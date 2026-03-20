Jakub Szymański, polski płotkarz, pobił rekord Polski i dominuje w tym sezonie halowym.

Jego aktualny czas to najlepszy wynik na świecie w tym roku, co stawia go w gronie faworytów.

Szymański mierzy w złoty medal Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu. Czy polscy kibice pomogą mu spełnić marzenia?

Jego kariera przebiega harmonijnie. Wspomniane srebro wywalczył w Stambule na HME. Następny już światowy czempionat w hali w Glasgow miał dla niego słodko-gorzki smak. Wprawdzie zawody ukończył na piątej pozycji, ale pocieszeniem było to, że w Szkocji ustanowił rekord Polski z czasem 7,46 s. W ubiegłym roku podczas halowych ME w Apeldoorn był już najlepszy.

W Berlinie pobił rekord Polski

W tym roku cieszył się z mistrzostwa Polski, które wywalczył w Toruniu. Ostatnim sprawdzianem formy przed mistrzostwami świata był mityng w Berlinie. W Niemczech zanotował wspaniały wynik. Czasem 7,37 pobił rekord Polski, choć jak przyznawał, wcale się na to nie nastawiał. Jego celem było po prostu zwycięstwo.

W tym momencie jest to najlepszy rezultat w tym roku na świecie. Takim samym osiągnięciem jak reprezentant Polski może pochwalić się jeszcze tylko dwóch amerykańskich lekkoatletów: Trey Cunningham i Dylan Beard. Co ważne jest to także drugi w historii wynik w Europie.

Jakub Szymański: To chyba mój najlepszy sezon w hali

To wszystko sprawia, że Szymański stawiany jest w gronie faworytów do zwycięstwa w Toruniu. On sam czuje, że to mogą być jego zawody. Uważa, że jest w stanie pobiec jeszcze szybciej i podczas tej imprezy, przy wsparciu polskich kibiców, wykręcić wynik 7.35.

- To chyba mój najlepszy sezon w hali, sezon życia. Nigdy nie miałem takiej dominacji, pewności siebie i regularności biegania - powiedział Szymański w rozmowie z portalem PZLA.

W finale globalnego czempionatu będzie ostateczna rywalizacja

Trzeba przyznać, że nasz lekkoatleta imponuje formą. Zwyciężył bowiem we wszystkich jedenastu biegach. Wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Zapowiadał, że będzie chciał mieć w tym sezonie 14 zwycięstw w hali. Płotkarz nie ukrywa, że celuje w zdobycie złotego medalu.

- Jest dwóch Amerykanów i jestem ja - wyznał Szymański, cytowany przez PAP. - Będziemy się bili o miejsca na podium. W finale globalnego czempionatu będzie ostateczna rywalizacja. Zobaczymy, kto wytrzyma - zastanawiał się reprezentant Polski.

