Halowe MŚ w lekkoatletyce: Starty Polaków w niedzielę 22 marca. O której dzisiaj szanse medalowe w Toruniu? PROGRAM

Niedziela to ostatni dzień Halowych MŚ w Toruniu, a Polacy walczą o kolejne medale po udanej sobocie.

Pia Skrzyszowska, Klaudia Kazimierska i sztafeta 4x400 m kobiet mają realne szanse na podium.

Sprawdź pełny harmonogram startów Polaków i dowiedz się, o której godzinie możesz śledzić ich walkę o medale!

Reprezentanci Polski zdobyli w sobotę trzy medale w halowych MŚ w Toruniu. Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic zajęli trzecie miejsce w sztafecie mieszanej 4x400 m. Natalia Bukowiecka była druga w biegu na 400 m, a Jakub Szymański wygrał bieg na 60 m ppł.

Przed nami kolejne emocje i szanse medalowe. Pia Skrzyszowska, aby awansować do wieczornego finału biegu na 60 m ppł, wcześniej musi przejść eliminacje i półfinał. Jej najlepszym wynikiem w tym sezonie jest 7,78. Taki sam czas osiągnęły Holenderka Nadine Visser i Szwajcarka Ditaji Kambundji. W tym roku szybsza była tylko Devynne Charlton z Bahamów - 7,77. Natomiast nieco wolniejsze były Amerykanki Christina Clemons, Alia Armstrong i Emmi Scales. Zapowiada się zatem bardzo ciekawa rywalizacja.

Klaudia Kazimierska w piątek uzyskała drugi czas eliminacji biegu na 1500 m - 4.11,33. Szybsza była jedynie Etiopka Birke Haylom. Biegaczka pochodząca z Włocławka jest w życiowej formie. W tym sezonie poprawiła cztery rekordy życiowe oraz dwa halowe rekordy kraju - na 1500 m (4.01,78) i 1 milę (4.21,36). - Mam nadzieję, że w niedzielę wszystko pójdzie po mojej myśli. Każdy scenariusz mi odpowiada, ale przy wolnym biegu będą jeszcze większe szanse na medale. Chcę wyjechać z Torunia z podniesioną głową - zadeklarowała po eliminacjach.

W sesji porannej odbędą się eliminacje sztafety 4x400 m. Do finału dostanie się sześć ekip - po dwie z dwóch serii oraz dwie pozostałe z najlepszymi czasami. Polki będą rywalizować z Czeszkami, Słowaczkami i Holenderkami, a Polacy pobiegną z Wenezuelczykami, Portugalczykami, Amerykanami i Holendrami.

Polska kobieca sztafeta 4x400 m w zeszłym roku zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Nankinie. Również wcześniej biało-czerwone w tej konkurencji często stały na podium. Trener Aleksander Matusiński prawdopodobnie będzie rotować składem w eliminacjach, ale jeśli Polki awansują do finału, to wicemistrzyni świata Bukowiecka powinna wystąpić na ostatniej zmianie.

Ponadto w niedzielę Paulina Ligarska i Adrianna Sułek-Schubert wystąpią w pięcioboju, Anna Matuszewicz w skoku w dal i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą.

Program halowych MŚ w Toruniu - niedziela, 22 marca:

10.05 - 60 m ppł, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10.20 - skok w dal kobiet, FINAŁ (Anna Matuszewicz)

10.43 - skok wzwyż, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10.48 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje (Polska)

11.30 - pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (Konrad Bukowiecki)

12.05 - 4x400 m kobiet, eliminacje (Polska)

12.55 - 60 m ppł kobiet, eliminacje (Pia Skrzyszowska)

13.21 - pchnięcie kulą, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

17.40 - skok w dal, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

17.55 - skok o tyczce kobiet, FINAŁ

18.38 - 1500 m mężczyzn, FINAŁ

18.52 - 60 m ppł kobiet, półfinał (ew. Pia Skrzyszowska)

19.12 - skok w dal mężczyzn, FINAŁ

19.22 - 1500 m kobiet, FINAŁ (Klaudia Kazimierska)

19.38 - 800 m mężczyzn, FINAŁ

19.53 - 800 m kobiet, FINAŁ

20.03 - 800 m kobiet, pięciobój FINAŁ (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

20.13 - 60 m ppł kobiet, FINAŁ (ew. Pia Skrzyszowska)

20.26 - 4x400 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Polska)

20.47 - 4x400 m kobiet, FINAŁ (ew. Polska)

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie