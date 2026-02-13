Na igrzyskach olimpijskich zabrakło... prezerwatyw. Rozeszły się w 3 dni!

Najważniejsza zimowa impreza sportowa czterolecia rozpoczęła się oficjalnie 6 lutego i potrwa do 22 lutego. Nie jesteśmy nawet na półmetku Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, a z wioski olimpijskiej już dochodzą szokujące wieści. Włoski dziennik "La Stampa" relacjonuje słowa anonimowego sportowca, który informuje, że zapas prezerwatyw wystarczył na trzy dni!

Niepokojące wieści z IO o Kacprze Tomasiaku! Problemy polskiego medalisty

Igrzyska 2026: Prezerwatywy rozeszły się w 3 dni

- Zapas wyczerpał się w zaledwie trzy dni, obiecano kolejne dostawy, ale nie wiadomo kiedy - informuje anonimowo jeden z olimpijczyków. Jego szokujące słowa błyskawicznie rozeszły się po świecie, a media przypominają, że podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024) rozdano ok. 300 tysięcy prezerwatyw - średnio dwie dziennie na sportowca!

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę Pytanie 1 z 15 W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich? 1924 1956 1972 Następne pytanie

Tymczasem relacje z olimpijskiej wioski wskazują na to, że organizatorzy przygotowali tylko ok. 10 tysięcy prezerwatyw. Przy tak dużej różnicy względem Paryża aż trudno dziwić się, że zapas skończył się tak szybko...

Karol Nawrocki nadał mu obywatelstwo. Uciekł z Rosji, żeby normalnie żyć. Oto Władimir Semirunnij

Dystrybucję środków antykoncepcyjnych w Mediolanie wsparły władze lokalne, a na opakowaniach umieszczono m.in. symbol Lombardii. Co ciekawe, regulaminy ograniczają odwiedziny sportowców, przez co szukają oni kompromisów. - Trzeba uruchomić wyobraźnię - przyznał anonimowy sportowiec, który relacjonuje, że popularnym punktem olimpijskich schadzek stała się... sala relaksu. Można w niej odprężyć się przy muzyce i przyciemnionym świetle, a prywatność zapewniają dwie ścianki działowe.

W każdym razie sportowcy będący w potrzebie czekają obecnie na obiecaną dostawę prezerwatyw.