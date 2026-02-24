Semirunnij w koszuli, za to Tomasiak i Wąsek na sportowo! Tak odebrali stypendia od ministra

Kacper Tomasiak, Władimir Semirunnij i Paweł Wąsek są odpowiedzialni za 4 polskie medale igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To jedne z najlepszych zimowych igrzysk dla Polski - więcej medali było tylko w Vancouver (2010) i Soczi (2014). Szczególnie owocne po raz kolejny okazały się skoki narciarskie, a Semirunnij dołożył cegiełkę w łyżwiarstwie szybkim. W poniedziałek (23 lutego) skoczkowie zostali ugoszczeni w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego, z kolei panczenista wrócił późnym wieczorem z resztą kadry do Polski. We wtorek polscy medaliści w komplecie spotkali się u ministra sportu i odebrali zasłużone nagrody!

Tomasiak, Semirunnij i Wąsek odebrali stypendia od ministra sportu

- Chciałbym wam bardzo podziękować za to, co zrobiliście dla naszej kochanej ojczyzny. Cztery medale, wszystkie smakują jak złote. Jesteście wspaniałymi sportowcami, pokazaliście, co znaczy pasja, zaangażowanie i wiara w sukces. To jest rzecz absolutnie niesamowita - zwrócił się do medalistów Jakub Rutnicki.

Minister wręczył medalistom dyplomy i decyzje o przyznanych nagrodach i stypendiach. Tomasiak może z tego tytułu liczyć w sumie na ponad 530 tys. złotych, a Wąsek i Semirunnij - na prawie 450 tysięcy! Wszyscy podkreślili, że dzięki temu mogą w pełni skupić się na treningach, aby odnosić kolejne sukcesy.

Wystrojony minister, Semirunnij w koszuli, a Tomasiak i Wąsek na sportowo

Zgromadzonym w ministerstwie sportu rzucił się w oczy ubiór bohaterów. Delegacja z łyżwiarstwa szybkiego, na czele z Semirunnijem i prezesami Rafałem Tataruchem oraz Konradem Niedźwiedzkim, postawiła na białe koszule. Z kolei przedstawiciele skoków, między innymi Tomasiak, Wąsek i trener Maciej Maciusiak, wybrali sportową czerwoną kolekcję, w której najczęściej prezentowali się na igrzyskach. Ten biało-czerwony podział był szczególnie widoczny na tle wystrojonych w garnitury przedstawicieli ministerstwa!