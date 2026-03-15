Po 8 latach Polska znów na podium. I to dwa razy! Sukces na Igrzyskach Paralimpijskich

Igrzyska Paralimpijskie 2026 trwają we Włoszech do 15 marca.

Ostatniego dnia Michał Gołaś z przewodnikiem Kacprem Walasem wywalczył drugi medal dla reprezentacji Polski!

Do wcześniejszego brązu Polacy dołożyli srebro w slalomie specjalnym.

Drugi medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich 2026

Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem zajęli drugie miejsce w alpejskim slalomie specjalnym podczas XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026. To drugi medal dla Polski w tegorocznej imprezie we Włoszech, wcześniej Gołaś wywalczył brązowy w slalomie gigancie. Po pierwszym przejeździe niedzielnej rywalizacji w kategorii niewidomi i niedowidzący na trasie w Cortinie d'Ampezzo, biało-czerwoni plasowali się na pierwszym miejscu, mając 0,57 s przewagi nad późniejszymi triumfatorami, Włochami Giacomo Bertagnollim i przewodnikiem Andreą Ravellim. W drugim także pojechali świetnie, złoty medal przegrali tylko o 0,27 s!

Trzecie miejsce i brązowy medal wywalczyli Kanadyjczycy Kalle Ericsson i Sierra Smith, którzy byli wolniejsi od Polaków o 1,70 s. Podobnie jak w przypadku naszych bohaterów, jest to drugi medal Włochów, w slalomie gigancie zdobyli bowiem srebro.

Sukcesy Polski po 8 latach posuchy

Gołaś i Walas od kilku lat zaliczają się do czołówki międzynarodowego paranarciarstwa alpejskiego. W Cortinie d'Ampezzo zajęli także piąte miejsce w alpejskiej superkombinacji. Michał ma 21 lat, a Kacper – 22. Obaj są debiutantami na igrzyskach. Wszystko wypracowali samodzielnie. Nie ma bowiem podręcznika dla przewodników osób z niepełnosprawnością wzroku.

Reprezentacja Polski czekała osiem lat na medal w zimowych igrzyskach paralimpijskich! W 2018 roku w Pjongczangu również brąz wywalczył ścigający się na monoski alpejczyk Igor Sikorski w slalomie gigancie. Teraz dwukrotnie na listę medalistów wpisał się w narciarstwie alpejskim Gołaś.