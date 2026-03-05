Sponsorzy opuścili PKOl, a teraz... wręczają swoje nagrody za medale IO! Wszystko po wielkiej awanturze

Grupa Polsat Plus zdecydowała się samemu zapłacić nagrody medalistom olimpijskim

Wszystko z powodu awantury z Polskim Komitetem Olimpijskim, który wypowiedział licencję na IO

Sukces polskich sportowców przykryty został kolejną wielką awanturą

Polsat wypłaca swoje nagrody olimpijczykom. Wielka wantura!

Grupa Polsat Plus ufundowała specjalne nagrody finansowe dla polskich medalistów zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, pieniądze trafią bezpośrednio do sportowców, bez pośrednictwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, z którym spółki z grupy zakończyły współpracę.

- Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z PKOl, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom - podkreślono w komunikacie.

Najwyższą premię otrzyma Kacper Tomasiak, który podczas igrzysk zdobył trzy medale w skokach narciarskich. Polski skoczek ma otrzymać 275 tys. zł. Na dodatkowe nagrody mogą liczyć także Paweł Wąsek – srebrny medalista w konkursie duetów w skokach narciarskich – oraz panczenista Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski na dystansie 10 000 metrów. Obaj dostaną po 100 tys. zł.

Na wsparcie finansowe może liczyć również Damian Żurek, który w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo dwukrotnie zajął czwarte miejsce. Panczenista z Tomaszowa Mazowieckiego był o włos od podium – do medalu na dystansie 500 metrów zabrakło mu 0,09 sekundy, a na 1000 metrów 0,07 sekundy. Telewizja Polsat i Polsat Sport zdecydowały się przyznać mu specjalną nagrodę w wysokości 100 tys. zł.

Awantura o umowę licencyjną i pieniądze! „To są nasze nagrody”

Decyzja sponsorów ma związek z konfliktem pomiędzy PKOl a spółkami z Grupy Polsat Plus. 27 stycznia komitet wypowiedział Polsatowi umowę licencyjną, co oznaczało m.in. zakaz emisji „Magazynu Olimpijskiego”. Kilka dni później Polkomtel, operator sieci Plus, rozwiązał umowę sponsorską z PKOl z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

„To są nasze specjalne nagrody w żaden sposób niezwiązane z tymi, które zapowiadał PKOl” – powiedział PAP dyrektor ds. komunikacji Grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk.

PKOl utrzymuje, że decyzja sponsora jest bezpodstawna. Komitet przypomina, że wystawił fakturę na środki przeznaczone na nagrody dla sportowców i trenerów, jednak do tej pory nie otrzymał przelewu. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zapewnił jednak, że sportowcy otrzymają zapowiadane – najwyższe w historii – premie olimpijskie. Gala Olimpijska, podczas której mają zostać wręczone nagrody, zaplanowana jest na 11 kwietnia.