór przybiera na sile! Bojkot Polski, Ukrainy i innych

Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwolił Rosji i Białorusi na udział w tegorocznych igrzyskach pod narodowymi flagami.

Ta decyzja wywołała spory sprzeciw innych krajów. Do oficjalnego bojkotu dołączyło już 14 nacji i Unia Europejska, w tym Polska!

Kto sprzeciwia się udziałowi Rosjan i Białorusinów? Dowiedz się w dalszej części tekstu.

Igrzyska Paralimpijskie 2026: Już 14 krajów przeciwko Rosji i Białorusi

Już 14 krajów, w tym Polska, zapowiedziało bojkot piątkowej ceremonii otwarcia paralimpiady we Włoszech, po tym jak Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwolił Rosji i Białorusi na występy pod narodowymi flagami - poinformował w środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Wielka afera o Rosję i Białoruś przed igrzyskami! Nawet Włosi protestują

„Austria, Rumunia i Wielka Brytania potwierdziły, że ich urzędnicy nie będą obecni na ceremonii otwarcia Igrzysk Paralimpijskich w 2026 roku. W ten sposób już 14 krajów i UE odmówiło udziału w tym wydarzeniu, podczas którego Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zezwolił Rosji i Białorusi na machanie swoimi zakrwawionymi flagami” – napisał w środę szef MSZ na platformie X.

„To nie są tylko flagi — to symbole agresywnej wojny, w której zginęło co najmniej 650 ukraińskich sportowców i trenerów, zniszczono 800 obiektów sportowych i popełniono setki tysięcy zbrodni wojennych. Zdecydowanie wzywamy wszystkie kraje do powstrzymania się od wysyłania oficjalnych przedstawicieli na tę ceremonię” – stwierdził minister.

Putinowi zrzednie mina! Polska ramię w ramię z Ukrainą na igrzyskach

Jaką dyscyplinę uprawia ten sportowiec? Tylko ekspert rozwiąże ten quiz Pytanie 1 z 8 Aleksandra Mirosław ostatnio zdobyła złoty medal olimpijski. W jakiej dyscyplinie? Skok o tyczce Wspinaczka sportowa Szermierka Następne pytanie

We wtorek Sybiha napisał na platformie X, że 11 krajów – Kanada, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska i Ukraina, wraz z UE, bojkotują ceremonię otwarcia paralimpiady, która odbędzie się w Weronie.

Igrzyska paralimpijskie we Włoszech, z udziałem 15-osobowej reprezentacji Polski, potrwają do 15 marca. Łącznie ponad 660 zawodników z 55 krajów powalczy o 79 kompletów medali.